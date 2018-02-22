Депутат от «Согласия» Игорь Пименов подчеркнул, что вместе с коллегами по фракции выступает за справедливое и демократическое решение вопроса об образовании детей представителей нацменьшиств. Под этим они подразумевают возможность выбора разных вариантов использования языка для семей и учащихся старших классов средней школы. Правительство же навязывает одно решение, не представив ни научного обоснования, ни убедительного социологического анализа и не проконсультировавшись с родителями и педагогами, отмети он.
Депутат от национального объединения «Все для Латвии»— «Тевземей ун Бривибай»/ДННЛ Янис Домбрава призвал «поставить точку на раскалывающем общество обучении, несмотря на позицию некоторых враждебных Латвийскому государству индивидов, в том числе находящихся в Сейме, и наконец перейти на единое обучение на госязыке».
Депутат от «Согласия» Елена Лазарева подчеркнула, что предусмотренное Конституцией право на образование устанавливает, что механизм контроля за качеством образования должен быть объективным, всесторонним, профессиональным, регулярным и основанным на научных заключениях и методах. Однако аргументы сторонников реформы никоим образом не подтверждают необходимость ограничить права детей нацменьшинств.
Депутат от «Согласия» Андрис Морозов считает, что система билингвального обучения работает очень хорошо, поэтому вообще неясно, зачем нужна реформа.
Министр образования Карлис Шадурскис в свою очередь подчеркнул, что Латвия сильна настолько, насколько сильна ее основа — латышский язык.
Сегодня Сейм концептуально одобрил поправки к закону о всеобщем образовании, предусматривающие постепенный полный перевод обучения в средней школе на латышский язык.
За поправки проголосовали 60 депутатов, против — 22.
Сейм рассматривает также поправки к закону об образовании, предусматривающие постепенный полный перевод обучения в средней школе на латышский язык.
Saskaņa var iet pakaļā! Valdošā koalīcija malači! Es jau sen teicu, ka tā būs!« ответить
Вы ещё за это ответите!!! Не забудем, не простим!!!.« ответить
Все эти митингующие на фото русские националисты в возрасте за 50. Поколение, которая считала себя нацией господ. Не могут смирится, что русские стали обычными жителями Латвии.« ответить
Глисты на кофейной гуще гадали и предвидели Красный Майдан, референдум за основание ЛССР и вход Латвийской Республики в состав СССР.« ответить
В России есть самое главное, свободный народ и патриоты родины. В Латвии есть глисты и навозные патриоты, которые сидят на Русско-Язычных сайтах, читают новости и от своей беспомощности оставляют свои комментарии. Кто на Латышском, кто на Русском, но всем понятно что они, в глубине души, немножко патриоты Советского Союза! И мне очень за них обидно, их судьба обделила, министры обворовали, врачи не вылечили, родители бросили, друзья отвернулись и даже дети бросили и уехали за кордон.« ответить
Вы ещё за это ответите!!! Не забудем, не простим!!!« ответить
Tavi draudi Latviešiem pie pakaļas, mīkstais!« ответить
Man jau patīk, plakātu par mācīšanos krieviski tur rokās kārtīgs krievu nodzerts purns! Ha Ha Ha« ответить
концептуально латыши идут нахууууй!« ответить
Ну будут дети учиться на этом слэнге,что дальше,неужели эти ....думают что они за это будут благодарны и воспылают любовью к латышам,думаю наоборот-Вы получите 5 колонну во втором поколении.« ответить