Сборная России по хоккею впервые в истории выиграла Олимпиаду(133)

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Виталий Вавилкин
09:00 25.02.2018
Спорт

Сборная России в финале хоккейного турнира в южнокорейском Пхенчхане обыграла немцев.

Встреча состоялась 25 февраля и завершилась со счетом 4:3 в пользу российской команды.

 

В первой двадцатиминутке за секунду до перерыва ворота немцев распечатал Вячеслав Войнов. На 30-й минуте Феликс Шутц сравнял счет. На 54-й минуте Никита Крюков вновь вывел россиян вперед, но немцы отыгрались уже через 10 секунд — отличился Доминик Кагун. На 57-й минуте россияне оказались в роли догоняющих — шайбу забросил Йонас Мюллер. За 56 секунд до финальной сирены Гусев оформил дубль. Решающую шайбу в овертайме в ворота немцев отправил Кирилл Капризов.

 

Сборная России впервые в истории выиграла золотые медали Олимпиады. До этого высшим достижением были серебряные награды на Играх в Нагано в 1998 году. Последний раз российские хоккеисты становились олимпийскими чемпионами в 1992 году в Альбервиле, тогда это сделала команда СНГ.

 

Россияне Павел Дацюк и Илья Ковальчук установили рекорд по количеству сыгранных за сборную матчей на Олимпиадах — в активе каждого по 29. Предыдущий рекорд принадлежал Дарюсу Каспарайтису (28 матчей).

 

Это золото стало для российских спортсменов вторым на Олимпиаде. Первое завоевала фигуристка Алина Загитова, выигравшая соревнования женщин-одиночниц. В активе российских атлетов шесть серебряных и девять бронзовых медалей.

championat / Фото
Комментарии (133)
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ИС 09:08 25:02:2018

Молодцы надрали одно место немцам.

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П у т и н 10:23 25:02:2018

Точно. Жаль, канэшна, что рашка выложила МОКу 15 лямов, а триколора на закрытии всё равно не будет. Опять пойдут под белой тряпкой

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Доброжелатель 10:35 25:02:2018

Чушкан "Путинок-дебилок"-прикрой свой ротик!хахаха ущербный и опущенный пассажир!Это просто спорт!Россия-была на высоте,и немцы- показали игру!А ты "политик диванный"-никто и звать никак!Лузер и неудачник!И таким и будешь до конца дней своих!хахахаха

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Олимпиада, это спортивные баталии! 10:45 25:02:2018

А ты, убогенький, следи за тряпками. Ха,ха, что еще остается любителю нюхать вонючих теток в 15 троллейбусе?!

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Саня 11:07 25:02:2018

А ведь потомки будут думать, что Россия победила честно :(

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сл 11:25 25:02:2018

все завистники захлебнитесь слюной , т.к ваши команды никогдо не будут олимпийскими чемпионами . молодцы россияне ,так держать .

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Pf 11:27 25:02:2018

Dopotopnim, s ogranichenim mishlenijem. Po ih meneniju vse kotorie viigrivajut, igrajut chestno i tolko russkie viigrivajut s dopingami. Utritesj svoimi sopljami neudachiki!!! Esli sami ne umeete igratj i delaete tak, kak navjazivaete russkim, a oni vopreki vsemu prozapadnomu podkupnomu davleniju, vzjali i viigrali. Tak vam i nado, neudachniki!!! Utritesj!!!

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сане 11:28 25:02:2018

Победила честно.

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олег 11:37 25:02:2018

"Саня"-длб ты и есть длб и" ники."меняй не меняй прячешься чушкан диванный, а???хахаха,желчью брызжешь палаумный недоумочек с дивана,хахазаха..мы рады, что беситесь все тролли эльфы недоумки..хахаха!ты сам и есть лузер ущербный, из 15-го троллика!хахаха исдохни быстрее и обсерись.никто и не вспомнит!!хаххаха

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Ирад Зейналов 12:33 25:02:2018

Иди в жопу, бандеровский мальчик.

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ПарашАенко 12:41 25:02:2018

Ну, все всем какалам по случаю победы России можна по стакану ... Боярошника накатить ))) Гы-Гы, Гы-Гы это юмор ))) Просто скачите )))

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ПарашАенко 12:47 25:02:2018

Поправка -> Хохлам или Каклам )))

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Имхо 15:54 25:02:2018

Виват России!!! Виват русскому хоккею!!! Виват Знарку!!!

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Ārietis 09:08 25:02:2018

Civilizētā pasaule ir patiesi saskumdināta.

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L.Patriots, vai 10:11 25:02:2018

no dusmam pat nomainija niku? Pakaries, trolli.

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Civilizētā pasaule? 10:19 25:02:2018

Tu runa par sava Suņuciema hutora civilizeto elitu?

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Муля 09:09 25:02:2018

Цитата: Это были последние медали нашей команды.
Я таки стесняюсь спросить это про Латвийскую сборную или мы уже губерния России?

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ну 10:08 25:02:2018

Ну там наши пацаны есть Знарок,Витолиньш,хоть капелька)))))

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П у т и н 09:09 25:02:2018

Какая какая сборная России?? Такой команды нет, есть нейтралы-предатели России.

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путину 09:15 25:02:2018

сам ты нейтрал-предатель!!!!

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Мда уж 09:42 25:02:2018

А где команда Латвии (Знарок все таки был гражданином Латвии)..... Динамо Латвии в свое время очень хорошо играло, эй гордые латышские парни и дамы (из сейма, правительства...) куда дели школу подготовки ... где нынешние Хатулевы, Ирбе,Крикуновы, Балдерисы, Фроликовы .. и многие другие, остался один Знарок и то теперь гражданин Германии, который подготовил Олимпийскую команду России...

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Это ты гендерно-нейтральное оно ! 09:47 25:02:2018

Не скули! Скоро и на твоей улице будет праздник. А, точнее, целых 100 дней праздника.

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утрись и молись 09:52 25:02:2018

По данным сирийских СМИ, в Сирии сейчас находится уже четыре Су-57, которые дружно сравняли с землей восточную Гуту вместе с американскими солдатами, отмечает портал wh24. Также сирийские СМИ пишут, что в Восточной Гуте находилось до 2000 американских солдат в составе так называемых ЧВК, к этой цифре нужно прибавить еще и натовских солдат, которые непонятно что там делают. Американских боевиков и террористов нужно считать отдельно, их погибло намного больше.

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сосни 09:55 25:02:2018

Как сказал Лавров в Мюнхене: «время переговоров прошло, пришло время возмездия». И это действительно так, терпеть выходки США ни в Сирии, ни другом месте Россия больше не собирается. И поверьте мне, сейчас в Гуте покруче, чем в Сталинграде. Оттуда не выйдет ни один живой американский солдат.

Госдеп уже заявил, что ему абсолютно нечего противопоставить СУ-57 в воздушном пространстве в Сирии, этот истребитель наиболее совершенный среди других истребителей мира, и это становится очень большой головной болью американских генералов. Больше им уже сказать нечего, им остается только молча наблюдать.

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Бедные, бедные хохлы!!!)) 09:56 25:02:2018

Сегодня вам можно! Размазывайте свое говно, в комментах!!))) Даже ПетрI, после победы под Польтавой, пировал вместе с побежденными шведами! Только предатель хохол Мазепа бежал с поля!))) Намазывай "брат" хохол свое говнецо, мажь гуще)))

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Саня 09:58 25:02:2018

CУ- 57?
Это точно про хоккей?

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Ух ты! 10:03 25:02:2018

Саня про хоккей вспомнил :) А как везде , к месту и не к месту, про свою Хохляндию вставлять?

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Читатель 10:09 25:02:2018

"Путинку"-говна на лопате.троллю-эльфу!хахахаха-сдохни от злобы!хахаха.Хоккеистам России-поздравление с победой и Олегу Валерьевичу!!Заслужили!Это- спорт!А "Путинок"-обесерись от злобы.хахахаМы все рады ,что что беситесь .тролли-эльфы-русофобы!!хахаха.еще Ванятки и Латвиешу педриотсы не проснулись..и их сподвижники!хахаха"польется говно по трубам""!!

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сане 10:09 25:02:2018

это про русскую победу

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Саня 10:09 25:02:2018

Знарку медаль, гражданство, квартиру в Саранске и Ладу Калину. Заслужил.

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Доброжелатель 10:14 25:02:2018

Чушкану "Сане"-ты левак аонкретный и лузер!хахаха.бред гемощного и ничтожного тролля с дивана!!хахаха

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Саня 10:45 25:02:2018

Всем блинов в честь Великой победы!
Сегодня и Вовка из запоя выйдет, а то уже месяц не видно, силЁн.

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Сане 10:55 25:02:2018

А что ты вообще видишь из своей выгребной ямы? Сиди и гадь себе ,потихонечку. Такова участь всех неудачников по жизни.

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хохляцкому тупому волу 10:57 25:02:2018

не сдавай парашенко,у него официальный диагноз-диабетический криз

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ПарашАенко 12:43 25:02:2018

Чем громче победа России, тем больше яду .... у "партнеров" )))

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on 09:09 25:02:2018

Молодцы!!! Поздравления!!! Знарку респект!!!

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Ivan 10:33 25:02:2018

С Победой!!! Ура!!!

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Советский Оккупант 12:45 25:02:2018

И матч классный, и победа красивая ! Молодцы !!!

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Мнение
1-shvedov-col15
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19.02.2018

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