Администратор Спрудс за выход из тюрьмы заплатил залог в полмиллиона

Сейм сегодня в окончательном чтении утвердил поправки к закону о кредитных учреждениях, предусматривающие ограничение размера вознаграждения ликвидаторов и администраторов процессов неплатежеспособности банков.

Сейм также одобрил предложение «Единства» внести в закон норму о том, что общее месячное вознаграждение ликвидатора и его помощника не должно превышать 100 000 евро.

Поправки к закону о кредитных учреждениях предусматривают уменьшение базы для расчета вознаграждения ликвидаторов или администраторов процесса неплатежеспособности. Эта база будет устанавливаться от общего объема подлежащих удовлетворению требований кредиторов после вычета из нее денежных средств в кассах ликвидируемого учреждения, его вкладов в Банке Латвии, свободно доступных средств в кредитных учреждениях, средств, которые получены путем продажи финансовых инструментов, включенных в регулируемый рынок, и средств, которые получены с использованием прав требования к Латвии как иностранному государству.

Поправки предусматривают, что порог расчета вознаграждения ликвидатора начинается с 2% за те возвращенные ликвидатором средства, входящие в упомянутую разницу, размер которых превышает 30% от этой разницы, 3% — если он не превышает 60%, 4% — если не превышает 75%, 5% — если превышает 75%.

Эти нормы будут применяться, если собрание кредиторов не договорилось с ликвидатором о другом размере вознаграждения.

Согласно действующему закону о кредитных учреждениях размер вознаграждения ликвидатора и администратора неплатежеспособности устанавливается пропорционально размеру требований кредиторов, подлежащих удовлетворению.