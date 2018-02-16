Счастье музыканта и продюсера

Фонд Германа Брауна, подаривший нам уже сотни концертов и три замечательных фестиваля, отмечает в эти дни свой 20–й день рождения, — пишет газета «СЕГОДНЯ»

«Под мое честное имя…»

Глава фонда Инна Давыдова со своими единомышленниками собрала друзей, поделившись с ними воспоминаниями о том, как все начиналось:

— В феврале 98–го в Риге ожидались два концерта оперной звезды, народной артистки СССР Ирины Архиповой. Будучи за полгода до этого в Москве, лично договорилась с Ириной Константиновной, что она даст у нас два концерта — в Домском соборе с органистом и композитором Олегом Янченко, а другой — с молодыми солистами в Вагнеровском зале.

В те дни 13 февраля как раз отмечали 125–летие Федора Шаляпина, и у нас с Анатолием Сафиуллиным ожидался концерт памяти прославленного русского баса. Я выступала в роли концертмейстера.

Но, оказалось, ни этот, ни два концерта Архиповой концертная дирекция на себя взять не могла — не было денег. Нужно было брать все это на себя, тем более что 13 февраля 98–го было учреждено наше тогда еще Концертное агентство. Один банк обещал нам дать деньги. Но отказал. Случилось в пятницу, а в понедельник приезжала Архипова. За выходные найти средства было нереально. Ни знакомств, ни связей, которые наработаны за прошедшие 20 лет, у меня тогда не было.

Поэтому, встретив Ирину Константиновну на Рижском вокзале и поселив ее в гостиницу, бросилась к телефону. Позвонила своему хорошему знакомому, Валерию Каргину. Это был мой единственный шанс, и он сработал. Валерий сказал мне, что если я хочу спонсорских денег, то он не даст — ведь концерт уже завтра. Неожиданно для него и самой себя попросила кредит. Молчание повисло ненадолго на другом конце провода… «А что ты можешь дать в залог?» — поинтересовался он. — «Только мое честное имя». Деньги были получены, и все закрутилось.

Поддержать таланты

Иной раз думаю, что все у нас все эти годы шло так непросто по финансам, потому что и начиналось нелегко… А потом думаю, что судьба подарила столько счастья за эти 20 лет, и музыкального, и всякого другого — встреч с друзьями, с известными музыкантами, с которыми и выступали вместе, и тесно общались, счастье соприкасаться с их внутренним миром, что иной раз думаю — пусть финансовый вопрос решается в других сферах, может быть, на небесах… Надеюсь, что следующие 20 лет у нас пройдут более спокойно и стабильно, потому что идей у нас очень много. И все хотелось бы реализовать.

Спасибо нашим нынешним помощникам, Управлению Рижского свободного порта, Рижской думе, агентству Live Riga, компании Latvia Tour.

А еще мы получили средства от Фонда культурного капитала по програме «Мероприятия государственного значения». Они предназначены для поддержки нашего фестиваля, где выступает талантливая творческая молодежь, Avanti!, который проводим уже не первый год. Он начнется уже через две недели, 1 марта.

По нашим образовательным программам для молодежи «Эразмус плюс» вскоре ожидаются конференции в Эстонии и Швеции. Под эгидой нашего фонда в мае выходит диск и виниловая пластинка замечательного молодого пианиста Георгия Осокина, а сейчас, к нашему 20–летию, мы выпустили альбом записей пианиста Вестарда Шимкуса, с которым мы много лет сотрудничаем. Он, можно сказать, вырос на наших глазах. Надеемся, что в будущем вырастет не только молодое поколение достойных музыкантов, но и тех, кто их поддерживает. В июле мы начинаем наш традиционный фестиваль Artissimo.

Звезды и цыганская скрипка

Сейчас, к юбилею, приглашаем всех на два гала–концерта со звездами. Они состоятся 19 и 20 февраля в Латвийском национальном театре. Концерт в трех отделениях. Так мы отметим наш «официальный» праздник.

Пригласили своих друзей, ярких, великолепных музыкантов — сопрано Ингу Калну, солистку Гамбургской оперы, которая поет на лучших сценах мира, звезду Большого театра, народную артистку России меццо–сопрано Ирину Долженко, их молодых собратьев по цеху, российских вокалистов, тенора Александра Мурашова и баритона Евгения Кунгурова.

Воспитанница нашего фонда, покоряющая звездные вершины скрипачка Элина Букша специально приедет на этот концерт из Брюсселя. Она будет играть и соло, и с нашим вундеркиндом — юным скрипачом Даниилом Булаевым.

Венцом концерта станет наш новый гость, король цыганской скрипки Роби Лакатош. Его знает весь мир, но у нас он не бывал ни разу.

Роби Лакатош — лучшая цыганская скрипка современности. Его искусством восхищались Иегуди Менухин и Стефан Граппелли. В его роду — семь поколений великих музыкантов, первым из которых был легендарный Янош Бихари, перед игрой которого преклонялись Бетховен и Лист. Роби — мастер импровизации с безупречной классической выучкой, абсолютно универсальный скрипач, чья виртуозная техника гармонично сочетается с глубоким проникновением в музыкальный материал и способностью настолько тонко чувствовать публику, что, по словам самого Лакатоша, он ни разу не сыграл двух одинаковых концертов, каждый раз варьируя программу так, чтобы с его выступления каждый выходил бесконечно счастливым.

Ирину Долженко рижскому зрителю и представлять не нужно — солистка Большого, концертирующая по всему миру, она сейчас возглавила оперную труппу Красноярского театра оперы и балета. И прилетает в Ригу из Сибири буквально на один день. Сейчас с ее благословения в Красноярске возобновили Международный конкурс молодых оперных певцов и режиссеров им П. И. Словцова (до 35 лет).

Сопредседатели жюри — народный артист СССР Владислав Пьявко и Фиоренца Коссотто. Члены жюри — Анджело Габриэлли (Италия), директор оперного агентства Stage Door, Петер Дворский (Словения), оперный певец и педагог. Дамиан Иорио (Италия — Великобритания), дирижер, заслуженный деятель искусств России Георгий Исаакян (Россия), художественный руководитель Московского детского музыкального театра им. Н. Сац. А молодым режиссерам предлагается поработать с теми вокалистами, которые были приглашены на третий тур.

Всех приглашаем разделить чувство праздника с нами.

Наталья ЛЕБЕДЕВА.