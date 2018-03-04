Секретный тоннель из Кремля в Латвию свел с ума американца(33)

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Владимир Бучельников
15:00 04.03.2018
Lifenews / Интересно

В центре Москвы задержали американца, который пытался уверить окружающих, что на Красной площади кто-то роет тоннели в Латвию. Об этом в воскресенье, 4 марта, сообщает «Московский комсомолец».

По данным издания, мужчину, который странно себя вел, заметили на главной площади столицы у Кремля около 19:30 3 марта.

 

Прибывшим по вызову врачам удалось установить, что неизвестный является 42-летним гражданином США. Медики предварительно диагностировали у него шизотипическое расстройство, однако госпитализировать мужчину не стали.

 

О произошедшем известили сотрудников посольства США, которые проконтролируют оказание мужчине необходимой медицинской помощи.

Lenta.ru / Фото
Комментарии (33)
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RusGor 15:33 04:03:2018

Ваню что ли поймали

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Ваня 17:37 04:03:2018

Нет меня не поймали! Свой сикретный тонель всегда при мне.Иногда им пользуеться Саня.А постоянно использует Александер Филяцевич Шерстобитов.Но если мне повезет то в тонель заезжает и местный Путин.

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22 18:01 04:03:2018

Боюсь предположить о каком тоннеле у вани речь.

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он читал с утра 15:33 04:03:2018

дерьмократичскую абсолютно правдивую прессу

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Жыжо 15:42 04:03:2018

Пишу заново!Эта заморская нация чудовищно психиатрически больна.Заразила уже много стран.Особо не послушных бомбит,творит на территориях слабых стран беспредел

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Latviešu patriots 15:48 04:03:2018

Tu to pār Krieviju?

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I.D. 15:53 04:03:2018

Патриотс, стринги для гей-парада уже купил? ))))

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гость 16:56 04:03:2018

Да,а ты пендосам в жопу дал как все правительство?

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Latviešu patriots 16:17 04:03:2018

I.D. Kā krievs tā gejs! Slima nācija!

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Latviešu patriotam 16:22 04:03:2018

Так давай я тебя в п..пу трахну,почему орлам с Адажской базы можно,а другим нет?

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I.D. 16:38 04:03:2018

Патриотс , я поняла , что с головой у тебя совсем плохо. Сам подумай(если ещё осталось чем) как я могу быть геем. Здесь один дурачок тоже постоянно обращается ко мне в мужском роде. Наверное, вы с ним "братья по разуму" )))

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Саня 16:55 04:03:2018

Так ты-гей???
Никогда бы не подумал :)
Куда мир катится... :)

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I.D. 17:21 04:03:2018

Саня, ты-то хоть не подражай этому придурку-патриотсу...

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Саня 17:32 04:03:2018

А я в каске.
:)
А на что ты рассчитывала от него за "стринги"? Букет цветов и спасибо? :))

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Latviešu patriots 17:42 04:03:2018

I.D. Kā krieviete tā lesbiete, slima nācija.

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I.D. 17:49 04:03:2018

А я не русская)))

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Latviešu patriots 17:53 04:03:2018

I.D. Aha Lezbiete tomēr esi - slima, galīgi slima

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Саня 16:35 04:03:2018

Интересно, почему я уверен, что американец прав?
В первый раз, что ли, выставляют "дураком" того, кто слишком много знал или знает.
Рыли невыездные валерии и прочие гаспаряны, как пить дать.

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Мнение
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Павел Кириллов
02.03.2018

Великая сила искусства (6)