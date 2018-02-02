Прославленный советский и белорусский гимнаст Виталий Щербо подал в суд на бывшую коллегу по сборной Татьяну Гуцу, обвинившую его в изнасиловании.

«Единственное, что могу сказать: я подал на нее в суд. С самого начала я готовился с адвокатами, поэтому в феврале уже будет первое слушание», — сказал Шербо в эфире телеканала «Беларусь 1».

При этом Щербо нелестно отозвался о Гуцу, назвав ее неадекватной. «Как суд пройдет, как все это закончится — если захочется кому-то узнать какие-то подробности про ту ложь, которую она говорит, несостыковки, все, что было сказано неадекватным человеком, — тогда можно. Сейчас нечего говорить (о сути дела)», — сказал Щербо.

В октябре советская и украинская гимнастка Гуцу, ныне проживающая в США, заявила, что в 1991 году в 15-летнем возрасте стала жертвой насилия со стороны Щербо. По ее словам, об изнасиловании, которое произошло на соревнованиях в Штутгарте, знали ее коллеги по сборной СССР, но ничего не сделали.

Гуцу — двукратная олимпийская чемпионка, чемпионка мира, трехкратная чемпионка Европы.

Щербо, который также живет и работает в США, — один из самых титулованных спортсменов в истории Олимпиад, он шесть раз завоевывал золото ОИ, четырежды выигрывал чемпионаты мира.