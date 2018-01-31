Семейные кризисы как ступени развития: практические советы для пар

«Брак — это долгий разговор, прерываемый спорами», — сказал однажды писатель Роберт Стивенсон. Эта метафора описывает кризисы отношений, с которыми рано или поздно сталкивается каждая пара. Можно ли избежать сложных периодов? И что делать, когда они наступают?

Плохая новость: кризисных периодов избежать нельзя, хорошая новость: их и не нужно избегать. Пережив сложности, пара выходит на новый уровень отношений, обнаруживая новые способы быть счастливыми вместе.

Кризис первого года

Первый год совместной жизни — очень важное время. Период, когда партнеры узнают друг друга не в атмосфере романтических свиданий, а в рутинной обстановке будней — как говорится, «без купюр», «притираются», адаптируются к привычкам друг друга.

Именно в первый год распределяются роли и правила в паре. Будет бюджет общий или раздельный? Кто будет готовить? Каждый убирает сам за собой или раз в неделю будет запланирована генеральная уборка? Летом к маме полоть огород или на море вдвоем? По этим и многим другим вопросам двоим проще всего договориться в течение первого года.

«Почистил зубы — закрой тюбик!»

В первые месяцы семейной жизни романтика еще занимает главное место в отношениях, но играет неоднозначную роль. Из-за нее партнеры часто закрывают глаза на неприемлемые бытовые привычки, боясь обидеть любимого.

Не закрывает муж тюбик от пасты, как в известной песне, а жена делает вид, будто не замечает, — это же такая ерунда, «главное, что человек хороший». Но закрыть глаза не значит смириться. И раздражение, сглаживаемое романтикой в первый год семейной жизни, будет копиться и непременно обрушится на партнера во время первого же кризисного периода.

Поэтому главной рекомендацией в первый год совместной жизни будет откровенное общение с партнером. Говорите не только о том, что вас радует. Не стесняйтесь отмечать то, что не устраивает или раздражает — даже если это касается мелочей. Если же вы будете копить негативные эмоции много месяцев и однажды решите высказать все любимому человеку, он вас может не услышать и не понять: столько времени никаких претензий не было, все устраивало, а тут вдруг в один момент перестало?

Кризис рождения первенца

Рождение ребенка — это не только большое счастье, но и испытание для отношений. Особенно когда речь идет о первом малыше: теперь супругам необходимо освоить новые для них родительские роли. Младенец вносит принципиальные изменения в жизненный уклад семьи: меняется режим дня, возможности досуга, становится меньше времени друг для друга.

Кризис переживается тяжелее, если пара не успела пожить вдвоем до рождения ребенка: приходится одновременно осваивать не только роли родителей, но и привыкать друг к другу, налаживать быт, устанавливать правила.

Главный совет на этом этапе — не забывать о роли супругов, погружаясь в родительские роли. Понимание и взаимопомощь должны лечь в основу отношений.

Помните о том, что сложности первых месяцев с малышом быстро пройдут и забудутся. Но все, что вы сказали или не сказали, сделали или не сделали для партнера, оставит заметный отпечаток на ваших отношениях.

Кризис 7-9 лет, или «переход от близости к дистанции»

Быт налажен, дети в семье подросли. Казалось бы, наступает пора стабильности. С одной стороны, стабильность как отсутствие стресса позитивно влияет на отношения. Но с другой, значительное время, прожитое бок о бок, расслабляет партнеров. Ощущение, что знаешь супруга «вдоль и поперек», притупляет желание уделять любимому человеку столько же внимания, сколько в начале отношений. Если этот период затягивается, а супруги не привносят в него что-то новое изнутри, не стараются «освежить» отношения, то постепенно дистанция в паре увеличивается. Возникает риск однажды проснуться и увидеть рядом постороннего человека.

Если в этот период дети идут в школу, супругам приходится также приспосабливаться к новым правилам и порядкам, продиктованным социумом. Это может как еще больше отдалить, так и сблизить.

Основная рекомендация — не забывать о времени только друг для друга. Вы действительно считаете, что ваш супруг все тот же человек, что и раньше? Разговаривайте, не бойтесь узнавать друг друга заново, вас может ожидать много приятных сюрпризов.

Кризис 15 лет или подросток в семье

Подростковый возраст — сложное время не только для самих детей, но и для всей семьи. А если разница между детьми небольшая и в доме одновременно появляется несколько подростков? Гормональная буря, выражающаяся в перепаде эмоций, подростковом нигилизме, проблемах в школе и в отношениях со сверстниками просто не может не затронуть родителей.

Уровень тревоги в семье повышается, и кажется, все заняты только проблемами подростка. На этом этапе важно разделять проблемы, касающиеся отношений в паре и подростка. В очередном конфликте с супругом постарайтесь на секунду остановиться и задуматься: из-за чего мы сейчас ругаемся? Может быть, я просто переживаю за сына или дочь? Все мы были подростками. Ваши дети тоже вырастут, оставив сложный период взросления позади.

Кризис опустевшего гнезда или второй медовый месяц?

Дети выросли и начали самостоятельную жизнь. Дом опустел, супруги остались вдвоем. Кризисом этот период называется потому, что партнерам предстоит посмотреть друг другу в глаза и честно ответить на непростые вопросы: спустя столько лет совместной жизни остались ли мы интересны друг другу? Найдем ли мы общие занятия теперь, когда вопросы детей, занимавшие нас много лет, отошли на второй план? Что мы будем делать, оставшись вдвоем?

Супруги, для которых воспитание детей долгие годы служило ширмой, за которой копились нерешенные проблемы и обиды, столкнутся с ними лицом к лицу. Получится ли найти ответы на вопросы, которые не поднимались на поверхность столько лет? И главное, будет ли желание у двоих искать эти ответы?

Пары, заинтересованные продолжить путь вместе, смогут преодолеть этот кризис. И тогда освободившееся время, свобода от обязательств перед детьми откроют перед супругами новые возможности.

Может быть, это будут совместные занятия танцами, или долгие путешествия, или переезд в страну мечты. Новый жизненный этап легко превратится во второй «медовый месяц» для тех, кто этого захочет.

Если вы чувствуете, что «застряли» с партнером в одном из кризисных периодов, необходимо обернуться назад и посмотреть, как вашей парой были прожиты сложные этапы в прошлом. Было ли у вас достаточно времени, чтобы узнать друг друга до рождения детей? Нашлось ли достаточно поддержки и понимания, когда стали родителями? Сумели ли вы сохранить общие интересы спустя многие годы совместной жизни?

Каждый кризис не только проверяет отношения, но и сближает двоих. И если у вас есть желание быть счастливыми вместе, все в ваших руках.