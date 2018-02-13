Акция «Сердцем к сердцу» проводится в Риге уже шестой год подряд и привлекает множество неравнодушных рижан и гостей столицы. На протяжении трех дней проводилась благотворительная ярмарка, на которой все изделия отдавались за пожертвования. Традиционно ярмарка проводится в преддверии Дня всех влюбленных и поделки для нее готовятся задолго до самой акции.
В течение двух недель работали пункты приема рукотворных изделий от мастеров со всей Латвии, которые шили, вышивали, вязали, лепили и писали картины. Часто для акции присылаются работы из-за границы. Так, в этом году стенд пополнили поделки из Германии, России, Италии, Англии и Украины. Важно отметить, что в акции принимают участие не только профессиональные мастера, но целые семьи, школы и творческие студии, для которых акция «Сердцем к сердцу» стала доброй традицией.
9, 10 и 11 февраля в торговом центре Спице с 10 утра до 10 вечера работала дружная команда волонтеров, которая рассказывала про акцию, приглашала посетить стенд и найти что-то для себя, для близких и друзей.
В предыдущие годы акция шла «на спад» (2017 год — 4222,35 евро, против 2014 года – 7830,53 евро) и организаторы уже решили, что если и в этом году результаты будут хуже, чем в прошлом, то проект придется приостановить или полностью закрыть. Но в этом году результаты превзошли даже 2016 год, в котором было передано фонду 5450 евро.
Акция «Сердцем к сердцу» продолжит свое существование и в 2019 году. Организаторы надеятся привлечь школы, которые могли бы провести небольшие ярмарки в своих стенах. Они считают, что крайне важно, чтобы педагоги говорили со школьниками на такие важные темы, как благотворительность, сострадание и коллективный труд во благо.
В 2019 году акция предварительно запланирована на 7,8 и 9 февраля – это будут ближайшие к дню Святого Валентина выходные. На фейсбуке можно найти рабочую страницу «Сердцем к сердцу» и напрямую следить за новостями и узнать, как принять участие.
Платежка отличается от собранной суммы в большую сторону, поскольку волонтер, который положил деньги на счет, добавил немного из своих — для «ровного счета».
Организаторы выражают большую благодарность всем участникам акции — мастерам, школам, студиям, волонтерам, «покупателям» — жертвователям, торговому центру, СМИ и всем неравнодушным людям.
Фото: Maija Dedovica
Зашибись. На детей денег нет и собираем всем миром, а выбрасывать 108млн. на безполезный лом есть. Если государству похер на наших детей, то зачем нам такое государство. Потом удивляются почему народ так относится гос-ву.« ответить
Nejauc locekli ar pirkstu! Ir svarīga gan valsts drošība, gan bērnu veselība. Un starp citu, nebūs drošības, veselības jautājumiem nebūs nozīmes! Tā kā 108 miljoni prettanku raķetēs ir labs ieguldījums!« ответить
Esmu lepns par Latviešiem, kas ziedo bērnu veselībai! Savējiem jāpalīdz!« ответить