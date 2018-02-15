Накануне выборов политики активизировали борьбу с СССР, — пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ»

Радикально настроенные общественные деятели и внепарламентские политики все 27 лет после восстановления независимости требуют провести люстрацию или, говоря, юридическим языком — «позитивную дискриминацию», то есть в государственных интересах поразить в правах «верных слуг советского оккупационного режима». В реальности люстрация в нашей стране уже давно произошла — начиная с 1993 года и по сей день поражены в правах бывшие штатные работники КГБ СССР, КГБ Латвийской ССР, советской разведки и контрразведки, а также члены компартии Латвии и Интерфронта после января 1991 года. Они не могут избираться в сейм и в самоуправления, не могут работать на госслужбе.

Мешки наизнанку

Однако ближе к сеймовским выборам целый ряд политиков снова захотел свести счеты с прошлым и показать себя борцом с «советским оккупационным наследием». Теперь под прицелом бывшие агенты и осведомители КГБ. Депутаты сейма от TB — Visu Latvijai! подготовили поправки к законам, которые запрещают баллотироваться в парламент и даже в самоуправления бывшим агентам и осведомителям. Вопрос лишь в том, а кто, собственно, будет решать, что тот или иной гражданин ЛР был агентом и осведомителем КГБ Латвийской ССР? Суд или Центральная избирательная комиссия? На каком основании? Только на основании того, что фамилия данного кандидата в депутаты оказалась в так называемых мешках КГБ? Кстати, подготовленные националистами поправки связаны и с законопроектом этой же партии об обнародовании мешков КГБ.

Напомним, что данный законопроект также передан комиссиям сейма. Документ предусматривает передачу картотеки КГБ в Латвийский национальный архив до 1 июля 2018 года и публикацию этой картотеки, то есть карточек агентов КГБ, до конца этого года.

После передачи материалов в Национальный архив, согласно законопроекту, с содержимым мешков смогут ознакомиться все желающие. И теоретически ЦИК, если закон вступит в силу, может запретить экс–агентам баллотироваться уже в 13–й сейм в октябре сего года.

Предвыборный цирк

Между тем любое ограничение в правах, если соблюдать европейские нормы и конституцию ЛР, должно иметь легитимную цель, и польза обществу от этой люстрации должна быть больше, чем тот вред, который наносится правам «люстрированного». Извините, но о какой легитимной цели можно говорить спустя 27 лет после ликвидации СССР и КГБ?

Понятно, что даже самый молодой сотрудник КГБ или агент сегодня или достиг пенсионного возраста, или стремительно к нему приближается. Какую угрозу эти люди несут безопасности страны, входящей в ЕС и НАТО? Особенно учитывая, что даже если кого–то из них и изберут в сейм, то спецслужбы наверняка не дадут им допуска к гостайне.

Очевидно, что вся эта мыльная опера вокруг мешков КГБ носит сугубо предвыборный популистский характер. Впрочем, если фамилии агентов обнародуют, то обыватели с удовольствием этот «привет из прошлого» будут смаковать. Ведь, как недавно сообщалось, в этих мешках ну очень много представителей латышской интеллигенции!

Цитата

«Осознавая нашу тяжелую историю и неописуемо тяжелый выбор, который приходилось делать, живя под оккупационной властью, тем не менее нужно понимать, что в сегодняшней Латвии коллаборационисты чужой оккупационной власти неприемлемы, поскольку принципиально сотрудничали с режимом, для которого свободная Латвия была нежелательной».

Рихардс Колс, депутат сейма от TB — Visu Latvijai!.

Эдуард ЭЛЬДАРОВ.