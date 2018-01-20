Сейм узаконит геноцид латышского народа(23)

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Анатолий Тарасов
13:40 19.01.2018
Политика / Сейм

В парламент передали законопроект «О партнерских отношениях», который, скорее всего, уже в ближайшее время утвердят в Сейме и тем самым сделают первый шаг к легализации однополых браков. Партия «За развитие Латвии» во главе с Юрисом Пуце собрала на портале народных инициатив Manabalss.lv 10 тысяч подписей под законопроектом о легализации граждански

Партия «За развитие Латвии» во главе с Юрисом Пуце собрала на портале народных инициатив Manabalss.lv 10 тысяч подписей под законопроектом о легализации гражданских однополых союзов (проще — «О сожительстве») и передала его в Сейм.

 

Юрис Пуце утверждает, будто «латвийское общество давно готово к этому». О необходимости принятия такого законопроекта говорил один из самых известных геев Латвии глава МИД Эдгарс Ринкевичс, а также неравнодушный Нил Муйжниекс — комиссар по правам человека Совета Европы.

 

Представители ЛГБТ-сообщества и их организация «Мозаика» еще несколько лет назад устроили презентацию своего проекта закона «О гражданских союзах». Но до сих пор инициатива сторонников однополой любви не находила поддержки в парламенте, зато теперь, судя по всему, будет иначе.

 

В Латвии, по сути, уже признают однополые сожительства, если они официально оформлены за границей. Не было прецедента, чтобы в Латвии кто-то официально выступил против однополых браков, когда пара зарегистрировала союз, например, в Германии или Англии, а живет здесь.

 

И есть все основания полагать, что в Сейме не найдется ни одной партии, которая единогласно выступит против законопроекта «О сожительстве». Все, в общем-то, уверенно идет к тому, о чем ранее говорил лидер организации «Защитим наших детей» Владимир Линдерман.

 

А говорил он о том, что вначале Латвия официально признает (этот пункт появился в местных законах) однополые браки и союзы, заключенные в других странах. Потом в стране начнут оформлять однополые сожительства, а затем легко перепишут и неудобную строчку в Конституции, что «брак — это союз между мужчиной и женщиной».

 

Уже сейчас из всех стран ЕС однополые семейные отношения не признают только Румыния, Словакия, Болгария, Польша, Литва и Латвия.

 

«Я все более явно вижу, что в Латвии уверенно продвигается тема однополых отношений. И общество этому почти не противостоит, словно бы и не замечает вовсе. Гомосексуальные отношения тут все больше людей воспринимают как норму в ряду европейских ценностей и свобод», — отмечает Линдерман.

 

К чему все это в итоге ведет, рассказал известный латвийский аналитик и политолог Эйнарс Граудиньш.

 

По мнению Граудиньша, Латвия уверенно идет в ногу с остальной Европой, где «любые сексуальные отношения, а также агрессивный феминизм и ювенальная юстиция считаются нормой, достижениями прогресса и цивилизации».

 

«Для чего это делается? Никаких конспирологических теорий! Все вышеперечисленное четко ложится в программу борьбы за ресурсы Земли и депопуляцию ее населения, с которой давно носятся многие сильные мира сего. Например, Билл Гейтс прямо ее поддерживает и говорит об этом: в интернете хватает видео с выступлений одного из богатейших и влиятельнейших людей планеты. Впрочем, если вы не принимаете такой версии, то можете говорить: Европа и США просто окончательно уже зашли в тупик со своей толерантной политикой», — говорит политолог.

 

Он подчеркивает, что сейчас в «прогрессивном» мире, главным образом в США и Европе, представителей ЛГБТ-сообщества относят к элите общества. Отклонения от нормы популяризируются не только в далеких голливудских фильмах, но и в латвийских соцсетях, многоликих молодежных организациях, в индустрии развлечений и, конечно, в СМИ — что русских, что латышских.

 

«В либеральных изданиях, которые прямо или косвенно живут за счет разных западных фондов, продвигаются идеи ЛГБТ-сообщества, а если какой-то журналист попытается выступить с иной точкой зрения, так ему в лучшем случае никто не позволит этого. Если кто-то выступает против агрессивной популяризации извращений, его тут же называют гомофобом и врагом демократических ценностей», — отмечает Граудиньш.

 

«Я — латыш, отношу себя именно к латышскому обществу, которое веками придерживалось традиционных семейных ценностей и было религиозным, в массе своей — лютеранским или католическим. Библия — наш фундамент как нации. И там осуждаются однополые отношения, причем однозначно. Вы не встретите хвалебных слов об однополых союзах и в наших дайнах, которые тоже являются фундаментом латышский культуры», — подчеркивает политолог.

 

Он также отмечает, что в Латвии многие говорят об угрозе латышской нации, которая совсем небольшая — чуть превышает миллион человек, и строчка в Конституции, гласящая о том, что «семья, брак — это союз между мужчиной и женщиной», появилась в том числе и для сохранения нации.

 

«Поэтому популяризация в Латвии однополых отношений и продвижение соответствующих законов — это геноцид латышского народа», — подчеркивает Граудиньш.

 

Он также обращает внимание на то, что в Латвии уже начиная с детских садов и младших классов школ упорно и навязчиво продвигают мысль, что однополые отношения — это норма.

 

«Тем, кто здесь продвигает однополые отношения, включен зеленый свет. На портале Manabalss.lv собирали подписи под законопроектом о легализации гражданских союзов. Но при этом на сайте запретили другую народную инициативу, авторы которой хотели собрать подписи, чтобы в Риге запретили гей-парад, приуроченный к 100-летию Латвии. Он, кстати, будет проходить при поддержке Рижской думы, во главе которой партия «Согласие». Разумеется, партия Нила Ушакова не рассказывает об этом открыто, а говорит, что выступает за «традиционные ценности», — заявляет политолог.

 

Граудиньш также считает, что когда в Сейме начнется голосование по однополым союзам, а потом и однополым бракам, там вначале, конечно, повозмущаются для галочки, но потом все утвердят, возможно, с перевесом всего в один голос и при большом числе формально воздержавшихся.

Sputnik / Фото
Комментарии (23)
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Latviešu patriots 13:44 19:01:2018

Likumprojektu nepieņems, valdošā koalīcija ir pret.

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Latviešu patriots 14:14 19:01:2018

Bet es atbalstu 100% ši likumproektu, ta ka pats esmu gejs, parasti sakot pidars..

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Щукарь 14:41 19:01:2018

Сопли с пузырями утри,пидриот! Вы страну просрали пока по стойке смирно перед Брюсселем и США стояли.И закон это примут-не осмелятся ослушаться Брюссель и США а там гомики транссексуалы -вещь неприкасаемая.

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СССР 15:12 19:01:2018

Глистам смерть! Латвия перестанет существовать!

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Эльдар 18:52 19:01:2018

Латвиешу потриотас из за ненависти разум совсем помутнился,Латвию на геи жопу меняет.латвиешу патриотас где твая гордость.где ,где вжопе . не пазорилба гимн Латвии, патриотас.

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куку 13:52 19:01:2018

Реж богатых ,от них все зло !

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Latviešu patriots 14:23 19:01:2018

Kremļa troļļu bīdītais likumprojekts izgāzīsies kā veca sēta. Priekā! Latviešu patrioti no Nacionālās Apvienības to panāks. Prozīt!

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ASV kolonija patriotam 14:28 19:01:2018

Может ты теперь себе хорошего мужика найдёшь и наконец то сольёшься от сюда?

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твоя фамилия случайно 14:31 19:01:2018

не озолс ?

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Nein 14:49 19:01:2018

Maine familie ist der esel

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Общество 17:27 19:01:2018

Таких как ты гнилои патриот, уже не излечить. Больные у власти. У них и так рождаемости нет , не размножаются искуственная нация, и скорей бы вы исчезли с однополыми браками. Прям поиду сеичас подпишусь чтоб только вы быстрее вымерли. Слава богу в России такого ни когда не будет и россияне ни когда не исчезнут.

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Платон 14:40 19:01:2018

Европейский суд не указ внутренним законам России. Так что никакой гей агитации и парадов в России не будет . Когда европейское сообщество потеряет две трети населения в результате своей нежной однополой любви и их места займут мусульмане и африканцы , тогда они может быть вспомнят законы природы в процессе увеличения численности населения . Ну а ты гей- патриот оставайся лучше патриотом , а геем пусть будет ваш министр , видно не встретилась тебе хорошая женщина на пути , а та что и встретилась наверно так тебя напугала , что пришлось хвататься за мужика. Мода модой , а любовь мужчины и женщины - это лучшее, что придумала природа!

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ха 15:04 19:01:2018

арабам и африканца плевать на эту депопуляцию они как кролики плодятся и заняли уже пол Европы

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123

Мнение
6368172-col15
Павел Кириллов
19.01.2018

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