Ассоциация латвийских сельских семейный врачей призвала Кабинет министров внести поправки в правила, которые обяжут пациентов платить за выписку рецептов, поскольку это тоже необходимо приравнивать к посещению врача.

Дело в том, что с вводом систему Э-здоровья у латвийцев появилась возможность получать рецепты отдаленно, к примеру, позвонив врачу. В социальных сетях люди уже успели положительно оценить новинку, а вот врачи считают, что таким образом медицина потеряет деньги.

По мнению президента Ассоциации Лиги Козловской, получение рецепта от семейного врача нельзя расценивать как обычную болтовню по телефону – нужно менять правила, чтобы выписка рецептов приравнивалось к полноценному посещению.

Кроме того, Козловская уверена, что необходимы и срочные поправки, чтобы медсестры и помощники врачей тоже имели право выписывать рецепты, руководствуясь указаниям врачей. Об этом медики говорят уже давно, жалуясь на медленную работу новой системы, что приводит к очередям.

По ее словам, врачи заинтересованы, чтобы система работала нормально и облегчала работу, однако сейчас медики чувствуют неудовлетворенность, которая перерастает в усталость и стресс.