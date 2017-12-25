На второй строчке топа американского бокс-офиса стартовал фэнтези-экшн «Джуманджи: Зов джунглей», собрав $34 миллиона за дебютные выходные, а также $49,5 миллиона в зарубежном прокате. Замыкает тройку лидеров ещё один «новичок» ‒ «Идеальный голос 3» с $20,5 миллиона за первую неделю.
Сборы «Звёздных Войн: Последние джедаи» упали
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По результатам второго уик-энда в США сборы «Звёздных Войн: Последние джедаи» упали на 69%, однако лента сохранила лидирующую позицию и в целом заработала в домашнем прокате уже $365,1 миллиона. Зарубежные экраны принесли восьмому эпизоду саги $380,3 миллиона (при этом премьера фильма в Китае состоится только 5 января).
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