Лиепайский сиротский суд завершил все необходимые проверки в семье трагически погибшего в июле прошлого года 5-летнего Вани Берладина и принял решение прекратить административное дело о лишении прав опеки над детьми в отношении матери Вани – Зои Ареевой. Дети останутся в семье.

Об этом сообщает Латвийское радио 4.

А вот отец остальных детей, кроме Вани, по решению суда лишен родительских прав, рассказала Тайга Зиемеле, председатель Лиепайского сиротского суда:

«Когда Ваня пропал, у Лиепайского сиротского суда вообще не было никакой информации об этой семье. Она не была в нашем поле зрения. Чтобы выяснить, не нарушались ли там права детей, мы начали проверку. Стали собирать информацию и возбудили административное дело о лишении родителей прав опеки над детьми. Раньше детей никогда не забирали из семьи, они всегда были с матерью. Мы общались и с мамой, и с детьми, и с бабушками. Выяснилось что отец остальных детей – не Вани – не участвует в воспитании детей, не заботится и никак не помогает семье. Мы приняли решение лишить его отцовских прав».

При этом матери и детям оказывали поддержку – и социальную и психологическую. Зоя Ареева активно сотрудничала с социальными службами, выполняла все задания, направленные на улучшение ситуации в семье. Она с этим справилась, сообщила Зиемеле.

«О детях Зои в учебных заведениях мы получали самые лучшие отзывы. О том, что женщина регулярно употребляет алкоголь и якобы не следит за детьми, у нас информации нет. Мама Вани Берладина очень тяжело пережила смерть ребенка и давление общества. Стоит отметить, что комментарии в соцсетях довольно безжалостны и не всегда справедливы. Один негатив. И если кто-то видел Зою, как она поднимает бокал — напомню, что нигде в законах не сказано, что мать не имеет права употреблять алкоголь до самого достижения детьми совершеннолетия. Мы наблюдали за семьей долго, и в конце прошлого года Лиепайский сиротский суд принял решение – прекратить административное дело в отношении матери Вани и не лишать ее прав на детей», — рассказала Зиемеле.

Сейчас Зоя Ареева продолжает получать социальную помощь, помощь психолога, изучать латышский язык, чтобы устроиться на работу, и, по словам представителя ведомства, всегда может прийти со своими вопросами или проблемами в сиротский суд.

Напомним, пропавшего в Лиепае пятилетнего мальчика Ваню Берладина нашли без признаков жизни в лесном массиве, куда он забрел, высадившись в безлюдной местности из автобуса, в который сел по ошибке. Ребенка искали десять суток. Впоследствии экспертиза показала, что малыш умер от переохлаждения.

Ребенок ушел из родительского дома 1 июля примерно в 8:30. Заявление о его пропаже поступило в полицию в 15 часов 2 июля. Мать мальчика утверждала, что это – первый случай, когда Ваня ушел из дома один. Но прозвучала информация, что мальчик много времени был предоставлен сам себе. В семье родителей Вани – еще шестеро детей и один внук.

Проблема недостаточного присмотра за маленькими детьми после гибели Вани оказалась в центре общественного внимания. Гибель ребенка вызвала огромный резонанс в обществе — после этого шокирующего случая люди стали чаще замечать беспризорных детей на улице и чаще сообщать о них полиции.