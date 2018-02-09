С 1 марта бюджет семей, имеющих двух и более детей, слегка пополнится, — пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ»

Сразу оговоримся: суммы, которые дополнительно будет выделять государство «детным» семьям, конечно, несопоставимы со стоимостью детской одежды и обуви, питания, игрушек, книжек и прочего, что нужно детям в повседневной жизни. Тем не менее благодаря наличию детей денежек в этих семьях скоро станет побольше.

Больше деток — больше денег

На днях Госагентство социального страхования (VSAA/ГАСС) поделилось приятным известием: согласно поправкам к Закону о государственных социальных пособиях, которые были приняты сеймом в ноябре прошлого года, с 1 марта 2018 года люди, воспитывающие двух и более детей в возрасте от 1 года до 20 лет, помимо государственного семейного пособия начнут получать еще доплату. Размер доплаты будет зависеть от количества детей, на которых платится пособие:

— за 2 детей доплата к семейному пособию будет составлять 10 евро в месяц,

— за 3 детей — 66 евро в месяц.

Расчет доплаты за каждого последующего ребенка будет производиться по формуле: сумма доплат за предыдущих детей в семье (разумеется, тех, на кого выплачивается пособие) плюс 50 евро. Так, доплата за 4 детей составит 116 евро в месяц, за пятерых — 166 евро в месяц, за шестерых — 216 евро в месяц, за семерых — 266 евро в месяц и т. д.

Размер доплаты за период с 1 марта 2018 года ГАСС намерено рассчитать и выплатить не позднее 30 апреля. Это означает, что в апреле доплата будет начислена сразу за два месяца — за март и апрель. А в дальнейшем, начиная с мая, доплата будет выплачиваться одновременно с государственным семейным пособием. Если же потом в семье наметится прибавление и число детей, за которых родители (родные или приемные) получат право на государственное семейное пособие, увеличится, ГАСС также сделает перерасчет доплаты — разумеется, в сторону увеличения. Либо в принципе присвоит семейное пособие и доплату к нему, если до сих пор права ни на то, ни на другое у получателя не было. Кстати, никаких заявлений на получение доплаты писать не требуется: ГАСС имеет все данные и само определяет размер доплаты, исходя из количества детей, на которых выплачивается государственное семейное пособие.

Что и кому полагается?

Размер государственного семейного пособия в 2018 году остался прежним:

за первого ребенка — 11,38 евро,

за второго ребенка — 22,76 евро,

за третьего ребенка — 34,14 евро,

за четвертого и последующих детей — 50,07 евро в месяц.

Единственное изменение — с 1 января 2018 года была слегка поднята верхняя возрастная планка: теперь право на получение государственного семейного пособия распространяется и на тех, кто воспитывает детей по достижении ими (детьми) 20 лет (т. е. до 19 лет включительно). Правда, при условии, что молодой человек не состоит в браке и учится в общеобразовательном или профессиональном учебном заведении (ранее выплачивалось только в том случае, если он не получал стипендию).

Всем, кто имеет право на упомянутые пособия, ГАСС обещает выплатить их не позже 30 апреля с. г. за весь период с 1 января 2018 года.

Что касается доплаты к государственному семейному пособию, то тут картина несколько иная. Определяя право семьи на ДОПЛАТУ, в число детей, на семьи которых распространяется право ее получать, по закону, не включаются:

умершие дети;

дети, пособие за которых уже получает второй родитель или кто–либо другой;

дети старше 20 лет;

дети, еще не достигшие 20 лет, но уже после 15 лет прекратившие учебу;

дети, еще не достигшие возраста 1 года и пособие на которых семье еще не присвоено.

Доплата также не присваивается и в других случаях, когда государственное семейное пособие по каким–либо причинам не присвоено и, соответственно, не выплачивается.

Маленькие хитрости, или Как получить побольше?

Бывает, что в семье за одного ребенка (или нескольких детей) пособие получает отец, а за другого (за других) — мать. И это совершенно непринципиально, поскольку на размер государственного семейного пособия это никак не влияет.

Иная ситуация с доплатой: при ее начислении берется во внимание число детей в семье, за которых конкретный человек получает государственное семейное пособие. Таким образом, на размер доплаты напрямую влияет, за скольких детей получает семейное пособие конкретный родитель: если он будет получать пособие за ВСЕХ детей, растущих в семье, то размер доплаты будет максимальным — насколько это возможно в рамках конкретной семьи.

Пример. В семье воспитывается в общей сложности 6 детей в возрасте до 20 лет: трехлетний, пятилетний, семилетний, 10–, 13— и 15–летний. Мать получает государственное семейное пособие за трех младшеньких, отец — за троих старших. В этом случае (см. Таблицу 1).

А теперь посчитаем, на сколько увеличится доход семьи, если за всех шестерых детей государственное семейное пособие получал бы один из родителей: государственное семейное пособие составило бы 218,49 евро в месяц (11,38 + 22,76 + 34,14 + 50,07 + 50,07 + 50,07).

Доплата за шестерых детей — 216 eвро.

Итого в общей сложности семья получит 434,49 eвро в месяц. Иными словами, путем нехитрой комбинации — сделав получателем всех детских пособий одного из супругов — семья получает «довесок» в 84 евро в месяц… Неплохо, правда?

Конечно, шесть детей в наших семьях не столь уж частое явление, однако сам принцип начисления доплат остается неизменным: чем больше детей «записано» на получателя пособия — тем больше объем доплаты. Поэтому, если в семье родилось и растет двое и более детей, за которых родители получают государственное семейное пособие, им стоит поскорее договориться, кто из них будет получать детские пособия за всех детей, и уведомить об этом ГАСС. Если супруги договорились, что за всех детей пособия, к примеру, будет получать мать, ей следует написать заявление о присвоении государственного семейного пособия на всех детей, а отцу, соответственно, официально отказаться от получения этих пособий. Или же наоборот: если получателем пособий будет отец, отказ от таковых нужно написать матери.

Пасынки и падчерицы: есть нюансы

Весьма распространенная ситуация: в семье воспитываются дети супругов от предыдущих браков. И тут, желая увеличить сумму доплаты, супругам следует учитывать некоторые моменты. Снова пример: муж с женой воспитывают вместе четверых детей.

У мужа есть двое детей от предыдущего брака (15 лет и 17 лет, оба учатся), которых он сейчас воспитывает и за которых получает пособия.

У жены один ребенок (6 лет) от предыдущего брака.

У супругов один общий ребенок (2 года), за которого государственное семейное пособие получает муж.

Муж получит государственное семейное пособие — 68,28 евро в месяц (11,38 (за первого своего ребенка) + 22,76 (за второго своего ребенка) + 34,14 (за третьего своего ребенка, рожденного в браке с нынешней супругой).

Поскольку ему присвоено государственное семейное пособие за трех детей в возрасте от 1 года до 20 лет, доплата составит 66 eвро в месяц.

Супруга же получит только 11,38 евро в месяц — пособие за 1 ребенка, рожденного в предыдущем браке. И никакой доплаты.

Казалось бы, почему супругу не «переписать» детское пособие пасынка на себя — особенно если он в реальности воспитывает ребенка жены от первого брака как своего собственного? Почему бы не увеличить таким образом общую сумму доплаты (не за трех, а за всех четырех детей)?

Но нет, это невозможно! Дело в том, что при определении количества детей в семье учитываются лишь те дети получателя пособия, которые родились (и зарегистрированы) у него. Поэтому выход один: если в семье воспитываются дети от предыдущих браков, государственное семейное пособие за общего ребенка/детей выгоднее получать тому, у кого детей от предыдущих браков больше. Тогда будет больше и доплата.

Марина БЛУМЕНТАЛЬ.