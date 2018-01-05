На вопрос, кто именно должен взять на себя ответственность за эти проблемы, она ответила уверенно — Министерство здравоохранения.
Барча планирует 8 января обсудить этот вопрос с премьер-министром Марисом Кучинскисом. Комиссия Сейма по публичным расходам и ревизии просила ответственных должностных лиц разъяснить процесс введения системы э-здравоохранения, но связного ответа пока не получила, добавила она.
Отложить введение системы э-здравоохранения невозможно, так как переходный период уже закончился, и в таком случае можно потерять деньги из фондов ЕС.
Как сообщалось, с 1 января 2017 года использование системы электронного здравоохранения в Латвии является обязательным. В первые дни в ее действии наблюдались существенные перебои.
a kogda oglasit familii teh kto razrabotal etu programmu i skolko za eto polucil?« ответить
a tak ze kakie u nih rodstvennie svjazi s pravjascimi. kakoe obrazovanie, kakie dostizenija do etogo falsivogo proekta.