Сразу оговоримся: суммы, которые дополнительно будет выделять государство «детным» семьям, конечно, несопоставимы со стоимостью детской одежды и обуви, питания, игрушек, книжек и прочего, что нужно детям в повседневной жизни. Тем не менее благодаря наличию детей денежек в этих семьях скоро станет побольше.
Больше деток — больше денег
На днях Госагентство социального страхования (VSAA/ГАСС) поделилось приятным известием: согласно поправкам к Закону о государственных социальных пособиях, которые были приняты сеймом в ноябре прошлого года, с 1 марта 2018 года люди, воспитывающие двух и более детей в возрасте от 1 года до 20 лет, помимо государственного семейного пособия начнут получать еще доплату. Размер доплаты будет зависеть от количества детей, на которых платится пособие:
— за 2 детей доплата к семейному пособию будет составлять 10 евро в месяц,
— за 3 детей — 66 евро в месяц.
Расчет доплаты за каждого последующего ребенка будет производиться по формуле: сумма доплат за предыдущих детей в семье (разумеется, тех, на кого выплачивается пособие) плюс 50 евро. Так, доплата за 4 детей составит 116 евро в месяц, за пятерых — 166 евро в месяц, за шестерых — 216 евро в месяц, за семерых — 266 евро в месяц и т. д.
Размер доплаты за период с 1 марта 2018 года ГАСС намерено рассчитать и выплатить не позднее 30 апреля. Это означает, что в апреле доплата будет начислена сразу за два месяца — за март и апрель. А в дальнейшем, начиная с мая, доплата будет выплачиваться одновременно с государственным семейным пособием. Если же потом в семье наметится прибавление и число детей, за которых родители (родные или приемные) получат право на государственное семейное пособие, увеличится, ГАСС также сделает перерасчет доплаты — разумеется, в сторону увеличения. Либо в принципе присвоит семейное пособие и доплату к нему, если до сих пор права ни на то, ни на другое у получателя не было. Кстати, никаких заявлений на получение доплаты писать не требуется: ГАСС имеет все данные и само определяет размер доплаты, исходя из количества детей, на которых выплачивается государственное семейное пособие.
Что и кому полагается?
Размер государственного семейного пособия в 2018 году остался прежним:
за первого ребенка — 11,38 евро,
за второго ребенка — 22,76 евро,
за третьего ребенка — 34,14 евро,
за четвертого и последующих детей — 50,07 евро в месяц.
Единственное изменение — с 1 января 2018 года была слегка поднята верхняя возрастная планка: теперь право на получение государственного семейного пособия распространяется и на тех, кто воспитывает детей по достижении ими (детьми) 20 лет (т. е. до 19 лет включительно). Правда, при условии, что молодой человек не состоит в браке и учится в общеобразовательном или профессиональном учебном заведении (ранее выплачивалось только в том случае, если он не получал стипендию).
Всем, кто имеет право на упомянутые пособия, ГАСС обещает выплатить их не позже 30 апреля с. г. за весь период с 1 января 2018 года.
Что касается доплаты к государственному семейному пособию, то тут картина несколько иная. Определяя право семьи на ДОПЛАТУ, в число детей, на семьи которых распространяется право ее получать, по закону, не включаются:
умершие дети;
дети, пособие за которых уже получает второй родитель или кто–либо другой;
дети старше 20 лет;
дети, еще не достигшие 20 лет, но уже после 15 лет прекратившие учебу;
дети, еще не достигшие возраста 1 года и пособие на которых семье еще не присвоено.
Доплата также не присваивается и в других случаях, когда государственное семейное пособие по каким–либо причинам не присвоено и, соответственно, не выплачивается.
Маленькие хитрости, или Как получить побольше?
Бывает, что в семье за одного ребенка (или нескольких детей) пособие получает отец, а за другого (за других) — мать. И это совершенно непринципиально, поскольку на размер государственного семейного пособия это никак не влияет.
Иная ситуация с доплатой: при ее начислении берется во внимание число детей в семье, за которых конкретный человек получает государственное семейное пособие. Таким образом, на размер доплаты напрямую влияет, за скольких детей получает семейное пособие конкретный родитель: если он будет получать пособие за ВСЕХ детей, растущих в семье, то размер доплаты будет максимальным — насколько это возможно в рамках конкретной семьи.
Пример. В семье воспитывается в общей сложности 6 детей в возрасте до 20 лет: трехлетний, пятилетний, семилетний, 10–, 13— и 15–летний. Мать получает государственное семейное пособие за трех младшеньких, отец — за троих старших. В этом случае (см. Таблицу 1).
А теперь посчитаем, на сколько увеличится доход семьи, если за всех шестерых детей государственное семейное пособие получал бы один из родителей: государственное семейное пособие составило бы 218,49 евро в месяц (11,38 + 22,76 + 34,14 + 50,07 + 50,07 + 50,07).
Доплата за шестерых детей — 216 eвро.
Итого в общей сложности семья получит 434,49 eвро в месяц. Иными словами, путем нехитрой комбинации — сделав получателем всех детских пособий одного из супругов — семья получает «довесок» в 84 евро в месяц… Неплохо, правда?
Конечно, шесть детей в наших семьях не столь уж частое явление, однако сам принцип начисления доплат остается неизменным: чем больше детей «записано» на получателя пособия — тем больше объем доплаты. Поэтому, если в семье родилось и растет двое и более детей, за которых родители получают государственное семейное пособие, им стоит поскорее договориться, кто из них будет получать детские пособия за всех детей, и уведомить об этом ГАСС. Если супруги договорились, что за всех детей пособия, к примеру, будет получать мать, ей следует написать заявление о присвоении государственного семейного пособия на всех детей, а отцу, соответственно, официально отказаться от получения этих пособий. Или же наоборот: если получателем пособий будет отец, отказ от таковых нужно написать матери.
Пасынки и падчерицы: есть нюансы
Весьма распространенная ситуация: в семье воспитываются дети супругов от предыдущих браков. И тут, желая увеличить сумму доплаты, супругам следует учитывать некоторые моменты. Снова пример: муж с женой воспитывают вместе четверых детей.
У мужа есть двое детей от предыдущего брака (15 лет и 17 лет, оба учатся), которых он сейчас воспитывает и за которых получает пособия.
У жены один ребенок (6 лет) от предыдущего брака.
У супругов один общий ребенок (2 года), за которого государственное семейное пособие получает муж.
Муж получит государственное семейное пособие — 68,28 евро в месяц (11,38 (за первого своего ребенка) + 22,76 (за второго своего ребенка) + 34,14 (за третьего своего ребенка, рожденного в браке с нынешней супругой).
Поскольку ему присвоено государственное семейное пособие за трех детей в возрасте от 1 года до 20 лет, доплата составит 66 eвро в месяц.
Супруга же получит только 11,38 евро в месяц — пособие за 1 ребенка, рожденного в предыдущем браке. И никакой доплаты.
Казалось бы, почему супругу не «переписать» детское пособие пасынка на себя — особенно если он в реальности воспитывает ребенка жены от первого брака как своего собственного? Почему бы не увеличить таким образом общую сумму доплаты (не за трех, а за всех четырех детей)?
Но нет, это невозможно! Дело в том, что при определении количества детей в семье учитываются лишь те дети получателя пособия, которые родились (и зарегистрированы) у него. Поэтому выход один: если в семье воспитываются дети от предыдущих браков, государственное семейное пособие за общего ребенка/детей выгоднее получать тому, у кого детей от предыдущих браков больше. Тогда будет больше и доплата.
Марина БЛУМЕНТАЛЬ.
Прям низайший поклон за прибавку в 10 евро на 2ух детей...гуляй мамаша и ни в чем детям не отказывай....)))) одно не понятно..прибавка за двух-10 по 5 за голову,так сказать,а когда трое,то по 20 за каждого....почему так? Уж если прибавлять то за каждого по одинаковой сумме...эх,опять где то себе на премии наши небожители скомуниздили)))« ответить
Плодить нищету ни один нормальный житель в Латвии не будет« ответить