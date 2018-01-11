Принятый в Латвии закон «О статусе участника Второй мировой войны» не уравнивает ветеранов советской и нацистской армий, а унижает красноармейцев, сказал общественный деятель, правозащитник, один из инициаторов референдума о государственном статусе для русского языка в Латвии Владимир Линдерман.

Согласно принятому Сеймом и утвержденному президентом страны закону, участниками Второй мировой войны признаются граждане Латвии, являвшиеся таковыми на 17 июня 1940 года, и постоянные жители республики, легально въехавшие в страну до этой даты.

Участниками Второй мировой войны не будут признаны сотрудники национал-социалистической партии Германии и ее военизированных структур, тайной полиции и служб безопасности этого режима. Этот статус также не будет присвоен сотрудникам КГБ СССР или ЛССР, за исключением сотрудников финансовых и административно-хозяйственных структурных подразделений. Статус участника Второй мировой войны не будет присваиваться лицам, осужденным за преступления против человечества и другие преступления.

«Большинство СМИ неверно интерпретировало недавно принятый в Латвии закон «О статусе участника Второй Мировой войны». Преподносят как уравнивание в правах тех, кто воевал на стороне СССР и тех, кто воевал на стороне нацистской Германии. На самом деле нет никакого уравнивания, есть ущемление и унижение советских ветеранов», — сказал Линдерман.

По его словам, многие участники войны не получат этот статус.

«Статус участника войны получат лишь те, кто имел латвийское гражданство до момента вступления Латвии в Советский Союз. Ветераны, имеющие паспорт «негражданин ЛР» или даже натурализовавшиеся после 1991 г., статус участника Второй мировой войны не получат. Таким образом, большинство тех жителей Латвии, кто воевал в рядах Красной Армии, останутся без статуса. В законе четко указано, что удостоверение участника Великой Отечественной войны не является основанием для получения статуса участника Второй мировой войны. Звучит абсурдно, но именно так написано в законе. Не имея статуса, советские ветераны не смогут претендовать на льготы и пособия от местных самоуправлений. Это тоже вытекает из принятого закона. Налицо откровенная дискриминация по национальному признаку», — сказал Линдерман.

МИД России призвал международные профильные структуры (ООН, ОБСЕ, СЕ) оценить этот шаг латвийских властей.

По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, это «планомерный курс официальной Риги на переписывание истории».

В мае 2012 года президент Латвии Андрис Берзиньш обратился к еще живым советским ветеранам-латышам и бывшим легионерам Waffen SS с призывом к «примирению». Он же предложил парламенту начать работу над законопроектом о статусе участника Второй мировой войны, предусматривающим, в частности, введение выплат его обладателям.

Работа над этим документом затянулась на пять с лишним лет. Участниками войны были признаны «граждане Латвии, являвшиеся таковыми на 17 июня 1940 года, и постоянные жители Латвии, легально въехавшие в страну до этой даты». Эта норма «не распространяется на лиц и членов их семей, которые прибыли в Латвию по так называемому договору о военных базах от 5 октября 1939 года». Таким образом, многие бойцы РККА новый статус не получат.

Бывших участников войны, способных вынести оценку законопроекту, остались в Латвии считаные единицы. Восьмидесятивосьмилетний житель Даугавпилса Анатолий Гаврилович Гунарь — человек уникальный. Рожденный в маленьком украинском селе Перелюб под Черниговом, он в годы войны потерял мать: Анну Яковлевну как «партийную да еще и еврейку» расстреляли оккупанты. После этого юный Толик прибился к партизанскому отряду имени Чапаева, действовавшему в окрестностях родного села, выполнял обязанности разведчика и курьера, участвовал в боях. Однажды, выполняя разведывательную миссию под Рыбинском, попался Толик вражескому патрулю. Его отвезли в местное отделение гестапо и начали допрашивать, требуя информацию о партизанах.

Гунарь прошел через страшные пытки, но никого не выдал. Его приговорили к повешению, спасло чудо: партизаны устроили налет на комендатуру, захватили тюрьму, освободили узников.

В последние годы ветеран переживает из-за происходящего на Украине. «Страшный грех лежит на президенте Януковиче, бросившем свой народ на растерзание тем, кто сейчас там стоит у власти! Это прямые наследники тех, кто нас когда-то пытал и расстреливал, с кем мы ни на жизнь, а на смерть сражались». Что же касается закона, принятого парламентом Латвии, пенсионер пожимает плечами: «Это игры властей, интересные главным образом только им же самим. Меня не интересует, как они оценивают нас, нашу жизнь. История давно расставила все на свои места, и этого уже никто никогда не изменит».