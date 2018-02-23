Сценарист Дэнни Бойла перепишет «Бонда 25»

Хотя Дэнни Бойл и является главным фаворитом на должность режиссёра 25-го фильма бондианы, официальное предложение постановщику может поступить только через пару месяцев. Как сообщают Deadline, сейчас давний коллега Бойла Джон Ходж (дилогия «На игле», «Пляж», «Неглубокая могила», «Транс») пишет свой вариант сценария для «Бонда 25».

Автор издания Майк Флеминг-мл. выделяет два варианта дальнейшего развития событий. Если MGM и Eon Productions понравится готовый скрипт от Ходжа, то Бойлу предложат занять режиссёрское кресло и адаптировать именно эту версию картины. В противном случае продюсеры обратятся к уже имеющемуся сценарию за авторством Нила Первиса и Роберта Уэйда (работали над предыдущими 4 частями франшизы) и тем самым останутся без Бойла в качестве постановщика. Тогда продюсеры вернутся к изначальному шорт-листу кандидатов в режиссёры, включающему в себя Янна Деманжа («'71», «Белый парень Рик»), Дэвида Маккензи («Любой ценой») и Дени Вильнёва («Бегущий по лезвию 2049», «Пленницы»).

Примечательно, что в 2012 году Дэнни Бойл занимался постановкой церемонии открытия летних Олимпийских игр в Лондоне, в рамках которой был снят небольшой ролик с участием королевы Елизаветы II и… Дэниэла Крэйга в образе агента 007. Теперь же у Бойла и Крэйга есть неплохой шанс снова поработать вместе.

Премьера нового шпионского боевика о Джеймс Бонде намечена на 8 ноября 2019 года.