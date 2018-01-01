«Секретные материалы» без Даны Скалли

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Анатолий Тарасов
19:21 01.01.2018
Кино / Актеры

В интервью с изданием TV Insider Джиллиан Андерсон подтвердила своё намерение распрощаться с ролью Даны Скалли и покинуть «Секретные материалы» по окончании грядущего 11 сезона.

Изначально о планах уйти из шоу Андерсон проговорилась на нью-йоркском Комик-Коне в октябре 2017-го, однако руководство канала FOX не давало никаких однозначных комментариев по этому поводу. Теперь же сама актриса внесла ясность в ситуацию: «Я твердила ещё с самого начала, что [11-й сезон] станет для меня последним. Поэтому я была немного удивлена реакцией людей, которых шокировало заявление о моём уходе».

 

В качестве шоураннера телепроекта снова выступил продюсер и сценарист Крис Картер. Новый сезон будет состоять уже из 10 эпизодов и окажется на малых экранах 3 января (российская премьера ‒ 4 января).

Vesti.lv / Фото
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