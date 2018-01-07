Первая неделя применения системы электронного здравоохранения (СЭЗ) показала, что Министерство здравоохранения навязало латвийским медикам очень слабо разработанную и ненадежную систему, которая отнимает много времени у врачей и ничуть не облегчает жизни пациентам, заявила вице-президент Латвийского общества врачей, семейный врач Илзе Айзсилниеце.

По ее словам, семейные врачи и фармацевты уже в течение трех лет указывали Минздраву на эти проблемы, но министерство не пыталось с ними сотрудничать и вносить изменения в СЭЗ.

«Собаки (жители Латвии) лают, а караван (политическая элита, которая себя таковой считает) идет. Абсурдные реформы и изменения, которые противоречат опыту других стран, продвигаются либо из-за высокомерной глупости, либо из желания навредить стране», — сказала Айзсилниеце.

Она отметила, что после внедрения СЭЗ пациенты и врачи заняты формальностями и просиживанием у компьютера. Чтобы получить лекарство по электронному рецепту, пациенту нужно брать с собой паспорт или другой удостоверяющий личность документ, а также знать состоящий из многих цифр номер, который, если врач диктует его по телефону, пациент часто не может записать сразу, и его приходится повторять несколько раз. Все это отнимает очень много времени у врачей, медсестер и помощников врачей.

Часто пациенты приходят за распечатанными рецептами, потому что так надежнее — если хотя бы одна цифра записана неправильно, фармацевт не может найти рецепт в СЭЗ. В аптеках даже в выходные теперь работает больше фармацевтов, чем раньше, потому что поиск рецептов и выдача лекарств занимает гораздо больше времени.

«Почему нужно было внедрять систему, которая затрудняет работу и жизнь? Почему нельзя было ввести ее постепенно, как это, например, сделала Эстония?», — говорит Айзсилниеце.

Как сообщалось, СЭЗ обязательно должна использоваться медиками с 1 января. В дальнейшем рецепты и больничные листы должны выписываться только в электронном виде. Уже в первые дни в работе СЭЗ возникли многочисленные проблемы, о чем сообщали многие медицинские учреждения, семейные врачи и аптеки.