Сегодня ночью в Латвию наконец придет зима

Лента новостей
США перебросили в Европу пятый по счету стратегический бомбардировщик Аболтиня подала в МИД заявление о восстановлении на дипломатической службе Состояние Олега Табакова резко ухудшилось По ошибке СГД в списки должников попали обычные латвийцы Украинская активистка Femen напала на президента Чехии (+ВИДЕО) Британцы в прямом эфире задержали латвийского педофила Раймонд Паулс: к столетию Латвии мы все перессоримся Украинский премьер предложил России вернуть Крым вместе с военной техникой Старый год Москвы не портит
Eще в разделе
Циновска об ужасе в аптеке: Мне хотелось кого-то ударить!!! Полиция задержала группу парней в Резекне, просмотрев профили в соцсетях Крик о помощи: неизвестный водитель в Риге сбил девушку на пешеходном переходе и скрылся Печальная новость о бездомном, которого латвийцы пытались вернуть к нормальной жизни Неадекватные пассажиры избили водителей автобуса Таллин-Рига
Виталий Вавилкин
20:30 12.01.2018
Наша Латвия

Ночь на субботу в Латвии будет самой холодной с февраля прошлого года — во многих местах, особенно в восточных регионах, похолодает до -10 градусов, прогнозируют синоптики.

Ночью будет не холоднее -16 градусов, а на морском побережье в Курземе местами — не холоднее -6 градусов.

 

Днем максимальная температура воздуха ожидается от -2 градусов местами в Курземе до -8 градусов на востоке Латвии.

 

Прогнозируется преимущественно сухая и солнечная погода.

 

Ночью и днем ветер будет слабый, в основном юго-восточный.

 

В Риге субботний день будет солнечным и безветреным. Температура воздуха ночью опустится до -8 градусов, в пригородах — до -11 градусов, днем потеплеет до -4..-5 градусов.

 

В ближайшие сутки ожидается также самое высокое с февраля 2017 года атмосферное давление.

LETA / Фото
Комментарии (0)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.


Мнение
6_resize-col15
Николай КАБАНОВ
11.01.2018

Взял бы я Коран на полке — но возникнут кривотолки… (9)

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПОРТАЛЕ VESTI.LV