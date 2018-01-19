«Считаю свою работу служением»

Новым ректором Латвийской музакадемии стал с 23 августа профессор Гунтарс Пранис, которого давно знаю. Поэтому вдвойне приятно было увидеть его на этом посту и поговорить с ним в новом качестве, — пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ»

Трансфёр культуры

Ансамбль Schola Cantorum Riga год назад выпустил свой уникальный диск Domus Mea с записями исполнения старейшего нотного материала в музыкальной истории Латвии — псалмов XV века. В прошлом году альбом выдвигали на соискание Большого музыкального приза Латвии.

— Мы же работаем не ради наград, — заметил Гунтарс. — Делаем то, что ложится на душу. И если говорят, что это хорошо, — уже награда.

Существующий более 22 лет коллектив разыскивает по храмам и монастырям Европы редкие григорианские песнопения.

— Но самое интересное, что многие из них нашлись в Риге! Как вот эти ноты псалмов XV века. У нас был свой репертуар, который отличался от того, что было в других городах средневековой Европы. Это как раз самое интересное. А наша группа — это не только ансамбль, но и школа, процесс, развитие. По–русски наше название означает «Рижская школа песнопений». Это далеко не только коллектив для концертов, сколько место, где мы исследуем, общаемся, дискутируем, ищем и находим новое. Это для меня процесс.

— Одна часть вашего репертуара — рижская средневековая музыка, а другая — европейская. Причем одна часть рукописи может быть в Гамбурге, а вторая в Швейцарии.

— Именно так! Я как раз сравнивал материал из Гамбурга и рижский. Много общего, но многое и различается. Но есть такие региональные вещи, которые совпадают с рижскими. А вот материал из Парижа — совсем другой.

— Конечно, ведь Рига и Гамбург — ганзейские города…

— Да, музыканты все время путешествовали, курсировали туда–сюда. Это называется трансфер знаний, трансфер культуры. Так что Рига была в Средние века очень важным культурным центром, в этом регионе самым главным, и центром паломничества.

— Наш город в Средние века был, с одной стороны, немецким, а с другой — как тогда, так и сейчас многонациональным…

— Не так широко известно, что поляки, латыши и ливы вместе молились в католических храмах. Не было таких границ, которые были возведены позже. Не только немцами были полны храмы.

Служение

— Вы пришли на должность ректора в «храм культуры», музыкальную академию, где, с одной стороны, нужно сохранять и преумножать высокие традиции, а с другой — общаться с людьми, заниматься администрированием и пиаром. Как чувствуете себя в новом качестве?

— Очень хорошо, потому что у меня прекрасная команда единомышленников. Один в поле не воин. Соединение опыта и молодости — лучшее сочетание. Новый проректор по академической работе Валдис Бернхофс — очень умный, душевный человек, а Майя Сипола, наш многолетний проректор по внешним связям, у нас как министр иностранных дел. Удивительный человек! Везде, где бывал по делам академии, меня просили передать привет Майе. Харизматическая личность.

Но для меня это все равно служение. Я, кажется, сделал хорошее дело для церкви, сейчас, надеюсь, сделаю хорошее дело для страны, для Латвии, для нашей культуры.

Очень люблю общаться с людьми, очень люблю преподавать, быть со студентами. Уже 22 года преподаю — с того времени, как и свой ансамбль Schola Cantorum Riga создал. А профессор — только пару лет.

— На этом посту нужно руководствоваться, с одной стороны, здоровым консерватизмом, а с другой — прагматизмом, быть открытым всему новому.

— На должность ректора было пять кандидатов, и я был готов к тому, что не обязательно стану им, и с удовольствием продолжал бы дальше всю свою деятельность. Не чувствовал ни малейшего волнения по этому поводу, было полное спокойствие. Как бог даст.

Сейчас, конечно, нужно что–то отложить в сторонку и думать, что и как дальше делать в академии. Но если ты каждый день общаешься со студентами — разве можешь быть только администратором? Какой я тогда ректор, если сижу в кабинете и не знаю, о чем они думают?..

«Не люблю монологов»

— А о чем они думают? Что вы хотели бы сохранить, что развить новое?

— Студенты у нас очень умные и талантливые, целеустремленные, мотивированные. Мне очень нравится, когда они задают вопросы. Не люблю монолог на лекциях. Это прекрасно, что мы общаемся на равных. Они, с одной стороны, очень открытые — весь мир сегодня им открыт, а с другой — у них есть этот здоровый патриотизм, хотят работать для Латвии, для нашей культуры. И я как–то стараюсь мотивировать их и в этом смысле.

У меня спрашивают: «Что делать, как вернуть домой хороших музыкантов, которые разъехались по всему миру?» А я отвечаю, что этого бояться не нужно, но следует подумать, как их пригласить обратно. И вместе создавать новые проекты. Потому что силой не удержишь никого, но если человек видит, что он здесь нужен, что мы хотим, чтобы он вернулся, — он вернется. Поэтому для меня важно в этом смысле общаться с людьми.

Уехать, чтобы вернуться

Всегда говорю — уехать надо, чтобы посмотреть, что и как за границей, чтобы лучше оценить, что у тебя дома, — и добро пожаловать в родные пенаты. Невозможно построить стену и никуда никого не пускать. Такой подход не работает.

— Но наши добившиеся успеха на мировой арене так или иначе возвращаются — с концертами, мастер–классами…

— Да, они и преподают, передают свой опыт — вообще есть много форматов, в которых они могут быть задействованы. Хочу и дальше развивать эти формы. А у них есть в этом потребность — возвращаться туда, где родился, рос, я говорил со многими из них.

— Какие еще новые формы работы с ними?

— Сегодня мы обсуждаем еще одну систему работы с такими профессионалами — так называемую модульную. Это означает, что педагогу не обязательно быть в Риге все время. Можно так все организовать, чтобы он начитывал лекции и проводил занятия, скажем, четыре раза в году — такой интенсивный курс. Мы, конечно, не можем платить такую зарплату, какую они получают за границей, но можно организовать все немного по–другому.

От хорошего не отказываться

— Высшее музыкальное образование призвано сохранять традиции. А латвийская музыкальная школа возникла на основе русской. Можно сравнивать достоинства разных школ — но мощь и сила русской традиции неоспорима. Как это помогает сегодня в воспитании молодых талантов?

— Я бы сказал, что нам надо вести себя по–умному. Нельзя ни от чего хорошего, проверенного десятилетиями, отказываться — только на основе того, что это советское или старое. Скажем, система наших детских музыкальных школ — она прекрасна! Нам надо всеми силами ее развивать, сохранять, удерживать на плаву, потому что в этом наша мощь.

Мы были бы неумными, если бы сейчас сказали — давайте все делать как на Западе. Там другая система, другие условия, деньги. А у нас где обычно отыскиваются большие таланты? Где–то в Зилупе, Лудзе, Бауске, Руцаве. А детская музыкальная школа — это такая сеть, с помощью которой их можно поймать, обнаружить. И для меня как ректора это направление — сотрудничество с ДМШ — очень важно.

— Конкурс на экзаменах у вас сегодня меньше или больше по сравнению с прошлыми годами?

— Сейчас немного меньше, но мы развиваем новые популярные направления. К примеру, у нас появилась специальность звукорежиссер. На специальности хореография появилось два направления — учитель танцев и хореограф. Назначена первая репетиция впервые возникшего Биг–бенда нашей академии.

— Это уже ваш четвертый коллектив — плюс к смешанному хору, симфоническому оркестру и оперной студии «Фигаро»!

— Благодаря Биг–бенду мы даем возможность ребятам, увлеченным джазом, которые раньше уезжали, скажем, в Лондон, оставаться у нас.

Моя мечта — чтобы у нас был во всем такой высокий уровень, чтобы никуда ехать за знаниями не было бы необходимости. Это был мой пункт номер один, когда я еще баллотировался на должность ректора. Конечно, нужно состав педагогов обновлять, омолаживать — естественно, не за счет достойных опытных людей, но думать об этом нужно постоянно.

Оркестры в гости к нам…

— Совсем близко, в нашем регионе — Санкт–Петербургская и Московская консерватории, с которым сотрудничество у нас было традиционным. А как сегодня?

— Я недавно побывал в Минской консерватории, у меня там отличные отношения с ректором госпожой Дуловой. Мы хорошо сотрудничаем — белорусские студенты каждый год приезжают к нам по программе «Эразмус плюс», учатся здесь на русском и английском. С Грузией тоже есть связь.

Только что побывал в Китае — там тоже есть интерес к сотрудничеству с нами.

Контакты с Санкт–Петербургом и Москвой у нас традиционны, причем больше с конкретными педагогами. А помните, кто получил Гран–при на нынешнем конкурсе им. Витола? Студент Санкт–Петербургской консерватории им. Н. А. Римского–Корсакова. Мой предшественник на посту ректора Артис Симанис бывал в этом вузе множество раз.

А на будущий год у нас намечен совместный оркестровый проект — Балтийская академия оркестров (БАО). В этом году в нем участвовали только три студенческих коллектива из стран Балтии, а в следующем году будут еще оркестры из Санкт–Петербурга и Минска. То, что ребята активно общаются во время этих выступлений, очень важно для их будущего.

— Есть ли у вас статистика по этническому составу ваших студентов?

— Не интересовался — для меня это вообще не важно. На 17 кафедрах у нас учится 600 студентов. Все ребята очень талантливые! Возьмите Михаила Чулпаева, восходящую звезду нашей Оперы. Вырос в наших стенах. Он талантливый, интеллигентный человек, и я не думал, какой он национальности. Нам, художникам, не помогает «строительство стен» между нами.

20 хоров — одна идея

— Всеобщий праздник песни 1 июля в Домском соборе открывается концертом, которым вы руководите — Es esmu…

— Концерт Es esmu, который называю для себя «Аз есмь» — звучит идентично! — посвящен Господу Вседержителю, создавшему наш мир. И это не мы сами, а он устроил, чтобы мы здесь все вместе жили — латыши, русские, белорусы, евреи — это его воля. Я хотел бы этот мотив, этот живой фактор, живого Бога явить. Показать, что живой Бог в истории каждой нации, живущей в Латвии, — самое главное. Это то, за что мы можем и должны держаться.

Я пробовал в музыкальном смысле провести эту линию, когда все традиции — православная, лютеранская, католическая, даже баптистская — это единая линия. В концерте участвуют 500–600 певцов, 20 хоров — смешанные, мужские, детские, конфессиональные, приедет хор из Аглоны, из Латгалии, участвует хор баптистской общины Св. Матфея. Исполним новые композиции Юриса Карлсонса, Якова Янческого, Праулиньша, Георгия Пелециса.

Начинаем с Ветхого Завета, а потом идем дальше, к Иисусу Христу, который говорит, «Я есть Путь и Истина, и Жизнь, Воскресение, Хлеб и Добрый Пастырь». Что это значит для нас сегодня?..

Считаю, что Праздник песни должен открываться с такого крепкого духовного импульса, акцента. Чтобы ясно было выражено, что все начинается с «аз есмь». В этом мое видение.

— Вы возвращаете нас к основам европейской культуры — христианству. А сама Европа сегодня забыла об этом и творит ужасные вещи. Как вы к этому относитесь?

— Конечно, меня тоже очень возмущает попрание собственных ценностей, но я стараюсь относиться к этим людям и их поступкам позитивно, с добром, с христианской любовью. Иначе как ты все изменишь к лучшему? В нашей жизни так много вызовов, и если ты от каждого будешь приходить в дикое волнение, ничего не получится. Выход один — положись на волю свыше и делай свое дело.

Наталья ЛЕБЕДЕВА.