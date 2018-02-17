Россия всухую разгромила США на Олимпиаде(34)

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Виталий Вавилкин
16:27 17.02.2018
Спорт / Хоккей

Хоккеисты сборной России обыграли команду США в своем заключительном матче группового этапа олимпийского турнира на Играх-2018 в Пхенчхане и напрямую вышли в 1/4 финала соревнований.

Встреча группы В, прошедшая в субботу в Канныне, завершилась со счетом 4:0 (1:0, 2:0, 1:0) в пользу россиян. В составе российской команды по дублю оформили Николай Прохоркин (8-я и 23-я минуты) и Илья Ковальчук (40, 41), который побил рекорд Павла Буре и стал лучшим снайпером российской сборной на Олимпиадах с 13-ю шайбами.

 

Сборная России набрала в трех матчах группы 6 очков и заняла в квартете первое место, которое дает прямую путевку в 1/4 финала, минуя первый раунд плей-офф.

championat / Фото
Комментарии (34)
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П у т и н 16:36 17:02:2018

В медальном зачёте рашка уже на 18 месте. Впереди третья десятка

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Саня 16:41 17:02:2018

Зачем ты так зло :))

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глисту верзилову 16:42 17:02:2018

верзилов-урод, ты как блоха скачешь по форуму и спешишь первым "пометить территорию" в каждой статье. Какая же ты падаль...

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Сергей 16:43 17:02:2018

Да ,да астматики и со справками от доктора с разрешением жрать допинг с этими тяжело соревноваться. А где твоя Украина?

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Прораб 16:44 17:02:2018

Пасть вонючую заткни, урод, и вспомни, что здесь, на олимпиаде, дубль Российской сборной по милости продажных скотов из ВАДА и МОК, таких же гнилых как и ты...

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Саня 16:47 17:02:2018

Смотрите Бавария-Вольфсбург. Мюнхену уже сунули

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П у т и н 16:49 17:02:2018

Простите, ошибся! Рашка уже на 19 месте!

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Саня 16:53 17:02:2018

На 19-м?
Мутко наладил развитие физкультуры? Или в чём другом дело? Решили выступить, как нормальные спортсмены или просто просроченного налопались?

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быдлу под никами саня и Путин 16:59 17:02:2018

верзилов, психбольной, сколько в тебе г0вна и ненависти. Сдохнешь скоро, биомусор!

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тренер 17:01 17:02:2018

саня,б..ть обдолбанная. Ты сказал что будешь болеть за шша! И где я спрашиваю победа?!!!!! Ты сцука болел за Россию!!!!!!!!!!!! На плаху тебя!!!!!! Обманул патриотса и путина! Ношаут!!!!!!!!!!!!!

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после 17:03 17:02:2018

Ну так какой ещё стране МОК отсеивал сильнейших спортсменов?

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Ussr 17:17 17:02:2018

Ну кто тебе такому пидору гнойному один раз хлебало закроет

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Незавидная доля ущербных 17:24 17:02:2018

Когда те, кого интересует спорт, следят за олимпийскими спортивными баталиями, ущербные подсчитывают медальки и радуются непонятно чему. Спорт, как таковой , их не интересует. Их интересует возможность в очередной раз блеснуть слабоумием на этих страницах. Такое ощущение , что они устроили свою олимпиаду под лозунгом " тупойещетупее".

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вайра в.фройберга 17:30 17:02:2018

Простите,а Латвия на каком месте? Каком,каком? Пойду повешусь!

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П у т и н 17:32 17:02:2018

Видишь ли, козявка, в Сочах расеянцы усирались от первого места и орали от счастья. А когда их мордой ткнули в мочу, то медальный зачёт уже не важен. Нет, блохастые, признавайте, что о б с ралиь. И это уже НАВСЕГДА!!

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60 17:37 17:02:2018

верзилов-урод, ты как блоха скачешь по форуму и спешишь первым "пометить территорию" в каждой статье. Какая же ты падаль...

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П у т и н, ты лучший !!! 17:52 17:02:2018

Если бы проводилась олимпиада на самый тупой комментарий, ты бы собрал все золото мира, нет, вселенной.

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Да,да 18:06 17:02:2018

день сегодня у некоторых не удался

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Сергей 16:38 17:02:2018

Поздравляю, молодцы ещё попутно и ибальники америкосам подправили, говномесы патриотсы и остальные дегенераты — вперёд

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Саня 16:43 17:02:2018

Патриоты вперёд, а раися вперде.
Обыграли каких-то даже не студентов, а школьников. Позор.

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Ха! 17:39 17:02:2018

А чеж ты, саня, собирался болеть за школьников?))))

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Саня 16:40 17:02:2018

Умалахова какая-то гоп-кампания собралась, россия-россия так смешно кричали. Такое чувство, что финал выиграли :))

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Сергей 16:44 17:02:2018

А что ты дегенерад российское тв смотришь

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Но если бы проиграли, 16:45 17:02:2018

ты бы первый здесь обоср...сы от радости, как если бы выиграл миллиард.))))

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Иван 16:57 17:02:2018

Сейчас "леваки тролли-эльфы диванные"-вылезут".Ванятки",ИвАны-длб"-Путинки-длб","латвиешу педриотсы"-факты"Сани-длб"-и прочие немощные и ущербные-нелюди!!хахаха .Высеры будут ,малевать с горя!хахахаРоссию с победой!Красавцы!Выигрывает сильнейший!Тролли-эльфы-это спорт,.не мешайте сюда политику ,ущербные , и трусливые воины диванные!! Хахаха изойдитесь желчью.Всем, нам-это -вкайф!что беситесь и брызжите слюной.....хахаха

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Ура 16:59 17:02:2018

Как щенков,ухаха.

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А вообще то, 17:27 17:02:2018

не ХИЛО за ДВА ДНЯ - PyCCKИЙ XyЙ,по ЛОБАТЫМ ГУБАМ этого Сани и П у т и н а ПРОШЁЛСЯ!!! Это не считая семейки Дукурсов и Пукитисов!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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П у т и н 17:46 17:02:2018

Х у ё м по губам русским солдатам прошлись американцы в Сирии, не слыхал? Да так, что вывозили Камазами.

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сл 18:05 17:02:2018

сдохни бендероское дерьмо .

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Да он 18:40 17:02:2018

П у т и н - Сам СДОХНЕТ!!! А его злорадство над МЁРТВЫМИ,ему и его ВСЕЙ РОДНЕ - В ТРОЙНЕ ВЕРНЁТСЯ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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Мнение
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газета Сегодня
12.02.2018

Мухи отдельно, котлеты отдельно (13)

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