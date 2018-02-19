По словам девушки, сослуживцы начали издеваться над ней после того, как она получила награду за участие в операции в Ираке: многие военнослужащие считали, что благодарность от руководства досталась ей только из-за того, что она «не мужчина».
Ходж рассказывает, что ей писали унизительные письма. Несколько раз на нее нападали в столовой. «Однажды в меня кинули банку из-под газировки. Я сдержалась, чтобы не расплакаться перед ними, но в своей комнате я просто разрыдалась», — вспоминает она. Начальство, узнав о происходящем, не стало проводить расследование.
Катрина Ходж попала в британскую армию в возрасте 17 лет. Девушка служила в Королевском английском полку в городе Пирбрайт в графстве Суррей. Прозвище «Боевая Барби» она получила после того, как пришла на службу на высоких каблуках, с накладными ресницами и розовым чемоданом. В 2005 году во время миссии в Ираке, длившейся семь месяцев, она обезоружила джихадиста и спасла жизнь пяти своим товарищам.
В 2009 году Ходж выиграла титул «Мисс Англия», однако это только усугубило конфликт с сослуживцами. В 2015 году она ушла из армии. Ходж рассказывает, что даже сейчас она подвергается сексистским нападкам от военнослужащих в интернете.
Не думаю, что в неё кидали банки за то, что она эээ... получила медаль.« ответить
Скорее всего, редкостная стерва.
зачем она убивала иракцев? зачем англия аккупривала ирак?« ответить
аккупривала?« ответить
Скрепно и по-русски. Сразу видно, кто писал.
да по прозвищу этой тупой бабищи уже понятно кто она.« ответить
Совсем запуталась в Санях :))) Кто из вас Михалыч , а кто Анатольевич?« ответить
Добрый день.« ответить
А, что тут путаться, кто тебя разочаровывает, тот, соответственно, я.
А второй- мой клон или клоун :)
Лицо западной толерантности.))))« ответить
neponjatno cto agresori delajut v Irake, a madalki polucajut« ответить
современные западные армии это кучка трансгейдеров на зарплате ..зря на них надеются ...ни одной честной победы ..« ответить
современные западные армии это кучка трансгейдеров на зарплате ..зря на них надеются...ни одной честной победы ...а медали там выдают по-моему каждый месяц ,с зарплатой ..как увидишь амера военного ,а у него вся грудь в орденах ..латийские тоже самое« ответить