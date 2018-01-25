Секс-скандал в спорте: врач получил 175 лет за домогательства

Британская газета Daily Mail поясняет, что в результате сделки подсудимого с обвинением минимальный срок Нассара по этому делу составит 40 лет. Отсчет этого срока заключения начнется только после того, как истечет 60-летний срок тюремного заключения по предыдущему делу против Нассара.
Зачитывая приговор, судья Розмари Аквилина заявила, что действия Нассара были «продуманными, просчитанными, манипулятивными и лицемерными».
«Я имею честь и привилегию приговорить вас. Вы не заслуживаете возможности когда-либо покинуть здание тюрьмы», — сказала судья. Она отметила, что таки образом «только что подписала Нассару смертный приговор».
Нассар работал врачом в сборной США по гимнастике порядка 20 лет. Впервые о домогательствах с его стороны в сентябре 2016 года рассказало издание Indianapolis Star. Тогда две его бывшие пациентки сообщили, что врач домогался их, когда они обращались к нему за медпомощью.
Все с обвинениями в адрес врача выступили более 150 женщин и молодых девушек. Среди них олимпийские чемпионки Маккайла Марони, Александра Райсман, Габриэль Дуглас, Джордин Уибер и Симона Байлз.
В прошлом году он признал вину по семи случаям сексуальных домогательств.
Уже более года 54-летний врач находится под арестом. В декабре 2017 года суд приговорил его к 60 годам тюрьмы за хранение и распространение детской порнографии. Нассару предстоит еще три судебных разбирательства, связанных с обвинениями в сексуальных домогательствах.
Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.