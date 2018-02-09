Депутаты Сейма большинством голосов передали поправки к закону об образовании в комиссию по образованию науке и культуре. Против голосовали лишь парламентарии из партии «Согласие», однако их аргументов никто не услышал.

Передача законопроекта в профильную комиссию, или на так называемое нулевое чтение, дает возможность профессионально взглянуть на предлагаемые поправки к закону тем депутатам, которые являются специалистами в этой теме.

После рассмотрения и доработки поправок, законопроект должен пройти еще три голосования в парламенте, затем он ляжет на стол к президенту Латвии. Глава государства может либо подписать документ либо отправить его обратно на доработку в Сейм, если будет не согласен с окончательным текстом.

На каждой из этих стадий депутаты Сейма имеют право вносить в законопроект исправления, которые, в конечном счете, могут полностью поменять его суть. Поэтому остается надежда, что к третьему чтению решение об окончательном искоренении русского среднего образования в Латвии может быть отменено.

Однако, судя по выступлениям правящих политиков, верится в это с трудом. Такое ощущение, что власти уже давно поставили своей целью избавление от билингвального образования и планомерно двигаются к реализации задуманного.

В поддержку новых поправок к закону об образовании выступил депутат Сейма от партии Единство Хосам Абу Мери – врач из Ливана, приехавший в Латвию в 1993 году. По его словам цель этих поправок – обеспечить всем латвийским детям равные возможности получить качественное образование.

«Нам надо обеспечить молодежи равные конкурентные условия, чтобы окончив среднюю школу, они могли учиться в государственных высших учебных заведениях, несмотря на свою национальность», — сказал Абу Мери отметив, что именно образовательная система является основной интеграции.

«Нужно наконец-то поставить точку в расколе общества. Всем детям необходимо расти и учиться вместе, разговаривая и сотрудничая между собой уже со школьной парты. Фракция «Единство» считает, что учеба на латышском языке не является ассимиляцией общества, или попыткой отнять у какого-либо национального меньшинства его идентичность. Целью латышского языка является создание сплоченного и интегрированного общества хотя бы на одном общем государственном элементе», — подчеркнул депутат.

Он также заявил, что не обеспечив единой образовательной системы на государственном языке, Латвия никогда не сможет покончить с ситуацией, при которой в обществе живут два параллельных мира и два различных информационных пространства, где недружественные для государства СМИ легко манипулируют выгодной для себя информацией и способом ее предоставления.

Несмотря на то, что Абу Мери говорит о равных условиях для русских и латышских детей и о том, что они должны учиться вместе, именно этого новый закон и не предусматривает.

Латышские школы для латышских детей останутся, и массового принятия в них русскоязычных ребят не произойдет. То есть система параллельных школ для латышских и русскоязычных учеников продолжит существовать, а значит, никакого сплочения общества не будет.

Похоже, что стремление перевести школьное образование на латышский язык имеет под собой только одну цель – перекрыть русскоязычный информационный поток.

Латышская элита хочет добиться того, чтобы русскоязычные школьники не смотрели и не читали русские СМИ, в которых не замалчиваются проблемы, затрагивающие латвийское общество, и поднимаются острые вопросы, которые не нравятся всем правящим политикам, ведь они заставляют задуматься, а по правильному ли пути идет государство.

Следующим в дебатах участвовал депутат от «Согласия» Игорь Пименов, призвавший коллег не поддерживать этот законопроект. Он отметил, что рассматриваемые правовые акты резко уменьшают возможности сохранения идентичности принадлежащих Латвии национальных меньшинств и должны быть отклонены.

«Эта реформа затронет не только само образование, но и обеспечение идентичности. Это очень большое несчастье, когда интересы одной этнической группы обеспечиваются за счет интересов другой этнической группы, даже если язык одной группы является государственным. Родители отправляют детей в школу не только потому, что хотят подготовить их для взрослой жизни, но и потому, что видят в школе продолжение своей семьи», — заявил депутат.

По мнению Пименова, учеба для детей и подростков должна проходить в основном на языке семьи, поскольку язык — это не только носитель культуры народа, но еще и семейная ценность.

«Именно поэтому политики Народного фронта Латвии (НФЛ) с целью получить благоприятное отношение инородцев на выборах Верховного Совета ЛССР 18 марта 1990 года обращались к ним с призывом: «Не верьте сплетням, потому что НФЛ поддерживает право нацменьшинств на получение разностороннего среднего образования на языке матери», – заявил политик, приведя цитату из агитационной листовки, которую тут же и предъявил.

Но, как и следовало ожидать, большинство парламентариев не вняло призыву Пименова и поддержало передачу поправок в комиссию. За поправки проголосовали 67 депутатов, избранных не только от коалиционных латышских партий — «Единства», Национального объединения и Союза зеленых и крестьян, но и от оппозиционных — Латвийского объединения регионов и бывшей фракции «От сердца Латвии».

Против проголосовал только 21 депутат из списков партии «Согласие», членов которой преимущественно выбирали русскоязычные граждане Латвии.

В голосовании явно наметился раскол по этническому признаку, и было совершенно очевидно, что среди всех латышских партий существует консенсус по вопросу этой реформы, несмотря на то, что по другим темам их позиции могут существенно отличаться.

На это разделение обратил внимание сопредседатель партии Русский союз Латвии Мирослав Митрофанов, один из организаторов митинга в защиту русских школ, который прошел в четверг, 8 февраля, у стен парламента. Митрофанов подчеркнул, что голосование депутатов было чисто идеологическим, без каких-либо педагогических или профессиональных обоснований.

Он также отметил, что несмотря ни на что протесты будут продолжаться, и следующее мероприятие пройдет 24 февраля в день создания на территории Латвии первой русской школы.

«Несмотря на мороз, настроение участников митинга было активное, и раз со стороны правительства нет движения навстречу, то нам придется наращивать протестные акции. Кончено, мы до последнего будем надеяться на здравый смысл наших политических оппонентов, но если он не проснется, то мы станем протестовать и после принятия закона», – заявил Митрофанов.