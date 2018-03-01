Накануне 34-летний Сергей Лазарев поблагодарил всех, кто принимал участие в съемках его нового клипа на композицию «Сдавайся», который стремительно набрал миллион просмотров. «#Сдавайся #Лазарев #Бадоев @alanbadoev #спасибомужу» — значилось под фото.
«Надо проверять хэш-теги тщательнее, автоподпись подводит» — исправился Лазарев, но позже удалил и это объяснение. Как пишет Рaparazzi.Ru, поклонники бросились активно обсуждать «мужа» Сергея Лазарева. Позже все зубоскальство было подчищено. Впрочем, издание добавляет, что под другими постами обсуждение «опечатки» продолжается.
А мужу спасибочки за что? Класно в межд булки засодил?!« ответить
о, фанаты ринкевича повылезали« ответить
а на деле один и тот же лох
_>>>Александр Шерстобитов >>>Саня 22:11 28:02:2018 22:16 28:02:2018_« ответить
Тебе бомжи по губам з.лупой протёрли. Рот твой белками наполнили. А потом дали ещё и десерт - запустили золотую струю в горло.
Ты п.дор и х.й сосал. Пошёл НАХ т.арь!
_>>>Александр Шерстобитов >>>Саня 22:11 28:02:2018 22:16 28:02:2018_« ответить
Тебе бомжи по губам з.лyпой протёрли. Рот твой белками наполнили. А потом дали ещё и десерт - запустили золотую струю в горло.
Ты п.дор и х.й сосал. Пошёл НАХ т.арь!
#спасибомужузапобеду(стошнило)« ответить
смертьшпионам, ты же педик :)« ответить
Попробуй только сзади подойти, муфлон.
Почемy одна четвеpтая всех статей про педаpaсов ?« ответить
И кто за всё это плaтит ?
И где этот чёpт живeт ?
Малo ли, если кто знает, (а вдруг).
Очeнь хочeтся с ним личнo пooбщаться.
C yдовольствием зaвалю ypодца.
Русские обожают член между булок.« ответить