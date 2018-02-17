Сборная СССР образца 1984 года является самой лучшей хоккейной командой за всю историю Олимпийских игр по версии американского журнала Athlon Sports.

Авторы рейтинга отмечают, что после Олимпиады-1980 в Лэйк-Плэсиде, где советская команда стала серебряным призером, на Игры-1984 в Сараево сборная СССР приехала с удвоенной мотивацией. Это отобразилось и на результате: советские хоккеисты выиграли все семь своих матчей с общим показателем заброшенных и пропущенных шайб 48-5.

«Из всех семи сборных СССР по хоккею, завоевавших золото Олимпийских игр, команда 1984 года, несомненно, была самой доминирующей», — выразили мнение авторы рейтинга.

Второе место в рейтинге занимает сборная Канады-2014, триумфально выступившая на Олимпиаде в Сочи. Авторы рейтинга назвали ее лучшей командой нынешней эпохи НХЛ, канадцы тоже выиграли все свои матчи. При этом составители рейтинга усомнились в том, что эта команда смогла бы взять верх в противостоянии со сборной СССР-1984.

«На бумаге эта версия сборной Канады – самая талантливая в данном списке, однако мы до сих пор не уверены, что она смогла бы победить ту команду, которая возглавляет рейтинг», — заявили в журнале Athlon Sports.

В тройку лучших попала сборная Канады-1924, выигравшая в том году первые в истории зимние Олимпийские игры (прошли во Франции). Канадцы выиграли все шесть своих матчей с общим счетом 132:3, а лучшим бомбардиром стал их игрок Гарри Уотсон – 37 голов.

Далее в топ-10 рейтинга разместились следующие сборные: 4.СССР-1976, 5.США-1960, 6.СССР-1964, 7.США-1980, 8.СССР-1956, 9.Канада-1928, 10.Канада-1920 (летние Олимпийские игры).