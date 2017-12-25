Серена Уильямс возвращается. Первая игра с Еленой Остапенко

Уильямс-младшая, которая выиграла 23 турнира «Большого Шлема» заявила, что очень рада вернуться на корт. Последний раз она сыграла матч на профессиональном уровне в январе на Australian Open, который она выиграла. Тренер спортсменки Патрик Муратоглу заявил, что пока не ясно, сыграет ли она на Открытом чемпионате Австралии в этом году. Но директор турнира сказал, что Уильямс, скорее всего, выступит в Мельбурне.
На данный момент она занимает 22-е место в мировом рейтинге, и ей не понадобится wild card для участия.
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