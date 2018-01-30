Сегодня — ночь «трех Лун». Куда бежать?

Лента новостей
Сейм урезал список Магнитского Гастрономический ужас: почти во всех чаях в магазинах Латвии обнаружены яды 5 ролей, которые играют родители Землян ждет суперлуние — 31 января оно будет кроваво-голубым Дукурс: российские спортсмены полностью уничтожили олимпийский дух Нигериец об Эстонии: оказывается белые тоже бывают бедные! Случай Собчак: может ли кандидат в президенты называть детей гаденышами? МИД Латвии вручил Украине ноту Украина вооружается напрокат
Eще в разделе
Землян ждет суперлуние — 31 января оно будет кроваво-голубым Суровый удмуртский самосуд: трое собутыльников изнасиловали педофила «Я не хочу»: русский рэп агрессивно ответил Шадурскису на реформу (+ВИДЕО) Спишь днем? Задумайся о здоровье! Юлия Самойлова готовится к конкурсу «Евровидение-2018»
ArtNow.ru
Тимур Пушкарев
12:40 30.01.2018
Lifenews / Интересно

Три астрономических явления — лунное затмение, суперлуние и голубая Луна — совпадут в ночь 31 января, сообщает AccuWeather.

Последний раз подобное произошло 30 декабря 1982 года для Восточного полушария и 31 марта 1866 года для Западного.

 

Полное лунное затмение смогут увидеть только жители центральной и западной части Северной Америки. «Голубое кровавое суперлуние» произойдет на рассвете 31 января.

 

Во время полного лунного затмения Луна оказывается в тени Земли. Голубой Луной называется второе полнолуние, приходящееся на один календарный месяц. А суперлуние — это момент наибольшего сближения Луны и Земли.

 

Vesti.lv / Фото
Комментарии (0)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.


Мнение
Ku_is-col15
Павел Кириллов
29.01.2018

Оно не тонет! Вдогонку «кораблю-призраку» (31)

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПОРТАЛЕ VESTI.LV