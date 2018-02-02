Секс-скандал в советском спорте(1)

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Анатолий Тарасов
12:40 02.02.2018
Спорт / Спортсмены

Прославленный советский и белорусский гимнаст Виталий Щербо подал в суд на бывшую коллегу по сборной Татьяну Гуцу, обвинившую его в изнасиловании.

«Единственное, что могу сказать: я подал на нее в суд. С самого начала я готовился с адвокатами, поэтому в феврале уже будет первое слушание», — сказал Шербо в эфире телеканала «Беларусь 1».

 

При этом Щербо нелестно отозвался о Гуцу, назвав ее неадекватной. «Как суд пройдет, как все это закончится — если захочется кому-то узнать какие-то подробности про ту ложь, которую она говорит, несостыковки, все, что было сказано неадекватным человеком, — тогда можно. Сейчас нечего говорить (о сути дела)», — сказал Щербо.

 

В октябре советская и украинская гимнастка Гуцу, ныне проживающая в США, заявила, что в 1991 году в 15-летнем возрасте стала жертвой насилия со стороны Щербо. По ее словам, об изнасиловании, которое произошло на соревнованиях в Штутгарте, знали ее коллеги по сборной СССР, но ничего не сделали.

 

Гуцу — двукратная олимпийская чемпионка, чемпионка мира, трехкратная чемпионка Европы.

 

Щербо, который также живет и работает в США, — один из самых титулованных спортсменов в истории Олимпиад, он шесть раз завоевывал золото ОИ, четырежды выигрывал чемпионаты мира.

Интерфакс / Фото
Комментарии (1)
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цук 12:50 02:02:2018

шл.ю.хам слава !!!

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Мнение
Kabanov-st_mgl0542c5m3m_resize-col15
Николай КАБАНОВ
31.01.2018

По имени, по отчеству (75)

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