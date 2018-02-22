Счастливчик Жан Рено

Трехдневная щетина, брутальный вид, меланхолический взгляд, низкий сексуальный голос. Это Жан Рено. Испанец по происхождению и гражданин мира по жизни.

Ему исполнилось 67 лет, но никогда в жизни не скажешь, что звезда французского кино разменял седьмой десяток. А все дело — в образе жизни… Как говорит сам актер: «Я всегда умею находить радость в жизни. Я просто счастливчик!»

Справка «ЛЮБЛЮ!»

Жан Рено (67) — французский актер, звезда кино. Настоящее имя актера Хуан Морено-и-Эррера Хименес. Родился в Касабланке, в 60-х семья переехала во Францию. Актеру пришлось послужить во французской армии, чтобы получить гражданство. В 1970 году Жан Рено берет первый урок актерского мастерства, а в 1974 году состоялся его дебют на сцене. Первые работы актера не принесли ему ни славы, ни денег, но в 1982 году в жизнь ворвался Его вличесвто Случай — на Рено обратил культовый режиссер Люк Бессон, и с тех пор карьера Жана пошла в гору: «Голубая бездна» (1988), «Никита» (1990), «Леон» (1994) Жан Рено стал звездой е европе, после чего подтянулся и Голливуд — «Годзилла» (1998), «Ронин» (1998), «Васаби « (2001), «Код да Винчи» (2006) и др.

Личная жизнь у актера невероятно бурная, был женат три раза. От первого брака у него есть дочь Сандра и сын Микаэль. Но брак с первой супругой распался из-за польской модели Натальей Дышкевич. Модель родила актеру сына Тома и дочь Сирену. Но и этот брак распался. Следующей женой актера стала румынская модель Софи Борука. Шафером на свадьбе был друг актера Николя Саркози, который в тот момент был министром внутренних дел Франции.

Помимо кино Жан Рено обожает Элвиса Пресли и футбол.

Прекрасный возраст

Мы беседуем в Париже, в крохотном кафе, куда меня пригласила моя давняя приятельница, журналистка французского радио и, по счастливым обстоятельствам, знакомая мсье Рено, звезды мирового масштаба.

— Месье Рено, для мужчины «немного за шестьдесят» — это еще совсем не возраст?

— Больше скажу вам, мадам — это прекрасный возраст для мужчины! Пройдено много дорог, приобретен жизненный опыт... Ведь скажу вам откровенно — только в таком возрасте мужчина понимает, что жизнь — удивительная штука!

— По данным опроса, который провел французский институт общественного мнения, вы являетесь любимым актером французов. Как вам такой «титул»?

— Это прекрасно! Я очень горд! Если честно, то к этому «титулу» я стремился всю свою сознательную жизнь (смеется).

Ну а если серьезно — я всегда хотел быть актером. Актером и никем другим. Я в восторге от своей работы. Более того, я знал всегда, что в жизни мне повезет. Когда человек сталкивается с проблемами и сложностями в детстве, то в зрелом возрасте ему обязательно повезет.

— Простите, вы испытывали нужду в детстве?

— О нужде и нищете я не говорил. Но проблем было предостаточно. Я родился в Касабланке, но моя семья вынуждена была бежать в Марокко от фашистской политике Франко. И только в 17 лет я вернулся во Францию. И мне пришлось все начинать с нуля. Чтобы получить французское гражданство я вынужден был пойти в национальную армию. И это меня закалило. Я получил много хороших уроков.

— Например?

—Например, что в любой ситуации мужчина должен оставаться мужчиной! Для меня огромное значение имеет слово «дружба». Я никогда не смогу понять, как можно предать и подвести друзей, близких людей. Я совершенно не могу общаться с теми, кто не держит слово. Терпеть не могу хвастунов и врунов. Возможно, я и к себе отношусь слишком серьезно, но я напрочь лишен высокомерия. Я никогда, например, не скажу: « Между прочим, я Жан Рено!»

— Вы очень скромны, месье!

— Я не думаю, что дело в скромности. Дело в принципах. И это совершенно нормально! Я не понимаю, как мужчина может не иметь своих принципов?

Мужские принципы

— И какие жизненные принципы у актера Жана Рено?

— У актера и мужчины. Как можно это разделить? Извольте… Я считаю, что женатый мужчина не имеет право заводить любовницу! Почему вы так удивились? Это вполне объяснимо. Я всегда женился только во влюбленном состоянии! И если я полюбил женщину, то это серьезно. Серьезно для меня. И совершенно неважно, что я на тот момент находился в законном браке. Важно не лгать женщинам! Я и не лгал. Я просто объяснял жене, что полюбил другую и наши отношения закончены. Возможно, это резко, но лучше так! Лучше правда, чем вранье каждый день.

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