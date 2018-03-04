В центре Москвы задержали американца, который пытался уверить окружающих, что на Красной площади кто-то роет тоннели в Латвию. Об этом в воскресенье, 4 марта, сообщает «Московский комсомолец».

По данным издания, мужчину, который странно себя вел, заметили на главной площади столицы у Кремля около 19:30 3 марта.

Прибывшим по вызову врачам удалось установить, что неизвестный является 42-летним гражданином США. Медики предварительно диагностировали у него шизотипическое расстройство, однако госпитализировать мужчину не стали.

О произошедшем известили сотрудников посольства США, которые проконтролируют оказание мужчине необходимой медицинской помощи.