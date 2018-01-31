Сейм в ожидании «русской угрозы»(9)

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Анатолий Тарасов
08:20 31.01.2018
Политика / Политики

Существуют риски, что на ход выборов в Сейм могут влиять извне, в частности из России, заявила в эфире LNT председатель комиссии Сейма по национальной безопасности Инесе Либиня-Эгнере («Единство»).

Одним из рисков является распространение ложных или так называемых фейковых новостей, которые трудно ограничить и контролировать.

 

«Такой риск на самом деле очень реален, так как его фиксировали на прошедших выборах в других странах. Влияние было зафиксировано в том числе со стороны Кремля. Наши органы безопасности, конечно, учатся тому, что делали другие страны. У нас еще есть немного времени, чтоб найти какой-то свой способ решения этих вопросов. Но с уверенностью сказать, что мы полностью к этому готовы, мы не можем», — подчеркнула Либиня-Эгнере.

 

Она признает, что единственным вариантом является просветительская работа среди избирателей. Кроме того, одним из решений может стать усиление кибербезопасности.

 

Ранее лидер «Согласия», мэр Риги Нил Ушаков, отвечая на вопрос журналистов о влиянии России на парламентские выборы в Латвии, которые пройдут осенью, заявил, что для таких опасений нет оснований. По его словам, повредить Сейму может вероятная волна популизма.

 

РФ обвиняли во влиянии на выборы президентов США и Франции, парламентские выборы в Германии, референдум о выходе Великобритании из ЕС, а также референдумы о независимости Шотландии и Каталонии. Сенат США предупредил о возможном влиянии России на парламентские выборы в Италии, которые состоятся 4 марта.

 

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы или процессы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их «абсолютно голословными». Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии и референдум в Великобритании заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.

Sputnik / Фото LETA
Комментарии (9)
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Из песни слов не выкинешь 08:24 31:01:2018

Самый большой фейк, это наш Сейм. И Россия здесь точно ни при чем.

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Grisa 12:37 31:01:2018

Ese ee boljse vsego ozidaet soros i MVF rotsiljdov ..
Vedj voina to nuzna ne na svoei zemle..
Nasim pidorgam lis bi platili da vorovatj davali...
a esli ce cemodan vokzal i konsulom kuda nibudj ..

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Давайте, давайте 08:26 31:01:2018

" Она признает, что единственным вариантом является просветительская работа среди избирателей." - начинайте нам рассказывать, как у нас все хорошо.

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Кому ВЫ 08:44 31:01:2018

ЛАТЫШНЯ НУЖНЫ???Если только американскому ЧEPHOMУ XyЮ!!!

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ин-на 08:50 31:01:2018

жирные свиньи хотят иметь доступ к корыту как можно дольше, ан, нет, придется уступить место

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Вован 09:53 31:01:2018

Как же , как же....!! У нас тоже всё должно быть как у людей....Если уж Россия в" пиндосовские выборы вмешалась".....то и здесь , как два пальца.....

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12

Мнение
Kabanov-st_mgl0542c5m3m_resize-col15
Николай КАБАНОВ
31.01.2018

По имени, по отчеству 