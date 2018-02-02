Украинский пятиборец Александр Пинчук получил гражданство Латвии. Решение принял Сейм Латвии за особые заслуги украинца перед этим государством, передает «Интерфакс-Украина».

Пинчук выразил желание стать гражданином Латвии и продолжать спортивную карьеру там, а Латвийская федерация современного пятиборья обратилась с просьбой выдать ему паспорт в Сейм.

На Олимпийских играх 2020 и 2024 гг. Пинчук сможет выступать в составе олимпийской сборной Латвии.

В августе 2016 года Пинчук получил временный вид на жительство в Латвии.

По закону Сейм может предоставить гражданство человеку, имеющему особые заслуги перед Латвией.