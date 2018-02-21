После первого периода россияне вели 3:0 благодаря голам Михаила Григоренко, Никиты Гусева и Вячеслава Войнова. В середине второй двадцатиминутки Александер Бонсаксен распечатал ворота Василия Кошечкина, после чего сборная России реализовала два большинства. Авторами голов стали Сергей Калинин и Никита Нестеров. В заключительной трети Иван Телегин сделал счёт 6:1.
Отметим, что в полуфинале россияне встретятся с командой Чехии, которая ранее обыграла сборную США со счётом 3:2 Б. Матч состоится 23 февраля.
В вечерних четвертьфинальных матчах сборная Швеции сыграет с Германией, а команда Канады встретится с Финляндией. Эти игры пройдут параллельно и начнутся в 14:10 по Латвии.
Плохая новость...« ответить
Лучше бы вылетели, а так чехи дефлорацию проведут.« ответить
а великие укры где? или эти алканафты на коньках не в состоянии стоять?« ответить
Соси Х..Й быдло тупое.« ответить
Со.си Х..Й бы.дло ту.пое.« ответить
Ура! Что нам хорошо - глистам и пиндосам смерть!« ответить
Есть новость еще хуже -америкосы отправились домой.))))« ответить
molodci. ja po teleku smotrel tolko cto. v Anglii.« ответить
Красная Машина дойдёт до ЗОЛОТА!!!« ответить