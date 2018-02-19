Сексизм в британской армии(14)

Лента новостей
Испанцы хотят посадить депутата Госдумы России Задержан глава Банка Латвии. За что? Турция пригрозила Сирии войной «Латышский народ не жалеет жидов» 2.0 Die Welt: у Европы нет «фиги» для Путина. Как быть? Скандал в банке. Центральном Миллионер о задержании Римшевича: в России прыгают до потолка! Перевод на латышский Ансиса Берзиньша жестоко избили в чешской тюрьме на глазах у матери
Eще в разделе
Старички рэпа сразились на «Версусе» Рэпер раздал незнакомцам почти миллион долларов Соки опасны для кишечника Патриарх Кирилл попросил у всех прощения В РПЦ рассказали о способности церкви «лечить» гомосексуальность
Анатолий Тарасов
08:19 19.02.2018
Lifenews / Люди

Обладательница титула «Мисс Англия — 2009» Катрина Ходж, служившая в армии Великобритании, рассказала о травле в военных подразделениях. Ее историю приводит Mirror Online.

По словам девушки, сослуживцы начали издеваться над ней после того, как она получила награду за участие в операции в Ираке: многие военнослужащие считали, что благодарность от руководства досталась ей только из-за того, что она «не мужчина».

 

Ходж рассказывает, что ей писали унизительные письма. Несколько раз на нее нападали в столовой. «Однажды в меня кинули банку из-под газировки. Я сдержалась, чтобы не расплакаться перед ними, но в своей комнате я просто разрыдалась», — вспоминает она. Начальство, узнав о происходящем, не стало проводить расследование.

 

Катрина Ходж попала в британскую армию в возрасте 17 лет. Девушка служила в Королевском английском полку в городе Пирбрайт в графстве Суррей. Прозвище «Боевая Барби» она получила после того, как пришла на службу на высоких каблуках, с накладными ресницами и розовым чемоданом. В 2005 году во время миссии в Ираке, длившейся семь месяцев, она обезоружила джихадиста и спасла жизнь пяти своим товарищам.

 

В 2009 году Ходж выиграла титул «Мисс Англия», однако это только усугубило конфликт с сослуживцами. В 2015 году она ушла из армии. Ходж рассказывает, что даже сейчас она подвергается сексистским нападкам от военнослужащих в интернете.

РИА Новости / Фото
Комментарии (14)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.

Profile_default
Саня™ 08:28 19:02:2018

Не думаю, что в неё кидали банки за то, что она эээ... получила медаль.
Скорее всего, редкостная стерва.

« ответить
Profile_default
Саня™ 08:40 19:02:2018

зачем она убивала иракцев? зачем англия аккупривала ирак?

« ответить
Profile_default
Саня 08:46 19:02:2018

аккупривала?
Скрепно и по-русски. Сразу видно, кто писал.

« ответить
Profile_default
ин-на 09:53 19:02:2018

да по прозвищу этой тупой бабищи уже понятно кто она.

« ответить
Profile_default
I.D. 10:32 19:02:2018

Совсем запуталась в Санях :))) Кто из вас Михалыч , а кто Анатольевич?

« ответить
Profile_default
Саня™ 11:19 19:02:2018

Добрый день.
А, что тут путаться, кто тебя разочаровывает, тот, соответственно, я.
А второй- мой клон или клоун :)

« ответить
Profile_default
Вот ОНО 08:34 19:02:2018

Лицо западной толерантности.))))

« ответить
Profile_default
probirka bila laža 08:58 19:02:2018

neponjatno cto agresori delajut v Irake, a madalki polucajut

« ответить
Profile_default
avatar 09:05 19:02:2018

современные западные армии это кучка трансгейдеров на зарплате ..зря на них надеются ...ни одной честной победы ..

« ответить
Profile_default
avatar 09:09 19:02:2018

современные западные армии это кучка трансгейдеров на зарплате ..зря на них надеются...ни одной честной победы ...а медали там выдают по-моему каждый месяц ,с зарплатой ..как увидишь амера военного ,а у него вся грудь в орденах ..латийские тоже самое

« ответить
12

Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
19.02.2018

Дело ABLV: Трамп не обещал сделать Латвию великой  (16)

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПОРТАЛЕ VESTI.LV