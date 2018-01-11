Сексуальный кенгуру перекрыл даме путь в туалет(1)

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Герман Бергер
18:40 11.01.2018
Lifenews / Интересно

Французская туристка не смогла воспользоваться дамской комнатой в национальном парке Джона Фореста вблизи австралийского города Перта. Причиной стал кенгуру, который разлегся возле двери в уборную подобно мужчине, ждущему в постели свою даму, сообщает News.com.au.

30-летняя Сандрина Даньо (Sandrina Duniau) решила не мешать отдыхающему животному. Тем более, по ее словам, кенгуру был внушительных размеров. «Я смеялась так, что не могла остановиться, увидев его в этой позе. Не удивилась бы, если бы он вдруг сказал: «Эй, девчонка, как дела?»», — прокомментировала француженка.

 

Воспользовавшись моментом, женщина сделала снимок «сексуального» кенгуру.

 

Ранее сообщалось, что австралиец стал свидетелем драки двух кенгуру и заснял их на видео. Мужчина спугнул животных, приблизившись к ним и крикнув, что пожалуется родителям драчунов.

mixnews.lv / Фото
Комментарии (1)
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ДТТ 19:33 11:01:2018

КЕНГУРУ - ДРАЧУНЫ...ИМ ЧЁ КЕНГУРИХ НЕ ХВАТАТ?"!

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Мнение
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Николай КАБАНОВ
11.01.2018

Взял бы я Коран на полке — но возникнут кривотолки… (1)

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