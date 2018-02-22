В дебатах в Сейме по поправкам о постепенном полном переводе обучения в средней школе на латышский язык сегодня наметились основательные расхождения во взглядах между их сторонниками и противниками.

Депутат от «Согласия» Игорь Пименов подчеркнул, что вместе с коллегами по фракции выступает за справедливое и демократическое решение вопроса об образовании детей представителей нацменьшиств. Под этим они подразумевают возможность выбора разных вариантов использования языка для семей и учащихся старших классов средней школы. Правительство же навязывает одно решение, не представив ни научного обоснования, ни убедительного социологического анализа и не проконсультировавшись с родителями и педагогами, отмети он.

Депутат от национального объединения «Все для Латвии»— «Тевземей ун Бривибай»/ДННЛ Янис Домбрава призвал «поставить точку на раскалывающем общество обучении, несмотря на позицию некоторых враждебных Латвийскому государству индивидов, в том числе находящихся в Сейме, и наконец перейти на единое обучение на госязыке».

Депутат от «Согласия» Елена Лазарева подчеркнула, что предусмотренное Конституцией право на образование устанавливает, что механизм контроля за качеством образования должен быть объективным, всесторонним, профессиональным, регулярным и основанным на научных заключениях и методах. Однако аргументы сторонников реформы никоим образом не подтверждают необходимость ограничить права детей нацменьшинств.

Депутат от «Согласия» Андрис Морозов считает, что система билингвального обучения работает очень хорошо, поэтому вообще неясно, зачем нужна реформа.

Министр образования Карлис Шадурскис в свою очередь подчеркнул, что Латвия сильна настолько, насколько сильна ее основа — латышский язык.

Сегодня Сейм концептуально одобрил поправки к закону о всеобщем образовании, предусматривающие постепенный полный перевод обучения в средней школе на латышский язык.

За поправки проголосовали 60 депутатов, против — 22.

Сейм рассматривает также поправки к закону об образовании, предусматривающие постепенный полный перевод обучения в средней школе на латышский язык.