Секретное оружие России в США назвали старьём(15)

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Герман Бергер
20:50 17.01.2018
Техно / Оружие

Концепция разрабатываемого в России подводного плавательного аппарата «Статус-6» с ядерной боеголовкой мощностью до 100 мегатонн — реликт советской эпохи. Об этом The National Interest сообщил старший научный сотрудник американского Центра Джеймса Мартина по нераспространению ядерного оружия Николай Соков.

«Эта концепция очень старая, берет свое начало с дней, когда межконтинентальные баллистические ракеты и баллистические ракеты подводных лодок были немногочисленны, ненадежны и уязвимы, — сказал он. — В наши дни трудно увидеть большую ценность в 100-мегатонном медленном транспортном средстве».

 

Случайный показ слайда со «Статус-6» российским телевидением в ноябре 2015 года Соков первоначально счел «мистификацией, предназначенной для отвлечения американской разведки». Однако он признал, что Россия активно работает над субмаринами, которые переносят малые подлодки, предназначенные для спуска на значительные глубины.

 

«Я просто не вижу большой ценности в их оснащении 100-мегатонными боеголовками», — отметил Соков. В свою очередь, старший научный сотрудник Центра стратегических и бюджетных оценок, бывший офицер американских ВМС Брайан Кларк назвал «Статус-6» серьезной угрозой, которая может обойти системы ПРО США. Кларк также отметил непрактичность разрабатываемого Россией оружия, поскольку остановить его можно только физическим воздействием.

 

Джеффри Льюис, директор восточноазиатских программ Центра Джеймса Мартина, предположил, что «Статус-6» предназначен для поражения кораблей и удерживания прибрежных городов.

 

The Huffington Post в январе опубликовало проект ядерной стратегии США, в которой Пентагон впервые признал разработку Россией аппарата «Статус-6».

 

Согласно данным американской разведки, представленным The Washington Free Beacon, данное оружие протестировали 27 ноября 2016 года с подводной лодки «Саров». «Статус-6» имеет дальность действия 10 000 километров, максимальную скорость — выше 56 узлов, глубину погружения — до километра. Оружию приписывается два главных поражающих фактора: создание цунами и радиационное загрязнение.

 

В ноябре 2015 года на совещании у президента России Владимира Путина демонстрировалась презентация, посвященная «Статусу-6», слайды попали в сюжеты нескольких российских телеканалов.

 

Из них следовало, что система — это оружие массового поражения, предназначенное в том числе для атак на объекты экономики противника. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков после утечки пообещал принять «превентивные меры, чтобы этого больше не повторялось».

 

В 1940-1950 годах в СССР разрабатывался проект торпеды Т-15 с большим ядерным боезарядом. Идея принадлежала академику Андрею Сахарову.

Lenta.ru / Фото
Комментарии (15)
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Latviešu patriots 20:56 17:01:2018

Neko jaunu jau izdomāt nespēj, tikai guļ uz padomju lauriem..

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Да. Патриотсу. 21:14 17:01:2018

Мне действительно хочется знать Ты дурак?

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Latviešu patriots 21:59 17:01:2018

Ja esi tik gudrs, kas krieviem militārā jomā ir radies principiāli jauns? Uzsveru vārdu principiāli. Es personīgi redzu lielākoties vēl padomju laiku iestrādnes.

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Да 22:16 17:01:2018

Нужно внимательно читать статьи портала , а не бездумно как дурачек повторять русские свиньи, русские свиньи а ха-ха. Вас почитаешь Вы действительно малолетний дурачёк.

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Latviešu patriots 22:53 17:01:2018

Da. Un kā nosaukt ivana tekstus? Par dziļi inteliģentiem? Bet tu tā arī neatbildēji uz jautājumu..

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Да 23:10 17:01:2018

Надо внимательно читать новости , а особенно раздел техно. NEPIECIEŠAMS ļOTI UZMANĪGI LASĪT jAUNUMUS UN ĪPAŠI NODAĻU TEHNO. Там описывались все новые разработки особенно в ракетостроении повторять не хочу. Tur aprakstīti visi jaunie izstrādājumi it īpaši tas atiecās uz rakešu ieročiem. (Cirkon SS500) atkartoties negribu
Tā tad vai Jūs negribāt lasīt vai negribāt ticēt°.
Поэтому я делаю вывод Вы уважаемый д у р а ч ё к.

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Да 23:12 17:01:2018

Про Ванятку я даже говорить не хочу это случай к доктору Броменталю.

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ваня 20:58 17:01:2018

Разве выродки и нелюди что то могут изобрести???только говно..русский не будь говном покупай говно российского производства

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тут ты полностью прав 21:13 17:01:2018

это ты про тех,кто развалил латвию?

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Да 21:16 17:01:2018

И про тебя мне тоже хочется знать Ты дурак?

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СМЕРШ 21:07 17:01:2018

На суше, на воде и в воздухе – убивать, убивать и убивать американских собак †.†.†.†.†.
P.S. Идеальный вариант – превращение 200-300 миллионов пиндосов в ядерный пепел.

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Latviešu patriots 22:02 17:01:2018

Smeršam. Ja tas notiks ar ASV, krievijai tāpat vakars uz ezera. Atomkarā neizdzīvos neviens..

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Пророк 22:43 17:01:2018

пепла не будет, их просто смоет цунами, 100мегатонн под водой, эта та еще бомбочка

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ПЕДУАРДАМ 22:02 17:01:2018

ЛАТЫШИ ЩА ВОЗЬМУТ ДРУЖНО ЛОПАТЫ
И
ЗАРОЮТ БАЛТИЙСКОЕ МОРЕ!!!!
НИ ШПРОТОВ....НИ ПОДВОДНЫХ РУССКИХ ЛОДОК....
ПОТОМ ДОСТРОЯТ ЗАБОР...И ПОЙДУТ В ГОРБАТУЮ ИЗБУ-ДРОЧИЛЬНЮ...
АТПУСТИЕС АР ВАЗЕЛИНУ...

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Пророк 23:02 17:01:2018

не успеют, скоро 100 дневный гей забег, после него вазелин будет в дефиците

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Мнение
Let_14959656-col15
Павел Кириллов
16.01.2018

«Правдометр» от Latvijas Avīze. О том, как нас разоблачили латышские коллеги (5)

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