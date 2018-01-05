Комиссия Сейма по социальным делам и труду на заседании 9 января планирует решить, когда пригласить должностных лиц, ответственных за проблемы, возникшие с использованием системы электронного здравоохранения, сообщила агентству ЛETA ее председатель Айя Барча.

На вопрос, кто именно должен взять на себя ответственность за эти проблемы, она ответила уверенно — Министерство здравоохранения.

Барча планирует 8 января обсудить этот вопрос с премьер-министром Марисом Кучинскисом. Комиссия Сейма по публичным расходам и ревизии просила ответственных должностных лиц разъяснить процесс введения системы э-здравоохранения, но связного ответа пока не получила, добавила она.

Отложить введение системы э-здравоохранения невозможно, так как переходный период уже закончился, и в таком случае можно потерять деньги из фондов ЕС.

Как сообщалось, с 1 января 2017 года использование системы электронного здравоохранения в Латвии является обязательным. В первые дни в ее действии наблюдались существенные перебои.