Подготовленный Министерством образования и науки проект поправок предусматривает провести реформу в учебных заведениях нацменьшинств в 2021/2022 учебном году, установив, что дошкольное обучение является билингвальным, в начальной школе (1-6-е классы) осуществляется по трем моделям билингвального обучения, на завершающем этапе основного образования (7-9-е классы) 80% учебного процесса обеспечивается на госязыке, в средней школе (10-12-е классы) — только на латышском языке.
Переход к этому будет обеспечен постепенно. В 2019/2020 учебном году 80% обучения на госязыке в основной школе необходимо будет обеспечить только в 7-х классах, в 2020/2021 учебном году — в 7-х и 8-х классах, а в 2021/2022 учебном году — уже на всем заключительном этапе основной школы. В средней школе в 2020/2021 учебном году полностью на госязыке будут учиться учащиеся 10-11-х классов, через год — всех классов.
Планируется, что поправки вступят в силу постепенно, и полный перевод на обучение на латышском языке начнется 1 сентября 2019 года, а закончится 1 сентября 2021 года.
Подписи под законопроектом почётче выводите. Потом пригодятся в суде.« ответить
прально чтоб вусраинские гастробайтеры сюда ни ногой без знания гос языка« ответить
пшлнах, педота.« ответить
Malači deputāti! Es Jūs 100% atbalstu! Mācībām Latvijā jānotiek tikai Latviešu valodā!« ответить
Malači deputāti! Latviešu patriots jums100% atsūkās! Maucībām Latvijā jānotiek tikai Latviešu valodā!« ответить
лабздукский идиот детей вывезем на обучение в Россию и постараемся чтобы они забыли дорогу сюда« ответить
Ну что патриот,теперь ты кончил! Теперь не лей больше своё гавно здесь.« ответить
Nav dzimis tāds sūda krievs, kas mani Latvieti var apklusināt! Mācībām Latvijā ir jānotiek Latviešu valodā!!« ответить
Ja, ja es esmu istajs debīls (hutorjānins) un tapec, ko es gribu, to es rakstu.« ответить
ыыы. Tavs okupantu bastarda komentārs kā vienmēr gejisks! Tu esi kā slims tārps..« ответить
А че ты приказываешь ублюдок,брал бы ты в рот у своих хозяев,да помалкивал!« ответить
Tieši ta!« ответить
Ja, ja es esmu istajs debīls (hutorjānins) un tapec, ko es gribu, to es rakstu.
Kā tu?« ответить
Ах ты болен,ну тогда сори!!!« ответить
ыыы. Okupantu bastard un gej - prom no manas Latvijas!« ответить
Ничего вы нам ,не сделаете"латвиешу педриотс",ничего!Никакими законами бредовыми,вместе с непонятными депутатиками Райвисами Дзинтарсами и Домбравами!Скоро выборы.Хрена тебе лысого"латвиешу педриотс", и твоим сподвижникам!Нас очень много!Впереди суды ,и суды ЕС, и куча акций!протестов!А тебя недалекого-никто из нас ,и слушать не будет, и всякие там коммисии ,во главе с Райвисами« ответить
Дзинтарсами!Увидишь!100%%%Все впереди.Только всё начинается,а "латвиешу педриотс":????хахаха.жди немощный и ущербный воин с дивана!
К твоему сожелению,твое только дерьмо и то что у тебя в черепной коробке,тоже естественно гавно.« ответить
ты говно и пидарас не долго тебе ось !B0лось !« ответить
Nav dzimis tāds , kas mani sūda var apklusināt! Mācībām Latvijā ir jānotiek !!« ответить
"Латвиешу педриотс"-тебя и тебе подобным нацкадрам-хрена лысого!Ничего не выйдет!Наши дети и наше образование на родном(русском языке -для наших детей)-удавись от злобы и желчи ты и таои сподвижники!Но ничего-не сделаете нам и нашим детям!Нас очень очннь много!А "Латвиешу педриотс",как думаешь..ущербный воин диванный???хахаха« ответить
если заднеприводные гавнодумы плюют на мнение своего народа, то народу надо наплевать на псевдозакон, зайти в это ищадье ада в старой риге и просто переубивать их там всех. Вот и все. В псевдогосударстве - псевдозаконы.« ответить
Так держать! Давно пора!« ответить
Марис ты как был без мозгов,так и остался.« ответить
Марис жди-билет в один конец.а левый тролль-эльф!!???« ответить
Люди должны знать поимённо , пофамильно врагов народа, эти суки должны ответить за свои деяния« ответить