Дело в том, что с вводом систему Э-здоровья у латвийцев появилась возможность получать рецепты отдаленно, к примеру, позвонив врачу. В социальных сетях люди уже успели положительно оценить новинку, а вот врачи считают, что таким образом медицина потеряет деньги.
По мнению президента Ассоциации Лиги Козловской, получение рецепта от семейного врача нельзя расценивать как обычную болтовню по телефону – нужно менять правила, чтобы выписка рецептов приравнивалось к полноценному посещению.
Кроме того, Козловская уверена, что необходимы и срочные поправки, чтобы медсестры и помощники врачей тоже имели право выписывать рецепты, руководствуясь указаниям врачей. Об этом медики говорят уже давно, жалуясь на медленную работу новой системы, что приводит к очередям.
По ее словам, врачи заинтересованы, чтобы система работала нормально и облегчала работу, однако сейчас медики чувствуют неудовлетворенность, которая перерастает в усталость и стресс.
gimenes arstiem jamaksa minimalo aigu ,citadi vini jau pavisam obnagleli« ответить
нужно менять правила, чтобы выписка рецептов приравнивалось к полноценному посещению« ответить
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Real'no trebuetsja tol'ko odno reshenie - chtoby chelovek mog samostojatel'no vybirat' k kakomu vrachu obrawatsja - k noxodjawemusja v latiSSatnike ili k ego kollege v drugoj strane.
V Irlandii, naprimer, mne dostatochno pozvonit' v doctorat i poprosit' novyj recept - mne ego vypishut... malo togo, esli ne vypishut, no lekarstva reguljarnye, to v apteke vse odno prodadut...
Совсем обнаглели эти доХтора. За 5 минут выписанной бумажки вымогают деньги у нищего населения. Пусть эти вымогатели лучше своё правительство трясут..« ответить
v Londone ,esli imeesh postojannije,reguljarnije lekarstva,prosto prihodish v apteku,kotoroj postojanno poljzueshsja i polushaesh BESPLATNO.« ответить
Совсем обнаглели эти доХтора. За 5 минут выписанной бумажки вымогают деньги у нищего населения. Пусть эти вымогатели лучше своё правительство трясут.« ответить
оказывается закона еще нет а люди уже давно за рецепты платят как за посещение семейного врача- и правильно ли это что только за выписку рецептов надо платить как за посещение ??? врач меня не осматривает а выписывает рецепты по просьбе пациента т е больного ( мало ли что больной может просить ) или выписывает рецепты на компенсируемые лекарства -хронических заболеваний - и если не смотрит пациента а вдруг у него состояние изменилось ? а сам пациент определить это не может ? и эти лекарства ему навредят?« ответить
V Londone,esli poljzueshsja postojanno lekarstvami po naznacheniju vracha,v apteke poluchaju lekarstva bez recepta BESPLATNO.Poseshenije vracha - BESPLATNO.« ответить