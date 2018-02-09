Сборная России по мини-футболу проиграла в полуфинале ЧЕ(1)

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Анатолий Тарасов
09:40 09.02.2018
Спорт / Футбол

Сборная России по мини-футболу потерпела поражение от национальной команды Португалии в 1/2 финала чемпионата Европы в Словении.

Результат матча – 3:2 в пользу португальцев. В составе российской команды оба гола провел Эдер Лима.

 

В финале Португалия сыграет с победителем пары Казахстан – Испания, а Россия в матче за третье место – с ее неудачником. Матчи за бронзу и золото пройдут 10 февраля.

 

Испания – действующий чемпион Европы и самый титулованный участник турнира, она выигрывала его семь раз. Дважды турнир покорялся Италии, один раз – России. Кроме этих сборных, чемпионат Европы (проводится с 1996 года) не выигрывал никто. Что касается сборной России, то она пять раз (включая три предыдущих турнира) становилась и серебряным призером ЧЕ.

Интерфакс / Фото
Комментарии (1)
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Ваня 10:18 09:02:2018

Хорошая новость.. Порадуемся все вместе

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Мнение
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Абик Элкин
08.02.2018

В сейм вызвали психиатров  (12)

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