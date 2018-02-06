Сейм решил позволить детям кинооператора Слапиньша иметь русско-латвийское гражданство(9)

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Виталий Вавилкин
17:50 05.02.2018
Политика / Сейм

Представители правящей коалиции в понедельник договорились сохранить латвийское гражданство детям погибшего в дни январских баррикад 1991 года кинооператора Андриса Слапиньша, несмотря на то, что они имеют также российское гражданство, сообщил агентству ЛETA председатель национального объединения Райвис Дзинтарс.

Сохранить латвийское гражданство детям Слапиньша предложило национальное объединение «Все для Латвии»-»Тевземей ун Бривибай»/ДННЛ, и партнеры по коалиции его поддержали.

 

Два года назад правительство во главе с Лаймдотой Страуюмой отказало детям Слапиньша — 32-летней Анне и 26-летнему Андрису — в просьбе сохранить им латвийское гражданство, и теперь вопрос рассматривается в суде, сообщает газета «Diena».

 

«Учитывая заслуги нашего отца перед Латвией, а также то, что в случае потери российского гражданства наши права на работу в России будут существенно ограничены, и мы фактически будем лишены возможности здесь работать, мы просим Кабинет министров разрешить сохранить нам латвийское гражданство, от которого мы не хотим отказываться как дети своего отца и как патриоты Латвии», — написали дети Слапиньша премьеру Страуюме в декабре 2014 года.

 

Год спустя, 3 ноября 2015 года, правительство отказало им в этой просьбе. Как выяснила газета «Diena», правительство одобрило проект распоряжения министра внутренних дел Рихарда Козловскиса. Вопросу был присвоен статус ограниченного доступа, так как он касается конкретных людей, но по существу он не обсуждался даже на закрытой части заседания правительства. Как проект постановления, против которого никто не возражал, он автоматически без дебатов был принят в общем пакете постановлений правительства.

 

Как следует из протокола заседания правительства, в нем участвовали и поддержали данное постановление по пять министров, представлявших «Единство» и Союз «зеленых» и крестьян, а также два министра от национального объединения «Все для Латвии»-»Тевземей ун Бривибай»/ДННЛ. Девять из них сейчас работают в правительстве Мариса Кучинскиса.

 

По постановлению правительства Управление по делам гражданства и миграции 17 января 2017 года решило лишить обоих детей Слапиньша гражданства Латвии. Они обжаловали это решение в суде.

LETA / Фото
Комментарии (9)
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Janka 18:24 05:02:2018

как дети своего отца и как патриоты Латвии
===
a zivete v Rossii i rabotaite v Rossii podnimaja ekonomiku Rossii.
mozet pora domoi "pocriotam"?

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Александр Шерстобитов 18:55 05:02:2018

Заслуги отца не могут передатся по наследству. Либо ты хочешь быть гражданином России или Латвии. А чем же другие хуже? Один закон для всех. Эти двое похожи на "детей" лентенанта Шмита. Идут к разным чиновникам и клянчут паблажки во имя героизма своего папаши. А сами небось к могилке его так и не придут хоть раз пять лет. Некогда, надо бабло в России зарабатывать! СТЫД!!!

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Пациенту Шерстобитову 19:39 05:02:2018

Ну вот в твоем случае,как раз "заслуги"отца передались сыну-правда,если наследственную шизофрению,ярко выраженную в извращенных сексуальных фантазиях с уклоном на мазохизм можно назвать заслугами.P.S Ну ка фас,животное.

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Пациенту Шерстобитову 19:39 05:02:2018

Ну вот в твоем случае,как раз "заслуги"отца передались сыну-правда,если наследственную шизофрению,ярко выраженную в извращенных порно-фантазиях с уклоном на мазохизм можно назвать заслугами.P.S Ну ка фас,животное.

« ответить
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Александр Шерстобитов 20:07 05:02:2018

_Пациенту Шерстобитову 19:39 05:02:2018_

От тебя г.вном несёт. Обосралась, у.одка. Твою квартиру на лестничной площадке легко найти по запаху урина и г.вна. 6л.дь т.пая!

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Вопрос 19:27 05:02:2018

Всё это,конечно,хорошо,но позволит ли сама Россия иметь двойное гражданство?

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Šerstobitovam 19:50 05:02:2018

Tev kāda lieta hohlo cūka,brauc uz Ņezaļežnuju un tur smirdi.

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Нужно в суд подавать чтоб всем дали 04:17 06:02:2018

Почему мы не имеем права на такое же гражданство.

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12

Мнение
Let_20656763-col15
Павел Кириллов
02.02.2018

Перевести стрелки. Байба Рубеса собралась в политику?  (20)

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