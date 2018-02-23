Сценарист Дэнни Бойла перепишет «Бонда 25»

Автор издания Майк Флеминг-мл. выделяет два варианта дальнейшего развития событий. Если MGM и Eon Productions понравится готовый скрипт от Ходжа, то Бойлу предложат занять режиссёрское кресло и адаптировать именно эту версию картины. В противном случае продюсеры обратятся к уже имеющемуся сценарию за авторством Нила Первиса и Роберта Уэйда (работали над предыдущими 4 частями франшизы) и тем самым останутся без Бойла в качестве постановщика. Тогда продюсеры вернутся к изначальному шорт-листу кандидатов в режиссёры, включающему в себя Янна Деманжа («'71», «Белый парень Рик»), Дэвида Маккензи («Любой ценой») и Дени Вильнёва («Бегущий по лезвию 2049», «Пленницы»).
Примечательно, что в 2012 году Дэнни Бойл занимался постановкой церемонии открытия летних Олимпийских игр в Лондоне, в рамках которой был снят небольшой ролик с участием королевы Елизаветы II и… Дэниэла Крэйга в образе агента 007. Теперь же у Бойла и Крэйга есть неплохой шанс снова поработать вместе.
Премьера нового шпионского боевика о Джеймс Бонде намечена на 8 ноября 2019 года.
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