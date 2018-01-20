Партия «За развитие Латвии» во главе с Юрисом Пуце собрала на портале народных инициатив Manabalss.lv 10 тысяч подписей под законопроектом о легализации гражданских однополых союзов (проще — «О сожительстве») и передала его в Сейм.
Юрис Пуце утверждает, будто «латвийское общество давно готово к этому». О необходимости принятия такого законопроекта говорил один из самых известных геев Латвии глава МИД Эдгарс Ринкевичс, а также неравнодушный Нил Муйжниекс — комиссар по правам человека Совета Европы.
Представители ЛГБТ-сообщества и их организация «Мозаика» еще несколько лет назад устроили презентацию своего проекта закона «О гражданских союзах». Но до сих пор инициатива сторонников однополой любви не находила поддержки в парламенте, зато теперь, судя по всему, будет иначе.
В Латвии, по сути, уже признают однополые сожительства, если они официально оформлены за границей. Не было прецедента, чтобы в Латвии кто-то официально выступил против однополых браков, когда пара зарегистрировала союз, например, в Германии или Англии, а живет здесь.
И есть все основания полагать, что в Сейме не найдется ни одной партии, которая единогласно выступит против законопроекта «О сожительстве». Все, в общем-то, уверенно идет к тому, о чем ранее говорил лидер организации «Защитим наших детей» Владимир Линдерман.
А говорил он о том, что вначале Латвия официально признает (этот пункт появился в местных законах) однополые браки и союзы, заключенные в других странах. Потом в стране начнут оформлять однополые сожительства, а затем легко перепишут и неудобную строчку в Конституции, что «брак — это союз между мужчиной и женщиной».
Уже сейчас из всех стран ЕС однополые семейные отношения не признают только Румыния, Словакия, Болгария, Польша, Литва и Латвия.
«Я все более явно вижу, что в Латвии уверенно продвигается тема однополых отношений. И общество этому почти не противостоит, словно бы и не замечает вовсе. Гомосексуальные отношения тут все больше людей воспринимают как норму в ряду европейских ценностей и свобод», — отмечает Линдерман.
К чему все это в итоге ведет, рассказал известный латвийский аналитик и политолог Эйнарс Граудиньш.
По мнению Граудиньша, Латвия уверенно идет в ногу с остальной Европой, где «любые сексуальные отношения, а также агрессивный феминизм и ювенальная юстиция считаются нормой, достижениями прогресса и цивилизации».
«Для чего это делается? Никаких конспирологических теорий! Все вышеперечисленное четко ложится в программу борьбы за ресурсы Земли и депопуляцию ее населения, с которой давно носятся многие сильные мира сего. Например, Билл Гейтс прямо ее поддерживает и говорит об этом: в интернете хватает видео с выступлений одного из богатейших и влиятельнейших людей планеты. Впрочем, если вы не принимаете такой версии, то можете говорить: Европа и США просто окончательно уже зашли в тупик со своей толерантной политикой», — говорит политолог.
Он подчеркивает, что сейчас в «прогрессивном» мире, главным образом в США и Европе, представителей ЛГБТ-сообщества относят к элите общества. Отклонения от нормы популяризируются не только в далеких голливудских фильмах, но и в латвийских соцсетях, многоликих молодежных организациях, в индустрии развлечений и, конечно, в СМИ — что русских, что латышских.
«В либеральных изданиях, которые прямо или косвенно живут за счет разных западных фондов, продвигаются идеи ЛГБТ-сообщества, а если какой-то журналист попытается выступить с иной точкой зрения, так ему в лучшем случае никто не позволит этого. Если кто-то выступает против агрессивной популяризации извращений, его тут же называют гомофобом и врагом демократических ценностей», — отмечает Граудиньш.
«Я — латыш, отношу себя именно к латышскому обществу, которое веками придерживалось традиционных семейных ценностей и было религиозным, в массе своей — лютеранским или католическим. Библия — наш фундамент как нации. И там осуждаются однополые отношения, причем однозначно. Вы не встретите хвалебных слов об однополых союзах и в наших дайнах, которые тоже являются фундаментом латышский культуры», — подчеркивает политолог.
Он также отмечает, что в Латвии многие говорят об угрозе латышской нации, которая совсем небольшая — чуть превышает миллион человек, и строчка в Конституции, гласящая о том, что «семья, брак — это союз между мужчиной и женщиной», появилась в том числе и для сохранения нации.
«Поэтому популяризация в Латвии однополых отношений и продвижение соответствующих законов — это геноцид латышского народа», — подчеркивает Граудиньш.
Он также обращает внимание на то, что в Латвии уже начиная с детских садов и младших классов школ упорно и навязчиво продвигают мысль, что однополые отношения — это норма.
«Тем, кто здесь продвигает однополые отношения, включен зеленый свет. На портале Manabalss.lv собирали подписи под законопроектом о легализации гражданских союзов. Но при этом на сайте запретили другую народную инициативу, авторы которой хотели собрать подписи, чтобы в Риге запретили гей-парад, приуроченный к 100-летию Латвии. Он, кстати, будет проходить при поддержке Рижской думы, во главе которой партия «Согласие». Разумеется, партия Нила Ушакова не рассказывает об этом открыто, а говорит, что выступает за «традиционные ценности», — заявляет политолог.
Граудиньш также считает, что когда в Сейме начнется голосование по однополым союзам, а потом и однополым бракам, там вначале, конечно, повозмущаются для галочки, но потом все утвердят, возможно, с перевесом всего в один голос и при большом числе формально воздержавшихся.
Likumprojektu nepieņems, valdošā koalīcija ir pret.« ответить
Bet es atbalstu 100% ši likumproektu, ta ka pats esmu gejs, parasti sakot pidars..« ответить
Сопли с пузырями утри,пидриот! Вы страну просрали пока по стойке смирно перед Брюсселем и США стояли.И закон это примут-не осмелятся ослушаться Брюссель и США а там гомики транссексуалы -вещь неприкасаемая.« ответить
Глистам смерть! Латвия перестанет существовать!« ответить
Латвиешу потриотас из за ненависти разум совсем помутнился,Латвию на геи жопу меняет.латвиешу патриотас где твая гордость.где ,где вжопе . не пазорилба гимн Латвии, патриотас.« ответить
Реж богатых ,от них все зло !« ответить
Kremļa troļļu bīdītais likumprojekts izgāzīsies kā veca sēta. Priekā! Latviešu patrioti no Nacionālās Apvienības to panāks. Prozīt!« ответить
Может ты теперь себе хорошего мужика найдёшь и наконец то сольёшься от сюда?« ответить
не озолс ?« ответить
Maine familie ist der esel« ответить
Таких как ты гнилои патриот, уже не излечить. Больные у власти. У них и так рождаемости нет , не размножаются искуственная нация, и скорей бы вы исчезли с однополыми браками. Прям поиду сеичас подпишусь чтоб только вы быстрее вымерли. Слава богу в России такого ни когда не будет и россияне ни когда не исчезнут.« ответить
Европейский суд не указ внутренним законам России. Так что никакой гей агитации и парадов в России не будет . Когда европейское сообщество потеряет две трети населения в результате своей нежной однополой любви и их места займут мусульмане и африканцы , тогда они может быть вспомнят законы природы в процессе увеличения численности населения . Ну а ты гей- патриот оставайся лучше патриотом , а геем пусть будет ваш министр , видно не встретилась тебе хорошая женщина на пути , а та что и встретилась наверно так тебя напугала , что пришлось хвататься за мужика. Мода модой , а любовь мужчины и женщины - это лучшее, что придумала природа!« ответить
арабам и африканца плевать на эту депопуляцию они как кролики плодятся и заняли уже пол Европы« ответить