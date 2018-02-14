Сейм поддержал реформу школ, отбросив подписи тысяч латвийцев(61)

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Виталий Вавилкин
14:30 14.02.2018
Политика / Сейм

Комиссия Сейма по образованию и науке сегодня одобрила постепенный перевод на обучение в общеобразовательных учебных заведениях только на латышском языке начиная с 1 сентября 2019 года. Перевод на обучение на латышском языке должен быть завершен в 2021/2022 учебном году.

Подготовленный Министерством образования и науки проект поправок предусматривает провести реформу в учебных заведениях нацменьшинств в 2021/2022 учебном году, установив, что дошкольное обучение является билингвальным, в начальной школе (1-6-е классы) осуществляется по трем моделям билингвального обучения, на завершающем этапе основного образования (7-9-е классы) 80% учебного процесса обеспечивается на госязыке, в средней школе (10-12-е классы) — только на латышском языке.

 

Переход к этому будет обеспечен постепенно. В 2019/2020 учебном году 80% обучения на госязыке в основной школе необходимо будет обеспечить только в 7-х классах, в 2020/2021 учебном году — в 7-х и 8-х классах, а в 2021/2022 учебном году — уже на всем заключительном этапе основной школы. В средней школе в 2020/2021 учебном году полностью на госязыке будут учиться учащиеся 10-11-х классов, через год — всех классов.

 

Планируется, что поправки вступят в силу постепенно, и полный перевод на обучение на латышском языке начнется 1 сентября 2019 года, а закончится 1 сентября 2021 года.

 

 

mixnews.lv / Фото
Комментарии (61)
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Саня™ 14:52 14:02:2018

Подписи под законопроектом почётче выводите. Потом пригодятся в суде.

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Саня™ 15:14 14:02:2018

прально чтоб вусраинские гастробайтеры сюда ни ногой без знания гос языка

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Саня™ 15:42 14:02:2018

пшлнах, педота.

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Latviešu patriots 14:56 14:02:2018

Malači deputāti! Es Jūs 100% atbalstu! Mācībām Latvijā jānotiek tikai Latviešu valodā!

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ыыы 15:02 14:02:2018

Malači deputāti! Latviešu patriots jums100% atsūkās! Maucībām Latvijā jānotiek tikai Latviešu valodā!

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dnr 15:05 14:02:2018

лабздукский идиот детей вывезем на обучение в Россию и постараемся чтобы они забыли дорогу сюда

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Патриоту 15:09 14:02:2018

Ну что патриот,теперь ты кончил! Теперь не лей больше своё гавно здесь.

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Latviešu patriots 15:17 14:02:2018

Nav dzimis tāds sūda krievs, kas mani Latvieti var apklusināt! Mācībām Latvijā ir jānotiek Latviešu valodā!!

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Latviešu patriots 15:31 14:02:2018

Ja, ja es esmu istajs debīls (hutorjānins) un tapec, ko es gribu, to es rakstu.

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Latviešu patriots 15:32 14:02:2018

ыыы. Tavs okupantu bastarda komentārs kā vienmēr gejisks! Tu esi kā slims tārps..

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Патриотическому дерьму 15:32 14:02:2018

А че ты приказываешь ублюдок,брал бы ты в рот у своих хозяев,да помалкивал!

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Latviešu patriots 15:37 14:02:2018

Tieši ta!
Ja, ja es esmu istajs debīls (hutorjānins) un tapec, ko es gribu, to es rakstu.

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ыыы 15:42 14:02:2018

Kā tu?

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Патриоту 15:44 14:02:2018

Ах ты болен,ну тогда сори!!!

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Latviešu patriots 15:47 14:02:2018

ыыы. Okupantu bastard un gej - prom no manas Latvijas!

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Читатель 15:51 14:02:2018

Ничего вы нам ,не сделаете"латвиешу педриотс",ничего!Никакими законами бредовыми,вместе с непонятными депутатиками Райвисами Дзинтарсами и Домбравами!Скоро выборы.Хрена тебе лысого"латвиешу педриотс", и твоим сподвижникам!Нас очень много!Впереди суды ,и суды ЕС, и куча акций!протестов!А тебя недалекого-никто из нас ,и слушать не будет, и всякие там коммисии ,во главе с Райвисами
Дзинтарсами!Увидишь!100%%%Все впереди.Только всё начинается,а "латвиешу педриотс":????хахаха.жди немощный и ущербный воин с дивана!

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Больному патриоту 15:58 14:02:2018

К твоему сожелению,твое только дерьмо и то что у тебя в черепной коробке,тоже естественно гавно.

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патриоту 16:18 14:02:2018

ты говно и пидарас не долго тебе ось !B0лось !

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Latvisu patriots 16:29 14:02:2018

Nav dzimis tāds , kas mani sūda var apklusināt! Mācībām Latvijā ir jānotiek !!

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Читатель 16:55 14:02:2018

"Латвиешу педриотс"-тебя и тебе подобным нацкадрам-хрена лысого!Ничего не выйдет!Наши дети и наше образование на родном(русском языке -для наших детей)-удавись от злобы и желчи ты и таои сподвижники!Но ничего-не сделаете нам и нашим детям!Нас очень очннь много!А "Латвиешу педриотс",как думаешь..ущербный воин диванный???хахаха

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1 14:57 14:02:2018

если заднеприводные гавнодумы плюют на мнение своего народа, то народу надо наплевать на псевдозакон, зайти в это ищадье ада в старой риге и просто переубивать их там всех. Вот и все. В псевдогосударстве - псевдозаконы.

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Марис 14:57 14:02:2018

Так держать! Давно пора!

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Марису 15:11 14:02:2018

Марис ты как был без мозгов,так и остался.

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Читатель 15:53 14:02:2018

Марис жди-билет в один конец.а левый тролль-эльф!!???

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001 14:59 14:02:2018

Люди должны знать поимённо , пофамильно врагов народа, эти суки должны ответить за свои деяния

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Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
12.02.2018

Мухи отдельно, котлеты отдельно (14)

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