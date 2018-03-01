Сергей Лазарев поблагодарил мужа(8)

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Герман Бергер
22:05 28.02.2018
Lifenews / Интересно

Сергей Лазарев встревожил сердца своих фанатов, разместив странный хэш-тег под фото в «Инстаграме» — #спасибомужу. Как только «опечатка» была замечена, разразился скандал. «Спасибомужу» не прожило и ночи.

Накануне 34-летний Сергей Лазарев поблагодарил всех, кто принимал участие в съемках его нового клипа на композицию «Сдавайся», который стремительно набрал миллион просмотров. «#Сдавайся #Лазарев #Бадоев @alanbadoev #спасибомужу» — значилось под фото.

 

«Надо проверять хэш-теги тщательнее, автоподпись подводит» — исправился Лазарев, но позже удалил и это объяснение. Как пишет Рaparazzi.Ru, поклонники бросились активно обсуждать «мужа» Сергея Лазарева. Позже все зубоскальство было подчищено. Впрочем, издание добавляет, что под другими постами обсуждение «опечатки» продолжается.

 

Сергей Лазарев известен поддержкой ЛГБТ-сообщества, которая в последние годы на фоне гомофобной истерии в России звучит не так последовательно, как это было ранее.
life.ru / Фото
Комментарии (8)
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Александр Шерстобитов 22:10 28:02:2018

А мужу спасибочки за что? Класно в межд булки засодил?!

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>>>Александр Шерстобитов >>>Саня 22:11 28:02:2018 22:16 28:02:2018

о, фанаты ринкевича повылезали
а на деле один и тот же лох

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Александр Шерстобитов 22:35 28:02:2018

_>>>Александр Шерстобитов >>>Саня 22:11 28:02:2018 22:16 28:02:2018_

Тебе бомжи по губам з.лупой протёрли. Рот твой белками наполнили. А потом дали ещё и десерт - запустили золотую струю в горло.

Ты п.дор и х.й сосал. Пошёл НАХ т.арь!

« ответить
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Александр Шерстобитов 22:36 28:02:2018

_>>>Александр Шерстобитов >>>Саня 22:11 28:02:2018 22:16 28:02:2018_

Тебе бомжи по губам з.лyпой протёрли. Рот твой белками наполнили. А потом дали ещё и десерт - запустили золотую струю в горло.

Ты п.дор и х.й сосал. Пошёл НАХ т.арь!

« ответить
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Саня 22:11 28:02:2018

#спасибомужузапобеду(стошнило)

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Саня 22:22 28:02:2018

смертьшпионам, ты же педик :)
Попробуй только сзади подойти, муфлон.

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ТT 02:17 01:03:2018

Почемy одна четвеpтая всех статей про педаpaсов ?
И кто за всё это плaтит ?
И где этот чёpт живeт ?
Малo ли, если кто знает, (а вдруг).
Очeнь хочeтся с ним личнo пooбщаться.
C yдовольствием зaвалю ypодца.

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ИвАн 07:32 01:03:2018

Русские обожают член между булок.

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Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
26.02.2018

ABLV с возу — бабе легче (8)