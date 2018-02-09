В первом матче пара Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова проиграли американцам Бекки Хэмилтон и Мэтта Хэмилтона со счетом 9:3. Сразу после его завершения российских спортсменов пригласили на допинг-контроль.
Сборная России по керлингу во втором туре олимпийского турнира обыграла Норвегию в матче смешанных команд со счетом 4:3, сообщает Федерация керлинга России.
В первом матче пара Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова проиграли американцам Бекки Хэмилтон и Мэтта Хэмилтона со счетом 9:3. Сразу после его завершения российских спортсменов пригласили на допинг-контроль.
Бесполые нейтральные спортсмены из нейтральной страны, так точнее.« ответить
Бесполые скоро подпишут стамбульскую конвенцию.))) так что, выпей успокоительное или Йаду и ложись спать. Впереди у тебя тяжелые времена, готовься.« ответить
варзилов, бесполый это ты, потому что кастрированный. Опять свои комплексы перекладываешь, биомусор?« ответить
Как керлинг можно назвать спортом? Мутота какая-то.« ответить
Надеюсь, Россия в этом не виновата?))))« ответить
pust ne radujutsa- srazu objavat cto oni na dopoinge. DA Da i kak vsegda v etom budet zamesan Putin. Pravda za eto opjat nado uzestocit sanciji« ответить