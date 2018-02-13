В благотворительной акции «Сердцем к сердцу 2018» приняли участие тысячи людей, и было собрано 5933.87 евро. Традиционно все собранные средства передаются в фонд детской больницы (www.bsf.lv), для детского онкологического отделения.

Акция «Сердцем к сердцу» проводится в Риге уже шестой год подряд и привлекает множество неравнодушных рижан и гостей столицы. На протяжении трех дней проводилась благотворительная ярмарка, на которой все изделия отдавались за пожертвования. Традиционно ярмарка проводится в преддверии Дня всех влюбленных и поделки для нее готовятся задолго до самой акции.

В течение двух недель работали пункты приема рукотворных изделий от мастеров со всей Латвии, которые шили, вышивали, вязали, лепили и писали картины. Часто для акции присылаются работы из-за границы. Так, в этом году стенд пополнили поделки из Германии, России, Италии, Англии и Украины. Важно отметить, что в акции принимают участие не только профессиональные мастера, но целые семьи, школы и творческие студии, для которых акция «Сердцем к сердцу» стала доброй традицией.

9, 10 и 11 февраля в торговом центре Спице с 10 утра до 10 вечера работала дружная команда волонтеров, которая рассказывала про акцию, приглашала посетить стенд и найти что-то для себя, для близких и друзей.

В предыдущие годы акция шла «на спад» (2017 год — 4222,35 евро, против 2014 года – 7830,53 евро) и организаторы уже решили, что если и в этом году результаты будут хуже, чем в прошлом, то проект придется приостановить или полностью закрыть. Но в этом году результаты превзошли даже 2016 год, в котором было передано фонду 5450 евро.

Акция «Сердцем к сердцу» продолжит свое существование и в 2019 году. Организаторы надеятся привлечь школы, которые могли бы провести небольшие ярмарки в своих стенах. Они считают, что крайне важно, чтобы педагоги говорили со школьниками на такие важные темы, как благотворительность, сострадание и коллективный труд во благо.

В 2019 году акция предварительно запланирована на 7,8 и 9 февраля – это будут ближайшие к дню Святого Валентина выходные. На фейсбуке можно найти рабочую страницу «Сердцем к сердцу» и напрямую следить за новостями и узнать, как принять участие.

Платежка отличается от собранной суммы в большую сторону, поскольку волонтер, который положил деньги на счет, добавил немного из своих — для «ровного счета».

Организаторы выражают большую благодарность всем участникам акции — мастерам, школам, студиям, волонтерам, «покупателям» — жертвователям, торговому центру, СМИ и всем неравнодушным людям.

Фото: Maija Dedovica