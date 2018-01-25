Секс-скандал в спорте: врач получил 175 лет за домогательства

Лента новостей
За полгода цены на нефть выросли почти на 60% Где искать счастье? Кучинскис встретился с президентом Google в Европе Смотри и худей: 8 фильмов, которые мотивируют на это Атлетов России не пускают на Олимпиаду только из-за подозрений Английский историк в шоке от запрета его книги на Украине Латвия борется с бедностью с помощью приписок и статистики Такого вы еще не видели: по ту сторону порно Ахеджакова о Ленине: Какие сволочи! Какие изверги! Американская семья вырастила 14 медведей
Eще в разделе
Атлетов России не пускают на Олимпиаду только из-за подозрений Отец Дукурса: русские с флагами СССР — маразм Лига наций УЕФА: названы соперники России и Латвии 22-летний латвиец в ряду звезд НБА Спасибо, чемпион: президент вручил орден Трех звезд Майрису Бриедису
Анатолий Тарасов
09:30 25.01.2018
Спорт / Спортсмены

Бывшего врача сборной США по гимнастике Ларри Нассара приговорили к 175 годам заключения за сексуальные домогательства в отношении спортсменок, сообщают западные СМИ.

Британская газета Daily Mail поясняет, что в результате сделки подсудимого с обвинением минимальный срок Нассара по этому делу составит 40 лет. Отсчет этого срока заключения начнется только после того, как истечет 60-летний срок тюремного заключения по предыдущему делу против Нассара.

 

Зачитывая приговор, судья Розмари Аквилина заявила, что действия Нассара были «продуманными, просчитанными, манипулятивными и лицемерными».

 

«Я имею честь и привилегию приговорить вас. Вы не заслуживаете возможности когда-либо покинуть здание тюрьмы», — сказала судья. Она отметила, что таки образом «только что подписала Нассару смертный приговор».

 

Нассар работал врачом в сборной США по гимнастике порядка 20 лет. Впервые о домогательствах с его стороны в сентябре 2016 года рассказало издание Indianapolis Star. Тогда две его бывшие пациентки сообщили, что врач домогался их, когда они обращались к нему за медпомощью.

 

Все с обвинениями в адрес врача выступили более 150 женщин и молодых девушек. Среди них олимпийские чемпионки Маккайла Марони, Александра Райсман, Габриэль Дуглас, Джордин Уибер и Симона Байлз.

 

В прошлом году он признал вину по семи случаям сексуальных домогательств.

 

Уже более года 54-летний врач находится под арестом. В декабре 2017 года суд приговорил его к 60 годам тюрьмы за хранение и распространение детской порнографии. Нассару предстоит еще три судебных разбирательства, связанных с обвинениями в сексуальных домогательствах.

Интерфакс / Фото
Комментарии (0)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.


Мнение
1-shvedov-col15
Андрей Шведов
22.01.2018

Хакеры все спишут  (13)

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПОРТАЛЕ VESTI.LV