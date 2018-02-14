Сейм разоблачает Кремль(17)

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газета Сегодня
18:30 13.02.2018
газета Сегодня / Политика

Депутаты решили вызвать представителей российской оппозиции, — пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ»

По давней традиции накануне очередных сеймовских выборов правые политики заметно активизировались на российском направлении.

 

Нет, конечно, эти политики вовсе не пытаются навести мосты между нашими странами. Напротив, они стараются последние мостики сжечь.

 

Напомним, что на прошлой неделе сейм большинством голосов поддержал «список Магнитского», в который почему–то были включены и те граждане, которые к делу умершего российского адвоката вообще не имеют никакого отношения. И вот теперь глава комиссии по иностранным делам Оярс–Эрикс Калниньш и председатель комиссии по европейским делам Лолита Чигане обратились в президиум парламента с просьбой поддержать «организацию совместного собрания», в котором примут участие российские оппозиционеры — экс–премьер Михаил Касьянов и Владимир Кара–Мурза.

 

Как известно, злые языки за глаза называют бывшего главу правительства РФ, а теперь ярого критика Кремля Михаила Касьянова «Мишей два процента». Но подобные нюансы латвийских правящих политиков мало волнуют. Главное, что Михаил Михайлович без устали «лупит» Путина и все российское руководство.

Еще сильнее ненавидит президента РФ и фаворита нынешней президентской гонки журналист Владимир Кара–Мурза. И этой своей ненавистью они с удовольствием поделятся в латвийском парламенте 5 марта — аккурат за две недели до выборов в РФ.

 

В этом торжественном мероприятии по разоблачению «кровавого путинского режима» приглашены участвовать и работающая в Латвии главный редактор портала «Медуза» Галина Тимченко, а также эксперт из Москвы Константин фон Эгерт. «В интересах сейма — получить объективное и общее представление о существующей ситуации в отношениях с Россией», — считают господин Озолиньш и госпожа Чигане.

 

Действительно, лучших экспертов для получения объективной информации об отношениях с Россией, чем Касьянов и Кара–Мурза, во всей России не найти.

 

Эдуард ЭЛЬДАРОВ.

Vesti.lv / Фото
Комментарии (17)
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На вертолёте летать, это вам не картошку окучивать... 18:37 13:02:2018

Как говорится, закусив удила несёмся в пропасть.

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Шафки лают, а караван идёт 19:52 13:02:2018

ещё не март, а шафки-русофобы уже активизировались.

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Саня 18:40 13:02:2018

«В интересах сейма — получить объективное и общее представление о существующей ситуации в отношениях с Россией»
Полностью согласен. Более непредвзятых экспертов, знающих кухню изнутри, не найти.
С интересом бы посетил заседание. Лёху тоже можно было пригласить.

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22 19:57 13:02:2018

Любой писдеж за ваши бабки, более ""непредвзятых"" икспердов найти трудно. А еще надо гиркина и ксюшадь позвать и пусть они ебала друг другу побьют выясняя кто из них непредвзятее.

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Давно мучает один вопрос 20:55 13:02:2018

Почему оппозиция в Латвии, это плохо, а оппозиция в России, это хорошо? Саня, ты такой умный, ответь плиз.

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Как эти клоуны достали 18:42 13:02:2018

Пора давно взятся за болото промериканскии Сеим. Как выборы- так этот панос.

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Vova 18:50 13:02:2018

нынешней президентской гонки I ņestidno tak nazivatj etot fars?

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Правда тут 18:57 13:02:2018

Очередное фуфло будут втирать второсортным.

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Надоть, еще из 21:19 13:02:2018

Хохляндии, експертов, стребовать! Нехай, хлопци, заработают грошив!Будем опладировать)))

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123

Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
12.02.2018

Мухи отдельно, котлеты отдельно (14)

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