Депутаты решили вызвать представителей российской оппозиции, — пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ»

По давней традиции накануне очередных сеймовских выборов правые политики заметно активизировались на российском направлении.

Нет, конечно, эти политики вовсе не пытаются навести мосты между нашими странами. Напротив, они стараются последние мостики сжечь.

Напомним, что на прошлой неделе сейм большинством голосов поддержал «список Магнитского», в который почему–то были включены и те граждане, которые к делу умершего российского адвоката вообще не имеют никакого отношения. И вот теперь глава комиссии по иностранным делам Оярс–Эрикс Калниньш и председатель комиссии по европейским делам Лолита Чигане обратились в президиум парламента с просьбой поддержать «организацию совместного собрания», в котором примут участие российские оппозиционеры — экс–премьер Михаил Касьянов и Владимир Кара–Мурза.

Как известно, злые языки за глаза называют бывшего главу правительства РФ, а теперь ярого критика Кремля Михаила Касьянова «Мишей два процента». Но подобные нюансы латвийских правящих политиков мало волнуют. Главное, что Михаил Михайлович без устали «лупит» Путина и все российское руководство.

Еще сильнее ненавидит президента РФ и фаворита нынешней президентской гонки журналист Владимир Кара–Мурза. И этой своей ненавистью они с удовольствием поделятся в латвийском парламенте 5 марта — аккурат за две недели до выборов в РФ.

В этом торжественном мероприятии по разоблачению «кровавого путинского режима» приглашены участвовать и работающая в Латвии главный редактор портала «Медуза» Галина Тимченко, а также эксперт из Москвы Константин фон Эгерт. «В интересах сейма — получить объективное и общее представление о существующей ситуации в отношениях с Россией», — считают господин Озолиньш и госпожа Чигане.

Действительно, лучших экспертов для получения объективной информации об отношениях с Россией, чем Касьянов и Кара–Мурза, во всей России не найти.

Эдуард ЭЛЬДАРОВ.