Литовская государственная железнодорожная компания «Lietuvos gelezinkeliai» c сегодняшнего дня вновь будет возить пассажиров из Вильнюса во второй по величине город Латвии Даугавпилс.

«Это уже второй международный маршрут поездов из Литвы в этом году», — сказал директор «Lietuvos gelezinkeliai» по пассажирским перевозкам Линас Баужис.

До этого «Lietuvos gelezinkeliai» возила пассажиров до приграничной станции Турмантас, однако еще в прошлом году стала добиваться продления маршрута на 15 километров — до Даугавпилса.

Новый маршрут открыт после того, как Латвийская инспекция железных дорог предоставила соответствующее разрешение «Lietuvos gelezinkeliai». Этого разрешения литовская сторона добивалась еще в прошлом году, но из-за затянувшихся процедур его не получила.