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Сборная России одержала первую победу на Олимпиаде(6)

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Владимир Бучельников
21:12 08.02.2018
Спорт / Спортсмены

Сборная России по керлингу во втором туре олимпийского турнира обыграла Норвегию в матче смешанных команд со счетом 4:3, сообщает Федерация керлинга России.

В первом матче пара Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова проиграли американцам Бекки Хэмилтон и Мэтта Хэмилтона со счетом 9:3. Сразу после его завершения российских спортсменов пригласили на допинг-контроль.

 

Vesti.lv / Фото
Комментарии (6)
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П у т и н 21:23 08:02:2018

Бесполые нейтральные спортсмены из нейтральной страны, так точнее.

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Ващета 21:30 08:02:2018

Бесполые скоро подпишут стамбульскую конвенцию.))) так что, выпей успокоительное или Йаду и ложись спать. Впереди у тебя тяжелые времена, готовься.

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быдлу под ником Путин 22:12 08:02:2018

варзилов, бесполый это ты, потому что кастрированный. Опять свои комплексы перекладываешь, биомусор?

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Вопрос 21:45 08:02:2018

Как керлинг можно назвать спортом? Мутота какая-то.

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Вопросом на вопрос 21:58 08:02:2018

Надеюсь, Россия в этом не виновата?))))

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dopinggeit 01:29 09:02:2018

pust ne radujutsa- srazu objavat cto oni na dopoinge. DA Da i kak vsegda v etom budet zamesan Putin. Pravda za eto opjat nado uzestocit sanciji

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Мнение
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Павел Кириллов
05.02.2018

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