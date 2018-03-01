Сейм отклонил инициативу о сохранении билинвального образования(42)

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Виталий Вавилкин
13:30 01.03.2018
Политика / Сейм

Сейм отклонил сегодня подписанную более 10 тыс. человек инициативу о сохранении в Латвии билингвального образования.

Представитель инициативы Елена Бачинская ранее на заседании парламентской комиссии, говоря о правах нацменьшинств получать образование на родном языке, заявила, что предложенную Министерством образования и науки реформу вводить сейчас не нужно, и следует рассмотреть подписанное несколькими тысячами человек заявление.

 

Сейм концептуально на прошлой неделе поддержал поправки к закону об образовании, предусматривающие постепенный полный перевод обучения в общеобразовательных учебных заведениях на латышский язык.

 

Подготовленный Министерством образования и науки проект поправок предусматривает провести реформу в учебных заведениях нацменьшинств в 2021/2022 учебном году, установив, что дошкольное обучение является билингвальным, в начальной школе (1-6-е классы) осуществляется по трем моделям билинговального обучения, на завершающем этапе основного образования (7-9-е классы) 80% учебного процесса обеспечивается на госязыке, в средней школе (10-12-е классы) — только на латышском языке.

 

Переход к этому будет обеспечен постепенно. В 2019/2020 учебном году 80% обучения на госязыке в основной школе необходимо будет обеспечить только в 7-х классах, в 2020/2021 учебном году — в 7-х и 8-х классах, а в 2021/2022 учебном году — уже на всем заключительном этапе основной школы. В средней школе в 2020/2021 учебном году полностью на госязыке будут учиться учащиеся 10-11-х классов, через год — всех классов.

 

Предполагается, что поправки вступят в силу постепенно, и перевод на обучение на латышском языке начнется 1 сентября 2019 года и завершится 1 сентября 2021 года.

LETA / Фото
Комментарии (42)
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Александр Шерстобитов 13:46 01:03:2018

Я от знакомих латышей слыхал, что русская молодёшь так хорошо говорят на латышском, что люди удивляются, когда узнают, что молодой человек НЕ латыш. Правда, это только про тех русских, который из благополучных семей и учатся. Там где алкоколь и деградация, там по прежнему плохо с латышским. Правда, с русским не лучше.

Так что не говорить на латышском в Латвии, это либо иностранец или нищий.

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Правда тут 14:02 01:03:2018

Когда со мной в магазине здороваются на собачьем я воспринимаю как личное оскорбление.Я задаю вопрос, я похож на латыша ответ нет, да я не латыш и никогда им не буду, будьте любезны либо по Русски либо никак.

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ринкевич сообщил,ему шерстьбитов понравился 14:03 01:03:2018

так хорошо булки раздвигает,а потом и обсосал

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Доброжелатель 14:31 01:03:2018

Шерстьюнабитый(питерский тролль), и Ванятка-неудомок-(тролль-эльф)-пассажиры не смешите наши ботинки!Вы -никто и звать никак!Лузеры(вояки диванные)!хахахахаСвои права отстоим на обучение на родноя языке!Нас много..ккк думаешь"латвиешу педриотс"????где твои высеры с дивпна а старикашка...?птшут тут люди про тебя кто ты и что.хахаха жаль немощных..удавитесь желчью своей!мы рады!! Значит все хорошо будет,и делаем всё правильно раз дрыщите с дивана.хахахаха

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Александр Шерстобитов 14:32 01:03:2018

_Правда тут 14:02 01:03:2018
Когда со мной в магазине здороваются_

Как надо себя не любить чтобы стобою, к.кашка ты собачья, здоровотся вообще!

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Александр Шерстобитов 14:42 01:03:2018

Всего 25 лет прошли, когда Латвия независима. Нужны еще 25,когда все старые оккупанты отправятся кормить червей. Ну а новая поколение будет латвийскими патриотами. Латышскоговорящими.

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шерстобитову 14:48 01:03:2018

а мои знакомые всё время спрашивают у меня кто этот му-дила шерстобитов? чей холоп?

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Убитый шерстью 15:14 01:03:2018

Забибешься шерсть глотать -может и немцы по латвиски шпрехать начнут а то все русские и русские да и англичан еще попробуйте заставить по валоде рунат они тебя зафакают не отходя от кассы

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Иван 15:21 01:03:2018

Шерстьюнабитый утырок-купим скоро тебе бидет в олин конец.А диванный воин из Питерв?хахаха..дыши ровно..пока мы позволяем....

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латыш наступивший в собственное гааавно 13:48 01:03:2018

заееебали своим собааачем языком фааашысты!

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ваня 14:42 01:03:2018

Твой свинячий лучше???

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ваня 13:50 01:03:2018

Хорошая новость.,спасибо сейму..все вшивые будут учится на гос языке..

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Ваньке-гавнюку 13:59 01:03:2018

Не сцымо пиздить мы тебя по любасу по русски

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на фото 13:51 01:03:2018

Скоторусы латвии...ущербные..и на лице написано что уроды в нутри

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Ты суслика видишь? 14:00 01:03:2018

Призмоголовые только что признались в окончательном уничтожении СОБСТВЕННОЙ СТРАНЫ (вернее того, что от неё осталось) и населяющего её народа!
И пяти лет не пройдёт, когда о латышах только в раритетных собраниях музеев можно будет узнать! И тут будет пустыня с редкими и чахлыми базами натовских бандформирований, которые тоже не будут в курсе про каких-то мифических латышей!
Даю гарантию! :)

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ваня 14:22 01:03:2018

Животному миру Латвии указали их место..а то они края потеряли

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Latviešu patriots 14:29 01:03:2018

Susļiku vērotājam. Utaino lāsti debesīs iekāpj! Ha Ha Ha

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Ты суслика видишь? 14:35 01:03:2018

Это не проклятия! Это предсказание! А мои предсказания всегда сбываются с точностью! :)
А проклятий на 14 поколений вперёд, призмоголовые уже сами себе заработали и без посторонней помощи! :)

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Latviešu patriots 14:41 01:03:2018

Susļiku vērotājam. Savas untermenša idiota prognozes, kas nekad nepiepildās vari iebāzt sev pakaļā! Latvieši ir uzvarējuši, un tā Latvijā būs vienmēr!

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