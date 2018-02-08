Депутаты Сейма Латвии одобрили в предварительном чтении реформу образования по переводу с 2020/2021 учебного года преподавания во всех школах национальных меньшинств на государственный язык обучения. Об этом сообщает ТАСС. Штаб защиты русских школ заявил митинг у здания парламента на улице Екаба. Он состоится в 8.30.

Реформу поддержали 66 депутатов. Против проголосовал 21 парламентарий. Проекты соответствующих поправок в законы «Об образовании» и «О всеобщем образовании» переданы на рассмотрение в профильную комиссию Сейма по образованию, культуре и науке. После рассмотрения в комиссии законопроект поступит в парламент для окончательного утверждения.

Во время утверждения законопроекта перед зданием Сейма проходит митинг против латышизации образования. В акции протеста под лозунгами: «Министерство, выпей яду! Токсичному закону — нет» принимают участие более 100 человек.

В конце января правительство Латвии одобрило запрет русского языка в школах национальных меньшинств. Отмечалось, что процесс планируется запустить 1 сентября 2019 года. Эта инициатива вызвала возмущение среди русскоязычного населения Латвии. Глава Русской общины Владимир Соколов попросил руководство Евросоюза обратить внимание на планы властей ликвидировать билингвальное образование.

Латышский является единственным государственным языком в Латвии. При этом до 40% населения страны говорят по-русски.

Кому это выгодно

Очень часто нас спрашивают — зачем нужны эти митинги, ведь практически все фракции парламента, кроме «Согласия», уже заявили о своей поддержке закона. То есть его принятие неизбежно. На самом деле ситуация куда сложнее.

Надо различать три вещи: личное мнение политика, его стремление показаться хорошим в глазах электората и политическую целесообразность. В случае перевода русских школ на латышский первые два фактора играют против нас.

Большинство латышского электората нам не союзники, как ни печально это признавать. Недавно социологи провели опрос: 59% латвийцев за перевод школ на госязык. Как раз примерно таков процент латышей во взрослом населении страны, ведь социологи опрашивают и неграждан тоже. А политики — часть своего народа, они разделяют его заблуждения.

Зато с политической целесообразностью ситуация обстоит иначе. Через 8 месяцев состоятся выборы сейма, все мысли депутатов сосредоточены на своем будущем. И здесь можно выделить только двух выгодополучателей.

Первый, конечно, Карлис Шадурскис. Его партия «Единство» на грани непопадания в сейм. А в ней много популярных политиков. Так что если «Единство» в сейм и попадет, то внутри списка будет жесткая конкуренция. И Шадурскис набирает с помощью этого закона много вистов, чтобы оттеснить товарищей по списку.

Возможен и другой исход: если в ближайшие месяцы социологи скажут, что у «Единства» шансов совсем мало, то Шадурскис может перейти в любую другую латышскую партию, и везде будут рады такому несгибаемому патриоту.

А второй бенефициар — это национальное объединение (НО). Перевести русские школы на латышский — это их давнее программное требование и несомненный плюс на выборах. «Вот видите, какие мы молодцы! — скажут они избирателю. — Враги тормозили жизненно важную для народа реформу, а мы ее пробили».

Тихо, приближаются выборы!

Для прочих же латышских партий ситуация неоднозначна. Дело в том, что идет игра с нулевой суммой: чем больше голосов получит НО, тем меньше их достанется другим латышским партиям. Поэтому каждый депутат, кроме националов, голосующий за одиозный закон, с одной стороны, выполняет то, что считает правильным, а с другой — уменьшает свои планы на попадание в сейм.

И вот тут выходим на арену мы. Чем больше в обществе разногласий по национальному вопросу, тем больше латышских голосов уходит националистам. Избиратели, в обычное время голосующие за прагматиков, например, из Союза зеленых и крестьян (СЗК), при конфликте стремительно озабочиваются этническими проблемами.

Характерный пример — предыдущая школьная реформа 2004 года. С нею совпали выборы в Европарламент. И на них 4 места из 9, почти половину, получили тогда националисты. В то время как очень влиятельные тогда СЗК и Первая партия, равно как и правившие в Риге социал–демократы, просто не прошли пятипроцентный барьер.

Поэтому для всех латышских партий, кроме НО, наши протесты — удар по шансам на выборах. А кто хочет терять интересную высокооплачиваемую работу? Поэтому для них важно, чтобы общество жило до выборов тихо, без митингов и скандалов. То есть лучше бы не было этого неприятного закона именно сейчас. Потом когда–нибудь…