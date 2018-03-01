Сейм также одобрил предложение «Единства» внести в закон норму о том, что общее месячное вознаграждение ликвидатора и его помощника не должно превышать 100 000 евро.
Поправки к закону о кредитных учреждениях предусматривают уменьшение базы для расчета вознаграждения ликвидаторов или администраторов процесса неплатежеспособности. Эта база будет устанавливаться от общего объема подлежащих удовлетворению требований кредиторов после вычета из нее денежных средств в кассах ликвидируемого учреждения, его вкладов в Банке Латвии, свободно доступных средств в кредитных учреждениях, средств, которые получены путем продажи финансовых инструментов, включенных в регулируемый рынок, и средств, которые получены с использованием прав требования к Латвии как иностранному государству.
Поправки предусматривают, что порог расчета вознаграждения ликвидатора начинается с 2% за те возвращенные ликвидатором средства, входящие в упомянутую разницу, размер которых превышает 30% от этой разницы, 3% — если он не превышает 60%, 4% — если не превышает 75%, 5% — если превышает 75%.
Эти нормы будут применяться, если собрание кредиторов не договорилось с ликвидатором о другом размере вознаграждения.
Согласно действующему закону о кредитных учреждениях размер вознаграждения ликвидатора и администратора неплатежеспособности устанавливается пропорционально размеру требований кредиторов, подлежащих удовлетворению.
Normāls lēmums, 100% atbalstu!« ответить
И так все догадываются , что ты идиот« ответить
Man krievu untermenšu idiotiskais viedoklis pie pakaļas!« ответить
tad pizduj ,patriotSS....« ответить
Nesagaidīsi! Šeit ir Latvija, man krievs neko nenoteiks!« ответить
Коррупционный позор Латвии , даже не скрывается . Это не страна , режим на уровне Нигерии , Сомали . За кусок бабла все продаётся , включая честь , совесть , свободу независимость . Мерзкое время , мерзкие нравы .« ответить
А на твердой зарплате ликвидатор, как государственный чиновник, никак не может работать?« ответить