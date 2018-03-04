По данным издания, мужчину, который странно себя вел, заметили на главной площади столицы у Кремля около 19:30 3 марта.
Прибывшим по вызову врачам удалось установить, что неизвестный является 42-летним гражданином США. Медики предварительно диагностировали у него шизотипическое расстройство, однако госпитализировать мужчину не стали.
О произошедшем известили сотрудников посольства США, которые проконтролируют оказание мужчине необходимой медицинской помощи.
Ваню что ли поймали« ответить
Нет меня не поймали! Свой сикретный тонель всегда при мне.Иногда им пользуеться Саня.А постоянно использует Александер Филяцевич Шерстобитов.Но если мне повезет то в тонель заезжает и местный Путин.« ответить
Боюсь предположить о каком тоннеле у вани речь.« ответить
дерьмократичскую абсолютно правдивую прессу« ответить
Пишу заново!Эта заморская нация чудовищно психиатрически больна.Заразила уже много стран.Особо не послушных бомбит,творит на территориях слабых стран беспредел« ответить
Tu to pār Krieviju?« ответить
Патриотс, стринги для гей-парада уже купил? ))))« ответить
Да,а ты пендосам в жопу дал как все правительство?« ответить
I.D. Kā krievs tā gejs! Slima nācija!« ответить
Так давай я тебя в п..пу трахну,почему орлам с Адажской базы можно,а другим нет?« ответить
Патриотс , я поняла , что с головой у тебя совсем плохо. Сам подумай(если ещё осталось чем) как я могу быть геем. Здесь один дурачок тоже постоянно обращается ко мне в мужском роде. Наверное, вы с ним "братья по разуму" )))« ответить
Так ты-гей???« ответить
Никогда бы не подумал :)
Куда мир катится... :)
Саня, ты-то хоть не подражай этому придурку-патриотсу...« ответить
А я в каске.« ответить
:)
А на что ты рассчитывала от него за "стринги"? Букет цветов и спасибо? :))
I.D. Kā krieviete tā lesbiete, slima nācija.« ответить
А я не русская)))« ответить
I.D. Aha Lezbiete tomēr esi - slima, galīgi slima« ответить
Интересно, почему я уверен, что американец прав?« ответить
В первый раз, что ли, выставляют "дураком" того, кто слишком много знал или знает.
Рыли невыездные валерии и прочие гаспаряны, как пить дать.