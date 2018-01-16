Секс-скандалы в российском кино(1)

Лента новостей
Изоляция Ирана ударит по Европе Сломался ноготь? Поможет чайный пакетик Европа жадно поедает санкционный газ Работа латышей в Ирландии — прибыльное рабство Первый за 35 лет фильм в Саудовской Аравии — мульт про какашку 4 главные стрижки этой зимы Названы лучшие автомобили года Офицеры Скотланд-Ярда насилуют жертв Американский профессор: Путина заставили взять Крым
Eще в разделе
Первый за 35 лет фильм в Саудовской Аравии — мульт про какашку Новый «Спаун» получит рейтинг R Росомаху не спешат хоронить «Движение вверх» — самый кассовый фильм России Завершен отбор номинантов на премию «Оскар»
Анатолий Тарасов
08:19 16.01.2018
Кино / Актеры

Актриса Ирина Безрукова, бывшая супруга народного артиста России Сергея Безрукова, рассказала о сексуальных домогательствах в российском кинематографе. Ее слова приводит 7days.ru.

«На моей практике был всего один случай, когда режиссер позволил себе неуместные намеки в мой адрес, а так как я человек непосредственный, то он тут же и получил по лицу. Ошибку осознал, тему закрыл. И мы продолжили работу, поскольку на площадке мы не мужчина и женщина, а профессионалы», — заявила она. Имя обидчика Безрукова не уточнила.

 

По словам артистки, «на съемках случаются улыбки, шутки, комплименты, но умные мужчины все делают деликатно и аккуратно — им же, в конце концов, тоже неприятно отказы получать».

 

В октябре 2017-го знаменитости заговорили о домогательствах на фоне секс-скандала вокруг продюсера Харви Вайнштейна. В изнасилованиях и приставаниях также обвинили Кевина Спейси, Чарли Шина, Сильвестра Сталлоне, Ларса фон Триера, Стивена Сигала и Дастина Хоффмана. В ноябре секс-скандалы вынудили Алека Болдуина на всякий случай заранее извиниться перед женщинами.

7days.ru / Фото
Комментарии (1)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.

Profile_default
Ты суслика видишь? 09:55 16:01:2018

"умные мужчины все делают деликатно и аккуратно"

Вот! Значит, Голливудские все иди_оты! :)

« ответить

Мнение
Let_14959656-col15
Павел Кириллов
16.01.2018

«Правдометр» от Latvijas Avīze. О том, как нас разоблачили латышские коллеги (1)

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПОРТАЛЕ VESTI.LV