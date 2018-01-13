Сегодня начинает курсировать поезд Вильнюс-Даугавпилс(2)

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Владимир Бучельников
10:35 13.01.2018
Экономика / Транспорт

Литовская государственная железнодорожная компания «Lietuvos gelezinkeliai» c сегодняшнего дня вновь будет возить пассажиров из Вильнюса во второй по величине город Латвии Даугавпилс.

«Это уже второй международный маршрут поездов из Литвы в этом году», — сказал директор «Lietuvos gelezinkeliai» по пассажирским перевозкам Линас Баужис.

 

До этого «Lietuvos gelezinkeliai» возила пассажиров до приграничной станции Турмантас, однако еще в прошлом году стала добиваться продления маршрута на 15 километров — до Даугавпилса.

 

Новый маршрут открыт после того, как Латвийская инспекция железных дорог предоставила соответствующее разрешение «Lietuvos gelezinkeliai». Этого разрешения литовская сторона добивалась еще в прошлом году, но из-за затянувшихся процедур его не получила.

LETA / Фото
Комментарии (2)
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СССР 10:45 13:01:2018

Повезло пенсионерам Депилса, за продуктами и одеждой будут ездить в Вильно!

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Latviešu patriots 11:17 13:01:2018

atbalstu 100%

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Мнение
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Николай КАБАНОВ
11.01.2018

Взял бы я Коран на полке — но возникнут кривотолки… (12)

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