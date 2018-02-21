Сборная России разгромила Норвегию в четвертьфинале Олимпиады(9)

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Виталий Вавилкин
11:30 21.02.2018
Спорт / Хоккей

Сборная России одержала разгромную победу в четвертьфинальном матче олимпийского хоккейного турнира с командой Норвегии. Встреча завершилась со счётом 6:1.

После первого периода россияне вели 3:0 благодаря голам Михаила Григоренко, Никиты Гусева и Вячеслава Войнова. В середине второй двадцатиминутки Александер Бонсаксен распечатал ворота Василия Кошечкина, после чего сборная России реализовала два большинства. Авторами голов стали Сергей Калинин и Никита Нестеров. В заключительной трети Иван Телегин сделал счёт 6:1.

 

Отметим, что в полуфинале россияне встретятся с командой Чехии, которая ранее обыграла сборную США со счётом 3:2 Б. Матч состоится 23 февраля.

 

В вечерних четвертьфинальных матчах сборная Швеции сыграет с Германией, а команда Канады встретится с Финляндией. Эти игры пройдут параллельно и начнутся в 14:10 по Латвии.

championat / Фото
Комментарии (9)
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Ваня 12:07 21:02:2018

Плохая новость...

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Саня 12:10 21:02:2018

Лучше бы вылетели, а так чехи дефлорацию проведут.

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Саня™ 12:21 21:02:2018

а великие укры где? или эти алканафты на коньках не в состоянии стоять?

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цу 12:30 21:02:2018

Соси Х..Й быдло тупое.

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цу 12:30 21:02:2018

Со.си Х..Й бы.дло ту.пое.

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СССР 12:33 21:02:2018

Ура! Что нам хорошо - глистам и пиндосам смерть!

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Ха! 12:54 21:02:2018

Есть новость еще хуже -америкосы отправились домой.))))

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janka 12:08 21:02:2018

molodci. ja po teleku smotrel tolko cto. v Anglii.

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CCCP 13:20 21:02:2018

Красная Машина дойдёт до ЗОЛОТА!!!

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Мнение
1-shvedov-col15
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19.02.2018

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