Встреча группы В, прошедшая в субботу в Канныне, завершилась со счетом 4:0 (1:0, 2:0, 1:0) в пользу россиян. В составе российской команды по дублю оформили Николай Прохоркин (8-я и 23-я минуты) и Илья Ковальчук (40, 41), который побил рекорд Павла Буре и стал лучшим снайпером российской сборной на Олимпиадах с 13-ю шайбами.
Сборная России набрала в трех матчах группы 6 очков и заняла в квартете первое место, которое дает прямую путевку в 1/4 финала, минуя первый раунд плей-офф.
В медальном зачёте рашка уже на 18 месте. Впереди третья десятка« ответить
Зачем ты так зло :))« ответить
верзилов-урод, ты как блоха скачешь по форуму и спешишь первым "пометить территорию" в каждой статье. Какая же ты падаль...« ответить
Да ,да астматики и со справками от доктора с разрешением жрать допинг с этими тяжело соревноваться. А где твоя Украина?« ответить
Пасть вонючую заткни, урод, и вспомни, что здесь, на олимпиаде, дубль Российской сборной по милости продажных скотов из ВАДА и МОК, таких же гнилых как и ты...« ответить
Смотрите Бавария-Вольфсбург. Мюнхену уже сунули« ответить
Простите, ошибся! Рашка уже на 19 месте!« ответить
На 19-м?« ответить
Мутко наладил развитие физкультуры? Или в чём другом дело? Решили выступить, как нормальные спортсмены или просто просроченного налопались?
верзилов, психбольной, сколько в тебе г0вна и ненависти. Сдохнешь скоро, биомусор!« ответить
саня,б..ть обдолбанная. Ты сказал что будешь болеть за шша! И где я спрашиваю победа?!!!!! Ты сцука болел за Россию!!!!!!!!!!!! На плаху тебя!!!!!! Обманул патриотса и путина! Ношаут!!!!!!!!!!!!!« ответить
Ну так какой ещё стране МОК отсеивал сильнейших спортсменов?« ответить
Ну кто тебе такому пидору гнойному один раз хлебало закроет« ответить
Когда те, кого интересует спорт, следят за олимпийскими спортивными баталиями, ущербные подсчитывают медальки и радуются непонятно чему. Спорт, как таковой , их не интересует. Их интересует возможность в очередной раз блеснуть слабоумием на этих страницах. Такое ощущение , что они устроили свою олимпиаду под лозунгом " тупойещетупее".« ответить
Простите,а Латвия на каком месте? Каком,каком? Пойду повешусь!« ответить
Видишь ли, козявка, в Сочах расеянцы усирались от первого места и орали от счастья. А когда их мордой ткнули в мочу, то медальный зачёт уже не важен. Нет, блохастые, признавайте, что о б с ралиь. И это уже НАВСЕГДА!!« ответить
верзилов-урод, ты как блоха скачешь по форуму и спешишь первым "пометить территорию" в каждой статье. Какая же ты падаль...« ответить
Если бы проводилась олимпиада на самый тупой комментарий, ты бы собрал все золото мира, нет, вселенной.« ответить
день сегодня у некоторых не удался« ответить
Поздравляю, молодцы ещё попутно и ибальники америкосам подправили, говномесы патриотсы и остальные дегенераты — вперёд« ответить
Патриоты вперёд, а раися вперде.« ответить
Обыграли каких-то даже не студентов, а школьников. Позор.
А чеж ты, саня, собирался болеть за школьников?))))« ответить
Умалахова какая-то гоп-кампания собралась, россия-россия так смешно кричали. Такое чувство, что финал выиграли :))« ответить
А что ты дегенерад российское тв смотришь« ответить
ты бы первый здесь обоср...сы от радости, как если бы выиграл миллиард.))))« ответить
Сейчас "леваки тролли-эльфы диванные"-вылезут".Ванятки",ИвАны-длб"-Путинки-длб","латвиешу педриотсы"-факты"Сани-длб"-и прочие немощные и ущербные-нелюди!!хахаха .Высеры будут ,малевать с горя!хахахаРоссию с победой!Красавцы!Выигрывает сильнейший!Тролли-эльфы-это спорт,.не мешайте сюда политику ,ущербные , и трусливые воины диванные!! Хахаха изойдитесь желчью.Всем, нам-это -вкайф!что беситесь и брызжите слюной.....хахаха« ответить
Как щенков,ухаха.« ответить
не ХИЛО за ДВА ДНЯ - PyCCKИЙ XyЙ,по ЛОБАТЫМ ГУБАМ этого Сани и П у т и н а ПРОШЁЛСЯ!!! Это не считая семейки Дукурсов и Пукитисов!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!« ответить
Х у ё м по губам русским солдатам прошлись американцы в Сирии, не слыхал? Да так, что вывозили Камазами.« ответить
сдохни бендероское дерьмо .« ответить
П у т и н - Сам СДОХНЕТ!!! А его злорадство над МЁРТВЫМИ,ему и его ВСЕЙ РОДНЕ - В ТРОЙНЕ ВЕРНЁТСЯ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!« ответить