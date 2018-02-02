Пинчук выразил желание стать гражданином Латвии и продолжать спортивную карьеру там, а Латвийская федерация современного пятиборья обратилась с просьбой выдать ему паспорт в Сейм.
На Олимпийских играх 2020 и 2024 гг. Пинчук сможет выступать в составе олимпийской сборной Латвии.
В августе 2016 года Пинчук получил временный вид на жительство в Латвии.
По закону Сейм может предоставить гражданство человеку, имеющему особые заслуги перед Латвией.
А меня, хохлушка, что на "трассе" наградила, триппером! я дальнобойщик.« ответить
Шило на мыло. . .« ответить
То танкетки купим, без запчастей И без снарядов)) То "пятиборца" который возможно станет нашим чемпионом)))Главное чтоб хохол был!)))« ответить
Добро пожаловать в АД!« ответить
Не прогадал . но и шансов на полное выздоровление практически нет.« ответить