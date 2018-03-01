Представитель инициативы Елена Бачинская ранее на заседании парламентской комиссии, говоря о правах нацменьшинств получать образование на родном языке, заявила, что предложенную Министерством образования и науки реформу вводить сейчас не нужно, и следует рассмотреть подписанное несколькими тысячами человек заявление.
Сейм концептуально на прошлой неделе поддержал поправки к закону об образовании, предусматривающие постепенный полный перевод обучения в общеобразовательных учебных заведениях на латышский язык.
Подготовленный Министерством образования и науки проект поправок предусматривает провести реформу в учебных заведениях нацменьшинств в 2021/2022 учебном году, установив, что дошкольное обучение является билингвальным, в начальной школе (1-6-е классы) осуществляется по трем моделям билинговального обучения, на завершающем этапе основного образования (7-9-е классы) 80% учебного процесса обеспечивается на госязыке, в средней школе (10-12-е классы) — только на латышском языке.
Переход к этому будет обеспечен постепенно. В 2019/2020 учебном году 80% обучения на госязыке в основной школе необходимо будет обеспечить только в 7-х классах, в 2020/2021 учебном году — в 7-х и 8-х классах, а в 2021/2022 учебном году — уже на всем заключительном этапе основной школы. В средней школе в 2020/2021 учебном году полностью на госязыке будут учиться учащиеся 10-11-х классов, через год — всех классов.
Предполагается, что поправки вступят в силу постепенно, и перевод на обучение на латышском языке начнется 1 сентября 2019 года и завершится 1 сентября 2021 года.
Я от знакомих латышей слыхал, что русская молодёшь так хорошо говорят на латышском, что люди удивляются, когда узнают, что молодой человек НЕ латыш. Правда, это только про тех русских, который из благополучных семей и учатся. Там где алкоколь и деградация, там по прежнему плохо с латышским. Правда, с русским не лучше.« ответить
Так что не говорить на латышском в Латвии, это либо иностранец или нищий.
Когда со мной в магазине здороваются на собачьем я воспринимаю как личное оскорбление.Я задаю вопрос, я похож на латыша ответ нет, да я не латыш и никогда им не буду, будьте любезны либо по Русски либо никак.« ответить
так хорошо булки раздвигает,а потом и обсосал« ответить
Шерстьюнабитый(питерский тролль), и Ванятка-неудомок-(тролль-эльф)-пассажиры не смешите наши ботинки!Вы -никто и звать никак!Лузеры(вояки диванные)!хахахахаСвои права отстоим на обучение на родноя языке!Нас много..ккк думаешь"латвиешу педриотс"????где твои высеры с дивпна а старикашка...?птшут тут люди про тебя кто ты и что.хахаха жаль немощных..удавитесь желчью своей!мы рады!! Значит все хорошо будет,и делаем всё правильно раз дрыщите с дивана.хахахаха« ответить
_Правда тут 14:02 01:03:2018« ответить
Когда со мной в магазине здороваются_
Как надо себя не любить чтобы стобою, к.кашка ты собачья, здоровотся вообще!
Всего 25 лет прошли, когда Латвия независима. Нужны еще 25,когда все старые оккупанты отправятся кормить червей. Ну а новая поколение будет латвийскими патриотами. Латышскоговорящими.« ответить
а мои знакомые всё время спрашивают у меня кто этот му-дила шерстобитов? чей холоп?« ответить
Забибешься шерсть глотать -может и немцы по латвиски шпрехать начнут а то все русские и русские да и англичан еще попробуйте заставить по валоде рунат они тебя зафакают не отходя от кассы« ответить
Шерстьюнабитый утырок-купим скоро тебе бидет в олин конец.А диванный воин из Питерв?хахаха..дыши ровно..пока мы позволяем....« ответить
заееебали своим собааачем языком фааашысты!« ответить
Твой свинячий лучше???« ответить
Хорошая новость.,спасибо сейму..все вшивые будут учится на гос языке..« ответить
Не сцымо пиздить мы тебя по любасу по русски« ответить
Скоторусы латвии...ущербные..и на лице написано что уроды в нутри« ответить
Призмоголовые только что признались в окончательном уничтожении СОБСТВЕННОЙ СТРАНЫ (вернее того, что от неё осталось) и населяющего её народа!« ответить
И пяти лет не пройдёт, когда о латышах только в раритетных собраниях музеев можно будет узнать! И тут будет пустыня с редкими и чахлыми базами натовских бандформирований, которые тоже не будут в курсе про каких-то мифических латышей!
Даю гарантию! :)
Животному миру Латвии указали их место..а то они края потеряли« ответить
Susļiku vērotājam. Utaino lāsti debesīs iekāpj! Ha Ha Ha« ответить
Это не проклятия! Это предсказание! А мои предсказания всегда сбываются с точностью! :)« ответить
А проклятий на 14 поколений вперёд, призмоголовые уже сами себе заработали и без посторонней помощи! :)
Susļiku vērotājam. Savas untermenša idiota prognozes, kas nekad nepiepildās vari iebāzt sev pakaļā! Latvieši ir uzvarējuši, un tā Latvijā būs vienmēr!« ответить