По ее словам, семейные врачи и фармацевты уже в течение трех лет указывали Минздраву на эти проблемы, но министерство не пыталось с ними сотрудничать и вносить изменения в СЭЗ.
«Собаки (жители Латвии) лают, а караван (политическая элита, которая себя таковой считает) идет. Абсурдные реформы и изменения, которые противоречат опыту других стран, продвигаются либо из-за высокомерной глупости, либо из желания навредить стране», — сказала Айзсилниеце.
Она отметила, что после внедрения СЭЗ пациенты и врачи заняты формальностями и просиживанием у компьютера. Чтобы получить лекарство по электронному рецепту, пациенту нужно брать с собой паспорт или другой удостоверяющий личность документ, а также знать состоящий из многих цифр номер, который, если врач диктует его по телефону, пациент часто не может записать сразу, и его приходится повторять несколько раз. Все это отнимает очень много времени у врачей, медсестер и помощников врачей.
Часто пациенты приходят за распечатанными рецептами, потому что так надежнее — если хотя бы одна цифра записана неправильно, фармацевт не может найти рецепт в СЭЗ. В аптеках даже в выходные теперь работает больше фармацевтов, чем раньше, потому что поиск рецептов и выдача лекарств занимает гораздо больше времени.
«Почему нужно было внедрять систему, которая затрудняет работу и жизнь? Почему нельзя было ввести ее постепенно, как это, например, сделала Эстония?», — говорит Айзсилниеце.
Как сообщалось, СЭЗ обязательно должна использоваться медиками с 1 января. В дальнейшем рецепты и больничные листы должны выписываться только в электронном виде. Уже в первые дни в работе СЭЗ возникли многочисленные проблемы, о чем сообщали многие медицинские учреждения, семейные врачи и аптеки.
латвийская мразь разворовала деньги, и делает вид, что что-то внедряет! выродки!« ответить
nu kto razrabotal programmu.« ответить
familii i rodstvennie svjazi s pravjascimi.
summu kotoruju zaplatili.
dostizenija razrabotcikov do etogo proekta v IT sfere.
cto esce oni sotvorili? nu ne mozet bitj cto s buhti-barahti komu popalo dali mnogomiljonnij zakaz daze ne znaja umeet li celovek programmirovatj.
a uznatj ego umenija mozno posmotrev ego rannie raboti.
KOGDA VSE ETO OPUBLIKUET?
Чтоб они ни делали, не идут дела. Наверное, виноваты оккупация и русский язык.))))« ответить
Лабушатина без мозгов по природе,дибилы за что бы не взялись ,коту под хвост,идиоты ну хоть бы что нибудь сделали с пользой.таких идиотов поискать надо!!! А вот воровать,гадости делать,тут на высоте« ответить
семейные врачи« ответить
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Во кормуха нехилая
семейные врачи« ответить
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Во кормуха нехилая..
.. посредники бессовестные..
.. специально латышам кормиться придумали..