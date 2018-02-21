Сборная России одержала разгромную победу в четвертьфинальном матче олимпийского хоккейного турнира с командой Норвегии. Встреча завершилась со счётом 6:1.

После первого периода россияне вели 3:0 благодаря голам Михаила Григоренко, Никиты Гусева и Вячеслава Войнова. В середине второй двадцатиминутки Александер Бонсаксен распечатал ворота Василия Кошечкина, после чего сборная России реализовала два большинства. Авторами голов стали Сергей Калинин и Никита Нестеров. В заключительной трети Иван Телегин сделал счёт 6:1.

Отметим, что в полуфинале россияне встретятся с командой Чехии, которая ранее обыграла сборную США со счётом 3:2 Б. Матч состоится 23 февраля.

В вечерних четвертьфинальных матчах сборная Швеции сыграет с Германией, а команда Канады встретится с Финляндией. Эти игры пройдут параллельно и начнутся в 14:10 по Латвии.