Сегодня ночью в Латвию наконец придет зима

Ночь на субботу в Латвии будет самой холодной с февраля прошлого года — во многих местах, особенно в восточных регионах, похолодает до -10 градусов, прогнозируют синоптики.

Ночью будет не холоднее -16 градусов, а на морском побережье в Курземе местами — не холоднее -6 градусов.

Днем максимальная температура воздуха ожидается от -2 градусов местами в Курземе до -8 градусов на востоке Латвии.

Прогнозируется преимущественно сухая и солнечная погода.

Ночью и днем ветер будет слабый, в основном юго-восточный.

В Риге субботний день будет солнечным и безветреным. Температура воздуха ночью опустится до -8 градусов, в пригородах — до -11 градусов, днем потеплеет до -4..-5 градусов.

В ближайшие сутки ожидается также самое высокое с февраля 2017 года атмосферное давление.