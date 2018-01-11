Французская туристка не смогла воспользоваться дамской комнатой в национальном парке Джона Фореста вблизи австралийского города Перта. Причиной стал кенгуру, который разлегся возле двери в уборную подобно мужчине, ждущему в постели свою даму, сообщает News.com.au.

30-летняя Сандрина Даньо (Sandrina Duniau) решила не мешать отдыхающему животному. Тем более, по ее словам, кенгуру был внушительных размеров. «Я смеялась так, что не могла остановиться, увидев его в этой позе. Не удивилась бы, если бы он вдруг сказал: «Эй, девчонка, как дела?»», — прокомментировала француженка.

Воспользовавшись моментом, женщина сделала снимок «сексуального» кенгуру.

Ранее сообщалось, что австралиец стал свидетелем драки двух кенгуру и заснял их на видео. Мужчина спугнул животных, приблизившись к ним и крикнув, что пожалуется родителям драчунов.