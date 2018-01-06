В ближайшие годы миру предрекают крупные потрясения, — пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ НЕДЕЛЯ»

Американское информационное агентство Bloomberg опубликовало восемь вариантов рукотворных катастроф ближайшего будущего, которые могут до неузнаваемости изменить наш мир. Журналисты, впрочем, предупреждают: это скорее не прогнозы, а провокационные идеи, призванные показать, что наш мир меняется очень быстро.

Сценарий 1: Америка погружается в хаос

«Неприятности для США начинаются с переизбранием Дональда Трампа на второй срок. В 2021–м Трамп отменяет обамовский закон о здравоохранении, но не предлагает ему замену. Биржевой пузырь лопается, США впадают в глубокую рецессию. Индекс S&P обрушивается с 2660 пунктов до 1400.

В 2024–м телеведущий–демократ Джимми Киммел предлагает ввести в стране всеобщую медицинскую страховку и побеждает на президентских выборах. Страна раскалывается: штат Вирджиния выбирает белого националиста и основного сподвижника Трампа Стивена Бэннона сенатором. В крупных городах из–за неурегулированности вопроса со страховкой начинаются волнения.

В 2028 году страну ждут новые выборы, но электорат разочарован традиционным противостоянием республиканцев и демократов и отдает свои голоса альтернативным кандидатам. Никто не набирает 270 голосов выборщиков, в стране нет президентской власти, тянутся долгие судебные тяжбы».

Сценарий 2: Победа фейковых новостей

«В 2018 году в США проходят выборы в конгресс, но Facebook не может остановить вал фейковых новостей. Так, 30 процентов голосовавших считают, что на выборы идет Хиллари Клинтон, хотя это не так.

Государства по всему миру создают фермы ботов для борьбы с другими фермами ботов. Почти половина трафика в Twitter теперь приходится на ботов.

Через несколько лет уже никто не знает, где правда и где ложь в интернете. Против Facebook, Google и Twitter разворачивается масштабная кампания в судах. IT–гиганты прекращают свое существование».

Назвать катастрофой исчезновение Facebook — это очень по–американски. Сделаем предположение, что в других частях света смерть этой социальной сети как–нибудь переживут. Что же касается фальшивых новостей, то их тоже не вчера придумали — государственная пропаганда, например, этим оружием пользуется много столетий.

Сценарий 3: Биткойн заменяет банковскую систему

«В 2018 году стоимость биткойна взлетает до 40 тысяч долларов. В Греции, Венесуэле и нескольких африканских странах его принимают в качестве национальной валюты.

В 2026–м банковская система переживает крах по всему миру: ЦБ принимают блокчейн–технологию и выпускают деньги сразу на руки населению, минуя банки–посредники.

Два года спустя многие коммерческие банки закрываются, глобальная финансовая система рушится, на смену ей приходит лоскутное одеяло криптовалют и платежных систем во главе с компаниями вроде Amazon и Alipay. Биткойн дорожает до 1 миллиона долларов».

Этот прогноз не выглядит столь уж безумным. Уже сегодня многие банкиры предсказывают, что если и не потеряют работу в ближайшем будущем, то менять ее профиль придется очень серьезно. Все больше не связанных напрямую с финансовым сектором компаний вторгаются сейчас в то, что ранее считалось прерогативой банковского сектора.

Сценарий 4: Северная Корея угрожает ядерной войной

«В 2018 году мир находится на грани ядерной войны: северокорейская ракета приземляется в 20 милях от Западного побережья США. Президент Дональд Трамп не отвечает на атаку. Он летит на саммит в Гонолулу, где встречается с китайским лидером Си Цзиньпином. На следующий день Китай закрывает границу с КНДР.

В 2019 году в Пхеньяне траур. Ведущие северокорейского государственного телевидения сообщают печальную весть: от инфаркта скоропостижно скончался лидер КНДР Ким Чен Ын. Новый марионеточный режим согласен ликвидировать запасы ядерного оружия».

Далее прогноз Bloomberg о развитии ситуации в регионе приобретает совсем уж гротескные формы, не будем его здесь приводить полностью. Но в одном можно согласиться с информационным агентством: проблемы Дальнего Востока имеют все большее значение для всего мира.

Сценарий 5: Великобритания катится в пропасть

«В 2018 году переговоры по Brexit между Великобританией под руководством премьер–министра Терезы Мэй и Европейский союзом заходят в тупик. Тереза Мэй уходит в отставку. На выборах побеждает лидер социалистов Джереми Корбин.

На календаре 2022–й: Корбин набирает кредиты и поднимает налоги, чтобы вести страну в социалистическое будущее. Обучение в университетах теперь бесплатное. Богатые банкиры бегут из Лондона, вместе с ними из страны утекают и налоги, которые они раньше платили. Экономическая ситуация неуклонно ухудшается. Инфляция выходит из–под контроля. Внешний долг на 100 процентов превышает ВВП Соединенного Королевства.

В 2028 году страна стремительно катится к дефолту».

Да, у Британии дела сейчас в экономике идут не лучшим образом, но катастрофой пока и не пахнет. Непонятно также, почему социалисты должны довести остров до разорения, тогда как в других странах Европы они правят вполне успешно.

Сценарий 6: Пенсионеры разваливают Европу

«В 2018–м французские пенсионеры выходят на акцию протеста против пенсионной реформы президента Эммануэля Макрона. Недавние выборы в Италии демонстрируют поколенческий раскол в стране: те, кому за 50, поддерживают дряхлого Сильвио Берлускони, пообещавшего защищать их сбережения.

Через год ситуация обостряется: сокращающееся трудоспособное население не может из своего кармана выплачивать пенсии тем, кто родился в период демографического взрыва. В результате Португалия, Италия, Испания и Греция стремительно скатываются к финансовому кризису.

В 2028 году низкий уровень рождаемости и ранний выход на пенсию означает, что на одного пенсионера приходится всего два работающих человека. Молодежь отказывается платить налоги. Бельгия распадается на три части: французскую, фламандскую и Брюссель».

Интересный прогноз. Изменения демографической ситуации не в лучшую сторону наблюдается не только в Латвии, но и в большинстве других стран Европы. Поэтому снижение уровня жизни европейских пенсионеров уже сейчас реальность.

Сценарий 7: Начало климатических войн

«В 2018–м на Китай обрушивается мощнейший в современной истории тайфун: страна рапортует о подтоплениях и перебоях в подаче электроэнергии. На председателя КНР Си Цзиньпина оказывается давление: от него требуют использовать экономическую мощь Китая и хорошие отношения с Трампом, чтобы принудить США снова войти в Парижскую сделку по климату и ограничить вредные выбросы в атмосферу.

К 2024–му изменение климата все сильнее влияет на Китай: реки начинают пересыхать. Отношения между Си и Трампом остаются хорошими, однако в Пекине все чаще говорят о необходимости надавить на США и изменить их позицию по борьбе с глобальным потеплением. Через год КНР вводит санкции против тех, кто не торопится снижать уровень вредных выбросов, в том числе против США».

Вполне реалистичный сценарий. Если климат продолжит свои выкрутасы и дальше, а это вполне предсказуемо, войн за природные ресурсы не избежать.

Сценарий 8: Россия на грани развала из–за нефтяных цен

«В 2018–м наконец происходит прорыв в аккумуляторных технологиях: электрокары становятся дешевыми и доступными. Больше всех страдают Россия и Саудовская Аравия. У российских заводов разворачиваются акции протеста. Цена нефти — 20 долларов за баррель.

Через три года в Саудовской Аравии начинается экономический и политический кризис, ощущающийся на всем Ближнем Востоке. Президент России Владимир Путин уходит в отставку, но сохраняет власть, руководя страной через свою «марионетку» Эльвиру Набиуллину. Цена нефти — 10 долларов за баррель.

В 2028–м ОПЕК самораспускается. В России Путина не видели уже несколько лет, а Набиуллина старается не допустить развала страны».

Цена на нефть вполне может упасть до указанных величин, но вряд ли это так сильно ударит по России, которая не так давно подобные нефтяные цены успешно пережила. Кроме черного золота у страны достаточно других ценных ресурсов.

Григорий АНТОНОВ.