Встреча состоялась 25 февраля и завершилась со счетом 4:3 в пользу российской команды.
В первой двадцатиминутке за секунду до перерыва ворота немцев распечатал Вячеслав Войнов. На 30-й минуте Феликс Шутц сравнял счет. На 54-й минуте Никита Крюков вновь вывел россиян вперед, но немцы отыгрались уже через 10 секунд — отличился Доминик Кагун. На 57-й минуте россияне оказались в роли догоняющих — шайбу забросил Йонас Мюллер. За 56 секунд до финальной сирены Гусев оформил дубль. Решающую шайбу в овертайме в ворота немцев отправил Кирилл Капризов.
Сборная России впервые в истории выиграла золотые медали Олимпиады. До этого высшим достижением были серебряные награды на Играх в Нагано в 1998 году. Последний раз российские хоккеисты становились олимпийскими чемпионами в 1992 году в Альбервиле, тогда это сделала команда СНГ.
Россияне Павел Дацюк и Илья Ковальчук установили рекорд по количеству сыгранных за сборную матчей на Олимпиадах — в активе каждого по 29. Предыдущий рекорд принадлежал Дарюсу Каспарайтису (28 матчей).
Это золото стало для российских спортсменов вторым на Олимпиаде. Первое завоевала фигуристка Алина Загитова, выигравшая соревнования женщин-одиночниц. В активе российских атлетов шесть серебряных и девять бронзовых медалей.
Молодцы надрали одно место немцам.« ответить
Точно. Жаль, канэшна, что рашка выложила МОКу 15 лямов, а триколора на закрытии всё равно не будет. Опять пойдут под белой тряпкой« ответить
Чушкан "Путинок-дебилок"-прикрой свой ротик!хахаха ущербный и опущенный пассажир!Это просто спорт!Россия-была на высоте,и немцы- показали игру!А ты "политик диванный"-никто и звать никак!Лузер и неудачник!И таким и будешь до конца дней своих!хахахаха« ответить
А ты, убогенький, следи за тряпками. Ха,ха, что еще остается любителю нюхать вонючих теток в 15 троллейбусе?!« ответить
А ведь потомки будут думать, что Россия победила честно :(« ответить
все завистники захлебнитесь слюной , т.к ваши команды никогдо не будут олимпийскими чемпионами . молодцы россияне ,так держать .« ответить
Dopotopnim, s ogranichenim mishlenijem. Po ih meneniju vse kotorie viigrivajut, igrajut chestno i tolko russkie viigrivajut s dopingami. Utritesj svoimi sopljami neudachiki!!! Esli sami ne umeete igratj i delaete tak, kak navjazivaete russkim, a oni vopreki vsemu prozapadnomu podkupnomu davleniju, vzjali i viigrali. Tak vam i nado, neudachniki!!! Utritesj!!!« ответить
Победила честно.« ответить
"Саня"-длб ты и есть длб и" ники."меняй не меняй прячешься чушкан диванный, а???хахаха,желчью брызжешь палаумный недоумочек с дивана,хахазаха..мы рады, что беситесь все тролли эльфы недоумки..хахаха!ты сам и есть лузер ущербный, из 15-го троллика!хахаха исдохни быстрее и обсерись.никто и не вспомнит!!хаххаха« ответить
Иди в жопу, бандеровский мальчик.« ответить
Ну, все всем какалам по случаю победы России можна по стакану ... Боярошника накатить ))) Гы-Гы, Гы-Гы это юмор ))) Просто скачите )))« ответить
Поправка -> Хохлам или Каклам )))« ответить
Виват России!!! Виват русскому хоккею!!! Виват Знарку!!!« ответить
Civilizētā pasaule ir patiesi saskumdināta.« ответить
no dusmam pat nomainija niku? Pakaries, trolli.« ответить
Tu runa par sava Suņuciema hutora civilizeto elitu?« ответить
Цитата: Это были последние медали нашей команды.« ответить
Я таки стесняюсь спросить это про Латвийскую сборную или мы уже губерния России?
Ну там наши пацаны есть Знарок,Витолиньш,хоть капелька)))))« ответить
Какая какая сборная России?? Такой команды нет, есть нейтралы-предатели России.« ответить
сам ты нейтрал-предатель!!!!« ответить
А где команда Латвии (Знарок все таки был гражданином Латвии)..... Динамо Латвии в свое время очень хорошо играло, эй гордые латышские парни и дамы (из сейма, правительства...) куда дели школу подготовки ... где нынешние Хатулевы, Ирбе,Крикуновы, Балдерисы, Фроликовы .. и многие другие, остался один Знарок и то теперь гражданин Германии, который подготовил Олимпийскую команду России...« ответить
Не скули! Скоро и на твоей улице будет праздник. А, точнее, целых 100 дней праздника.« ответить
По данным сирийских СМИ, в Сирии сейчас находится уже четыре Су-57, которые дружно сравняли с землей восточную Гуту вместе с американскими солдатами, отмечает портал wh24. Также сирийские СМИ пишут, что в Восточной Гуте находилось до 2000 американских солдат в составе так называемых ЧВК, к этой цифре нужно прибавить еще и натовских солдат, которые непонятно что там делают. Американских боевиков и террористов нужно считать отдельно, их погибло намного больше.« ответить
Как сказал Лавров в Мюнхене: «время переговоров прошло, пришло время возмездия». И это действительно так, терпеть выходки США ни в Сирии, ни другом месте Россия больше не собирается. И поверьте мне, сейчас в Гуте покруче, чем в Сталинграде. Оттуда не выйдет ни один живой американский солдат.« ответить
Госдеп уже заявил, что ему абсолютно нечего противопоставить СУ-57 в воздушном пространстве в Сирии, этот истребитель наиболее совершенный среди других истребителей мира, и это становится очень большой головной болью американских генералов. Больше им уже сказать нечего, им остается только молча наблюдать.
Сегодня вам можно! Размазывайте свое говно, в комментах!!))) Даже ПетрI, после победы под Польтавой, пировал вместе с побежденными шведами! Только предатель хохол Мазепа бежал с поля!))) Намазывай "брат" хохол свое говнецо, мажь гуще)))« ответить
CУ- 57?« ответить
Это точно про хоккей?
Саня про хоккей вспомнил :) А как везде , к месту и не к месту, про свою Хохляндию вставлять?« ответить
"Путинку"-говна на лопате.троллю-эльфу!хахахаха-сдохни от злобы!хахаха.Хоккеистам России-поздравление с победой и Олегу Валерьевичу!!Заслужили!Это- спорт!А "Путинок"-обесерись от злобы.хахахаМы все рады ,что что беситесь .тролли-эльфы-русофобы!!хахаха.еще Ванятки и Латвиешу педриотсы не проснулись..и их сподвижники!хахаха"польется говно по трубам""!!« ответить
это про русскую победу« ответить
Знарку медаль, гражданство, квартиру в Саранске и Ладу Калину. Заслужил.« ответить
Чушкану "Сане"-ты левак аонкретный и лузер!хахаха.бред гемощного и ничтожного тролля с дивана!!хахаха« ответить
Всем блинов в честь Великой победы!« ответить
Сегодня и Вовка из запоя выйдет, а то уже месяц не видно, силЁн.
А что ты вообще видишь из своей выгребной ямы? Сиди и гадь себе ,потихонечку. Такова участь всех неудачников по жизни.« ответить
не сдавай парашенко,у него официальный диагноз-диабетический криз« ответить
Чем громче победа России, тем больше яду .... у "партнеров" )))« ответить
Молодцы!!! Поздравления!!! Знарку респект!!!« ответить
С Победой!!! Ура!!!« ответить
И матч классный, и победа красивая ! Молодцы !!!« ответить