Серена Уильямс возвращается. Первая игра с Еленой Остапенко

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Анатолий Тарасов
09:39 25.12.2017
Спорт / Теннис

Американская теннисистка Серена Уильямс, которая в сентябре 2017 года родила дочь, объявила о возвращении в профессиональный спорт. Она сыграет на выставочном турнире в Абу-Даби. 30 декабря 36-летняя экс-первая ракетка мира сыграет с латвийской теннисисткой Еленой Остапенко.

Уильямс-младшая, которая выиграла 23 турнира «Большого Шлема» заявила, что очень рада вернуться на корт. Последний раз она сыграла матч на профессиональном уровне в январе на Australian Open, который она выиграла. Тренер спортсменки Патрик Муратоглу заявил, что пока не ясно, сыграет ли она на Открытом чемпионате Австралии в этом году. Но директор турнира сказал, что Уильямс, скорее всего, выступит в Мельбурне.

 

На данный момент она занимает 22-е место в мировом рейтинге, и ей не понадобится wild card для участия.

Интерфакс / Фото
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