Последний перед Играми–2018 старт у бобслеистов в рамках восьмого этапа Кубка мира в немецком Кенигзее явно получился у латвийской четверки Оскара Мелбардиса, которая по сумме двух заездов стала второй. Это серебро с подтекстом, ведь следующие старты у них запланированы уже в олимпийском Пхенчхане.

У бобслеистов впереди только немцы с канадцами

Наш ведущий экипаж с разгоняющими Даумантасом Дрейшкенсом, Янисом Стренгой и Арвисом Вилкасте уступил лишь немцу Нико Валтерсу (плюс 0,36 секунды). Оскар Киберманис (разгоняющие — Янис Янсонс, Матис Микнис и Хелвис Луса) проиграл лидеру полсекунды и стал пятым. В общем зачете Кубка мира среди четверок вся призовая тройка — немецкая, а победу в сезоне 2017–2018 годов праздновал квартет Йоханнеса Лохнера, Мелбардис — пятый, Киберманис — седьмой.

Днем ранее на старт вышли двойки, где у представителей Латвии результаты были поскромнее. Победил здесь немец Франческо Фридрих. Мелбардис по сумме двух попыток — пятый, Киберманис — шестой, Угис Жалимс — восьмой. Победу в общем зачете среди двоек праздновал канадец Джастин Крипс, который в Кенигзее был третьим, Киберманис остался четвертым, Мелбардис — восьмым, Жалимс — 14–м.

Санный спорт: в шаге от пьедестала

Норвежский Лиллехаммер принимал предпоследний, восьмой этап Кубка мира по санному спорту, в котором латвийские спортсмены были очень близки к пьедесталу. Но — не судьба.

Так, в спринте (проводится только один заезд) Кендия Апарьоде, а также наш ведущий экипаж Андрис и Юрис Шицсы, стали пятыми. Кроме того, Улла Зирне — седьмая, Элиза Цауце — 13–я. Второй латвийский экипаж Оскар Гудрамович и Петерис Калниньш — 11–й, а у мужчин Кристерс Апарьодс остался 13–м. В классических соревнованиях у мужчин Кристерс Апарьодс — седьмой, Инар Кивлениекс — 17–й, Артур Дарзниекс — 25–й. Экипаж Шицсов — четвертый, Гудрамович и Калниньш — пятый.

Последний этап Кубка мира, который одновременно будет и чемпионатом Европы, в конце недели принимает Сигулда.

Новый антирекорд Расторгуева

В Антхольце (Италия) завершился шестой этап Кубка мира по биатлону, который мало того что был у стреляющих лыжников последним перед Играми–2018 в Южной Корее, так еще не принес лидеру сборной Латвии Андрею Расторгуеву какого–либо удовлетворения. В трех гонках он ни разу не смог войти в десятку лучших.

Так, спринт выиграл норвежец Йоханнес Бе, француз Мартен Фуркад — второй с отставанием в 12 секунд. Андрей Расторгуев не закрыл две мишени и остался 14–м, Оскар Муйжниекс — 73–й, Илмар Брицис — 101–й среди 109 финишировавших. В гонке преследования снова первенствовал Йоханнес Бе, и снова Фуркад — второй, а Расторгуев уже 18–й (пять промахов и отставание от победителя почти три минуты). Зато в гонке с масс–стартом Фуркад был великолепен, финишировав первым, на три секунды опередив Тарье Бе (Норвегия). У Расторгуева в этой гонке новый антирекорд — девять (!) промахов и только 27–е место на финише.

В женских соревнованиях в этих гонках первенствовали норвежка Тириль Экхофф, немка Лаура Дальмайер и Дарья Домрачева (Белоруссия) соответственно. Наша Байба Бендика в спринте выступила достойно — один промах и 16–й результат, а вот в гонке преследования похуже (пять промахов и 31–е место).

В общем зачете Кубка мира у мужчин в лидерах Мартен Фуркад — 834 очка, Йоханнес Бе — 780 и словенец Яков Фак — 467, Расторгуев пока что 18–й (282). У женщин тройка лидеров следующая: Кайса Мякяряйнен (Финляндия) — 592 очка, Анастасия Кузьмина (Словакия) — 577 и итальянка Доротея Вирер — 525. Бендика занимает 48–е место (82). До конца сезона у биатлонистов запланированы еще три этапа Кубка мира, но уже после выступления в Пхенчхане.

Владимир ИВАНОВ.