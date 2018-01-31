Существуют риски, что на ход выборов в Сейм могут влиять извне, в частности из России, заявила в эфире LNT председатель комиссии Сейма по национальной безопасности Инесе Либиня-Эгнере («Единство»).

Одним из рисков является распространение ложных или так называемых фейковых новостей, которые трудно ограничить и контролировать.

«Такой риск на самом деле очень реален, так как его фиксировали на прошедших выборах в других странах. Влияние было зафиксировано в том числе со стороны Кремля. Наши органы безопасности, конечно, учатся тому, что делали другие страны. У нас еще есть немного времени, чтоб найти какой-то свой способ решения этих вопросов. Но с уверенностью сказать, что мы полностью к этому готовы, мы не можем», — подчеркнула Либиня-Эгнере.

Она признает, что единственным вариантом является просветительская работа среди избирателей. Кроме того, одним из решений может стать усиление кибербезопасности.

Ранее лидер «Согласия», мэр Риги Нил Ушаков, отвечая на вопрос журналистов о влиянии России на парламентские выборы в Латвии, которые пройдут осенью, заявил, что для таких опасений нет оснований. По его словам, повредить Сейму может вероятная волна популизма.

РФ обвиняли во влиянии на выборы президентов США и Франции, парламентские выборы в Германии, референдум о выходе Великобритании из ЕС, а также референдумы о независимости Шотландии и Каталонии. Сенат США предупредил о возможном влиянии России на парламентские выборы в Италии, которые состоятся 4 марта.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы или процессы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их «абсолютно голословными». Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии и референдум в Великобритании заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.