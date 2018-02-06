Представители правящей коалиции в понедельник договорились сохранить латвийское гражданство детям погибшего в дни январских баррикад 1991 года кинооператора Андриса Слапиньша, несмотря на то, что они имеют также российское гражданство, сообщил агентству ЛETA председатель национального объединения Райвис Дзинтарс.

Сохранить латвийское гражданство детям Слапиньша предложило национальное объединение «Все для Латвии»-»Тевземей ун Бривибай»/ДННЛ, и партнеры по коалиции его поддержали.

Два года назад правительство во главе с Лаймдотой Страуюмой отказало детям Слапиньша — 32-летней Анне и 26-летнему Андрису — в просьбе сохранить им латвийское гражданство, и теперь вопрос рассматривается в суде, сообщает газета «Diena».

«Учитывая заслуги нашего отца перед Латвией, а также то, что в случае потери российского гражданства наши права на работу в России будут существенно ограничены, и мы фактически будем лишены возможности здесь работать, мы просим Кабинет министров разрешить сохранить нам латвийское гражданство, от которого мы не хотим отказываться как дети своего отца и как патриоты Латвии», — написали дети Слапиньша премьеру Страуюме в декабре 2014 года.

Год спустя, 3 ноября 2015 года, правительство отказало им в этой просьбе. Как выяснила газета «Diena», правительство одобрило проект распоряжения министра внутренних дел Рихарда Козловскиса. Вопросу был присвоен статус ограниченного доступа, так как он касается конкретных людей, но по существу он не обсуждался даже на закрытой части заседания правительства. Как проект постановления, против которого никто не возражал, он автоматически без дебатов был принят в общем пакете постановлений правительства.

Как следует из протокола заседания правительства, в нем участвовали и поддержали данное постановление по пять министров, представлявших «Единство» и Союз «зеленых» и крестьян, а также два министра от национального объединения «Все для Латвии»-»Тевземей ун Бривибай»/ДННЛ. Девять из них сейчас работают в правительстве Мариса Кучинскиса.

По постановлению правительства Управление по делам гражданства и миграции 17 января 2017 года решило лишить обоих детей Слапиньша гражданства Латвии. Они обжаловали это решение в суде.