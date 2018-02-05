Серебренников смонтировал фильм о Цое

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Анатолий Тарасов
14:12 05.02.2018
Кино / Новости кино

Режиссер Кирилл Серебренников, который находится под домашним арестом, смонтировал фильм о рок-музыканте Викторе Цое в своей квартире, окончательно производство ленты будет завершено весной, продажи прав на прокат начнутся на Берлинском кинофестивале в середине февраля. Об этом сообщил продюсер фильма Илья Стюарт.

«В августе в Санкт-Петербурге Кирилл Серебренников успел снять практически весь необходимый материал. Как мы сообщали ранее, несколько неснятых технических сцен удалось доснять по запискам режиссера и по ранее проведенным репетициям.(...) И — самое важное для нас — фильм смонтирован самим режиссером», — сказал Стюарт.

 

В пресс-службе проекта уточнили, что Серебренников монтировал картину находясь под домашним арестом.

 

Фильм будет завершен весной 2018 года, а его продажи начнутся на Берлинском кинофестивале, который пройдёт с 15 по 25 февраля, сообщил он.

 

По словам Стюарта, международные права на продажу фильма приобрела французская кинокомпания Charades, основанная год назад бывшими руководителями крупных европейских дистрибьюторов Wild Bunch, Gaumont и StudioCanal.

 

«Мы очень ценим поддержку французских коллег и очень рады, что приближаемся к завершению фильма», — отметил продюсер.

 

Отмечается, что картина также получила одобрение и поддержку французского Национального центра кинематографии CNC, который существует при совместной поддержке французского министерства культуры и министерства иностранных дел. Фонд известен тем, что поддерживает тщательно отобранные копродукции Франции с другими странами мира.

 

«Лето» продюсируют российская кинокомпания Hype Film и французская Kinovista. Сюжет основан на малоизвестных фактах биографии Цоя. Он разворачивается летом 1981 года в Ленинграде, где под влиянием Led Zeppelin, Дэвида Боуи и других западных рок-звезд зарождается русский рок.

 

Основная сюжетная линия фильма — история знакомства и отношений 19-летнего Цоя, 26-летнего Майка Науменко и его жены Натальи, а также становление ленинградского рок-клуба и запись первого альбома Цоя.

 

Серебренников с августа находится под домашним арестом по обвинению в хищении бюджетных средств при реализации проекта «Платформа». Сотрудники правоохранительных органов задержали его в Петербурге прямо во время съемочного процесса «Лета» и доставили на автомобиле в Москву.

 

Согласно судебному постановлению, на Серебренникова в рамках домашнего ареста наложен ряд ограничений. Суд запретил режиссеру покидать своё место жительство, пользоваться интернетом, мобильной связью, стационарным телефоном, отправлять и получать телеграммы, кроме исключительных случаев. Ранее суд постановил, что следователь может разрешить Серебренникову посещать место работы — театр «Гоголь-центр», тем не менее, этого не произошло ни разу. Кроме того, следствие не позволило ему посетить премьеру поставленного им балета в Большом театре «Нуреев».

Интерфакс / Фото
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Павел Кириллов
05.02.2018

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