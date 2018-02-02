Сейм наградил украинского спортсмена Пинчука гражданством Латвии(5)

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Виталий Вавилкин
16:43 01.02.2018
Спорт / Спортсмены

Украинский пятиборец Александр Пинчук получил гражданство Латвии. Решение принял Сейм Латвии за особые заслуги украинца перед этим государством, передает «Интерфакс-Украина».

Пинчук выразил желание стать гражданином Латвии и продолжать спортивную карьеру там, а Латвийская федерация современного пятиборья обратилась с просьбой выдать ему паспорт в Сейм.

 

На Олимпийских играх 2020 и 2024 гг. Пинчук сможет выступать в составе олимпийской сборной Латвии.

 

В августе 2016 года Пинчук получил временный вид на жительство в Латвии.

 

По закону Сейм может предоставить гражданство человеку, имеющему особые заслуги перед Латвией.

 

interfax.com.ua / Фото
Комментарии (5)
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стыдно сказать! 16:57 01:02:2018

А меня, хохлушка, что на "трассе" наградила, триппером! я дальнобойщик.

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Апис 16:57 01:02:2018

Шило на мыло. . .

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А у нас привычка такая! 17:04 01:02:2018

То танкетки купим, без запчастей И без снарядов)) То "пятиборца" который возможно станет нашим чемпионом)))Главное чтоб хохол был!)))

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Александр Пинчук получил гражданство Латвии. 17:08 01:02:2018

Добро пожаловать в АД!

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ВОВА 17:29 01:02:2018

Не прогадал . но и шансов на полное выздоровление практически нет.

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Мнение
Kabanov-st_mgl0542c5m3m_resize-col15
Николай КАБАНОВ
31.01.2018

По имени, по отчеству (64)

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