Сегодня — ночь «трех Лун». Куда бежать?

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Три астрономических явления — лунное затмение, суперлуние и голубая Луна — совпадут в ночь 31 января, сообщает AccuWeather.

Последний раз подобное произошло 30 декабря 1982 года для Восточного полушария и 31 марта 1866 года для Западного.

Полное лунное затмение смогут увидеть только жители центральной и западной части Северной Америки. «Голубое кровавое суперлуние» произойдет на рассвете 31 января.

Во время полного лунного затмения Луна оказывается в тени Земли. Голубой Луной называется второе полнолуние, приходящееся на один календарный месяц. А суперлуние — это момент наибольшего сближения Луны и Земли.