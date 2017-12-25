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По результатам второго уик-энда в США сборы «Звёздных Войн: Последние джедаи» упали на 69%, однако лента сохранила лидирующую позицию и в целом заработала в домашнем прокате уже $365,1 миллиона. Зарубежные экраны принесли восьмому эпизоду саги $380,3 миллиона (при этом премьера фильма в Китае состоится только 5 января).