Сейм «ограничил» аппетиты ликвидаторов: не больше «СТАШТУКВМЕСЯЦ»(7)

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Татьяна Пушкарева
15:11 01.03.2018
Наша Латвия / Политика

Сейм сегодня в окончательном чтении утвердил поправки к закону о кредитных учреждениях, предусматривающие ограничение размера вознаграждения ликвидаторов и администраторов процессов неплатежеспособности банков.

Сейм также одобрил предложение «Единства» внести в закон норму о том, что общее месячное вознаграждение ликвидатора и его помощника не должно превышать 100 000 евро.

 

Поправки к закону о кредитных учреждениях предусматривают уменьшение базы для расчета вознаграждения ликвидаторов или администраторов процесса неплатежеспособности. Эта база будет устанавливаться от общего объема подлежащих удовлетворению требований кредиторов после вычета из нее денежных средств в кассах ликвидируемого учреждения, его вкладов в Банке Латвии, свободно доступных средств в кредитных учреждениях, средств, которые получены путем продажи финансовых инструментов, включенных в регулируемый рынок, и средств, которые получены с использованием прав требования к Латвии как иностранному государству.

 

Поправки предусматривают, что порог расчета вознаграждения ликвидатора начинается с 2% за те возвращенные ликвидатором средства, входящие в упомянутую разницу, размер которых превышает 30% от этой разницы, 3% — если он не превышает 60%, 4% — если не превышает 75%, 5% — если превышает 75%.

 

Эти нормы будут применяться, если собрание кредиторов не договорилось с ликвидатором о другом размере вознаграждения.

 

Согласно действующему закону о кредитных учреждениях размер вознаграждения ликвидатора и администратора неплатежеспособности устанавливается пропорционально размеру требований кредиторов, подлежащих удовлетворению.

 

 

LETA / Фото LETA
Комментарии (7)
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Latviešu patriots 15:17 01:03:2018

Normāls lēmums, 100% atbalstu!

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Сергей 15:35 01:03:2018

И так все догадываются , что ты идиот

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Latviešu patriots 15:42 01:03:2018

Man krievu untermenšu idiotiskais viedoklis pie pakaļas!

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nu 16:22 01:03:2018

tad pizduj ,patriotSS....

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Latviešu patriots 16:31 01:03:2018

Nesagaidīsi! Šeit ir Latvija, man krievs neko nenoteiks!

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22:48 01:03:2018

Коррупционный позор Латвии , даже не скрывается . Это не страна , режим на уровне Нигерии , Сомали . За кусок бабла все продаётся , включая честь , совесть , свободу независимость . Мерзкое время , мерзкие нравы .

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Реалист 22:55 01:03:2018

А на твердой зарплате ликвидатор, как государственный чиновник, никак не может работать?

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Мнение
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