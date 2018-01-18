Секреты красоты модели Кристи Бринкли

Невероятно, но факт: в феврале модель Кристи Бринкли (Christie Brinkley) отпразднует свой 64-й день рождения.

Ее стройной и подтянутой фигуре можно только позавидовать — в прошлом году Бринкли появилась на страницах спецвыпуска Sports Illustrated наравне с 20-летними моделями и своими дочерьми, Алексой и Сейлор. Рассказываем, какие упражнения и диета помогают Кристи выглядеть значительно моложе своего возраста.

Каждое утро Бринкли начинает со стакана горячей воды с лимоном — теплая вода натощак полезна для пищеварительной системы и выводит токсины. Кристи также добавляет в воду мед манука и немного кайенского перца: они заряжают ее бодростью на весь день не хуже кофе.

Бринкли признается, что не выходит из дома без солнцезащитного крема и плотного завтрака. В меню модели — натуральный йогурт из козьего молока, смешанный с кусочками фруктов, ягодами, семенами чиа, грецкими орехами и овсяными хлопьями. Кристи также может приготовить омлет с грибами и шпинатом или перекусить тостами с авокадо.

«Я перепробовала множество диет — от соковой до грейпфрутовой, — рассказывает Бринкли. — Это помогло мне понять, что меню должно быть сбалансированным и включать как можно больше разных продуктов».

Кристи не ест мясо с тех пор, как ей исполнилось 12 лет. «Мясо — единственный продукт, которого нет в моем меню, — делится модель. — Раньше я хотела стать полноценной вегетарианкой — отказаться и от молочных продуктов, но я слишком люблю сыр и пиццу».

После завтрака Кристи приступает к ежедневной тренировке. «Я стараюсь делать до 100 отжиманий каждый день, — говорит она. — Обычно 30 раз отжимаюсь перед тем, как принять душ, а остальное доделываю в течение дня». Кристи также занимается йогой и часто выходит на утреннюю пробежку.

На ланч Бринкли предпочитает легкий салат с фасолью, который дополняет коктейлем из свежевыжатых соков кудрявой капусты, лайма, апельсина и авокадо. «Чтобы напиток получился более сытным и полезным, можно добавить в блендер тыквенные семечки, грецкие орехи, семена подсолнечника и изюм, — говорит Кристи. — Если мне захочется есть до обеда, я могу перекусить яблоком с арахисовым маслом».

Любимое блюдо Бринкли на ужин — коричневый рис с салатом, сладким картофелем и полезными добавками — чечевицей, красным и желтым перцем и фенхелем. «Я стараюсь, чтобы мое блюдо было разноцветным — тогда в нем будет больше витаминов и полезных веществ, — рассказывает Кристи. — Овощи и злаки — самые полезные продукты в моем рационе. Но я так и не смогла отказаться от шоколада».