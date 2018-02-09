Сборная России по мини-футболу потерпела поражение от национальной команды Португалии в 1/2 финала чемпионата Европы в Словении.

Результат матча – 3:2 в пользу португальцев. В составе российской команды оба гола провел Эдер Лима.

В финале Португалия сыграет с победителем пары Казахстан – Испания, а Россия в матче за третье место – с ее неудачником. Матчи за бронзу и золото пройдут 10 февраля.

Испания – действующий чемпион Европы и самый титулованный участник турнира, она выигрывала его семь раз. Дважды турнир покорялся Италии, один раз – России. Кроме этих сборных, чемпионат Европы (проводится с 1996 года) не выигрывал никто. Что касается сборной России, то она пять раз (включая три предыдущих турнира) становилась и серебряным призером ЧЕ.