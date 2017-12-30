Сегодня, 30 декабря в рамках мужского выставочного турнира в столице ОАЭ чемпионка Ролан Гаррос Алена Остапенко встретится с победительницей Australian Open Сереной Уильямс. 36-летняя Уильямс планирует вернуться в теннис после рождения ребенка, а также принять участие в пробном турнире в Абу-Даби.

«Я очень горжусь тем, что сыграю с Сереной в её первом матче после возвращения, и считаю это отличной возможностью. Когда я была маленькой, она была моим кумиром. Я смотрела её матчи и мне очень нравится её стиль игры. Я думаю, что она сделала очень много для женского тенниса. Я немного волнуюсь, так как ни разу не играла против неё. Безусловно, в матче с такой великой чемпионкой мне нечего терять, поэтому я просто буду получать удовольствие от пребывания на корте», — сказала теннисистка.

Как пишет Thenational.ae, рассказала молодая спортсменка и о планах на новый сезон.

«Конечно, это будет непросто после такого успешного 2017 года, но я хорошо подготовилась и постараюсь хорошо выступить на турнирах Большого Шлема и остаться в Топ-10 рейтинга. Я отлично себя чувствую, хорошо провела предсезонную подготовку, сыграла несколько выставочных матчей в Таиланде и с нетерпением жду нового сезона», — сказала Алена Остапенко.

Напомним, в июле этого года Алене Остапенко на турнире Большого шлема в Уимблдоне, пришлось сразиться с сестрой Серены Винус Уильямс. Тогда в упорной борьбе лучшая теннисистка Латвии в упорной борьбе проиграла пятикратной чемпионке Уимблдона и не вышла в полуфинал.