Сегодня ночью в Латвию наконец придет зима

Ночью будет не холоднее -16 градусов, а на морском побережье в Курземе местами — не холоднее -6 градусов.
Днем максимальная температура воздуха ожидается от -2 градусов местами в Курземе до -8 градусов на востоке Латвии.
Прогнозируется преимущественно сухая и солнечная погода.
Ночью и днем ветер будет слабый, в основном юго-восточный.
В Риге субботний день будет солнечным и безветреным. Температура воздуха ночью опустится до -8 градусов, в пригородах — до -11 градусов, днем потеплеет до -4..-5 градусов.
В ближайшие сутки ожидается также самое высокое с февраля 2017 года атмосферное давление.
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