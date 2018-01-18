Семейные врачи просят ввести закон, требующий у пациентов деньги за рецепты(9)

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Виталий Вавилкин
16:10 17.01.2018
Наша Латвия / Наша латвия

Ассоциация латвийских сельских семейный врачей призвала Кабинет министров внести поправки в правила, которые обяжут пациентов платить за выписку рецептов, поскольку это тоже необходимо приравнивать к посещению врача.

Дело в том, что с вводом систему Э-здоровья у латвийцев появилась возможность получать рецепты отдаленно, к примеру, позвонив врачу. В социальных сетях люди уже успели положительно оценить новинку, а вот врачи считают, что таким образом медицина потеряет деньги.

 

По мнению президента Ассоциации Лиги Козловской, получение рецепта от семейного врача нельзя расценивать как обычную болтовню по телефону – нужно менять правила, чтобы выписка рецептов приравнивалось к полноценному посещению.

 

Кроме того, Козловская уверена, что необходимы и срочные поправки, чтобы медсестры и помощники врачей тоже имели право выписывать рецепты, руководствуясь указаниям врачей. Об этом медики говорят уже давно, жалуясь на медленную работу новой системы, что приводит к очередям.

 

По ее словам, врачи заинтересованы, чтобы система работала нормально и облегчала работу, однако сейчас медики чувствуют неудовлетворенность, которая перерастает в усталость и стресс.

 

Vesti.lv / Фото
Комментарии (9)
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lt 16:26 17:01:2018

gimenes arstiem jamaksa minimalo aigu ,citadi vini jau pavisam obnagleli

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Nek-to 16:28 17:01:2018

нужно менять правила, чтобы выписка рецептов приравнивалось к полноценному посещению
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Real'no trebuetsja tol'ko odno reshenie - chtoby chelovek mog samostojatel'no vybirat' k kakomu vrachu obrawatsja - k noxodjawemusja v latiSSatnike ili k ego kollege v drugoj strane.
V Irlandii, naprimer, mne dostatochno pozvonit' v doctorat i poprosit' novyj recept - mne ego vypishut... malo togo, esli ne vypishut, no lekarstva reguljarnye, to v apteke vse odno prodadut...

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Рэкет в белых халатах? 16:32 17:01:2018

Совсем обнаглели эти доХтора. За 5 минут выписанной бумажки вымогают деньги у нищего населения. Пусть эти вымогатели лучше своё правительство трясут..

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Vzgljad iz Londona. 16:49 17:01:2018

v Londone ,esli imeesh postojannije,reguljarnije lekarstva,prosto prihodish v apteku,kotoroj postojanno poljzueshsja i polushaesh BESPLATNO.

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Рэкет в белых халатах? 16:30 17:01:2018

Совсем обнаглели эти доХтора. За 5 минут выписанной бумажки вымогают деньги у нищего населения. Пусть эти вымогатели лучше своё правительство трясут.

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тетя 16:39 17:01:2018

оказывается закона еще нет а люди уже давно за рецепты платят как за посещение семейного врача- и правильно ли это что только за выписку рецептов надо платить как за посещение ??? врач меня не осматривает а выписывает рецепты по просьбе пациента т е больного ( мало ли что больной может просить ) или выписывает рецепты на компенсируемые лекарства -хронических заболеваний - и если не смотрит пациента а вдруг у него состояние изменилось ? а сам пациент определить это не может ? и эти лекарства ему навредят?

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Vzgljad iz Londona. 16:54 17:01:2018

V Londone,esli poljzueshsja postojanno lekarstvami po naznacheniju vracha,v apteke poluchaju lekarstva bez recepta BESPLATNO.Poseshenije vracha - BESPLATNO.

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12

Мнение
Let_14959656-col15
Павел Кириллов
16.01.2018

«Правдометр» от Latvijas Avīze. О том, как нас разоблачили латышские коллеги (5)

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