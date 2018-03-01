Сергей Лазарев встревожил сердца своих фанатов, разместив странный хэш-тег под фото в «Инстаграме» — #спасибомужу. Как только «опечатка» была замечена, разразился скандал. «Спасибомужу» не прожило и ночи.

Накануне 34-летний Сергей Лазарев поблагодарил всех, кто принимал участие в съемках его нового клипа на композицию «Сдавайся», который стремительно набрал миллион просмотров. «#Сдавайся #Лазарев #Бадоев @alanbadoev #спасибомужу» — значилось под фото.

«Надо проверять хэш-теги тщательнее, автоподпись подводит» — исправился Лазарев, но позже удалил и это объяснение. Как пишет Рaparazzi.Ru, поклонники бросились активно обсуждать «мужа» Сергея Лазарева. Позже все зубоскальство было подчищено. Впрочем, издание добавляет, что под другими постами обсуждение «опечатки» продолжается.

Сергей Лазарев известен поддержкой ЛГБТ-сообщества, которая в последние годы на фоне гомофобной истерии в России звучит не так последовательно, как это было ранее.