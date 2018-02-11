Секс до свадьбы и измена могут стать преступлениями(2)

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Владимир Бучельников
12:00 11.02.2018
Lifenews / Любовь и секс

В Индонезии планируют ввести ответственность за интимные отношения до официального заключения брака, а также за однополые связи.

Индонезийские политики рассматривают возможность приравнять к уголовному преступлению секс до брака и однополые связи. По предварительным данным, измены также могут войти в эту категорию.

 

Виновных предполагается отправлять в тюрьму. Максимальный срок за совершение такого преступления — пять лет заключения.

 

Минздрав страны пообещал выпустить специальный документ, которым будет признано, что гомосексуализм является психическим расстройством. Ранее по требованию правительства страны корпорация Google удалила разработанный для индонезийских геев сервис онлайн-знакомств.

 

Современная численность населения Индонезии оценивается в 266 миллионов человек. Отметим, что страна считается светской.

Life.ru / Фото
Комментарии (2)
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П у т и н 12:33 11:02:2018

Скрепная зараза добралась до далёких островов

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приколись 14:27 11:02:2018

у тебя гомик поэтому поводу сегодня траур....

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Мнение
632725_8390nothumb500-col15
Абик Элкин
08.02.2018

В сейм вызвали психиатров  (17)